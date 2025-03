TORONTO, le 24 mars 2025 /CNW/ - Franklin Templeton Canada annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de certains FNB et de certaines séries de FNB de fonds communs de placement offerts aux investisseurs canadiens.

Comme détaillé au tableau ci-dessous, les détenteurs de parts inscrits en date du 31 mars 2025 recevront une distribution en espèces par unité payable le 8 avril 2025.

Nom du fonds Symbole Type Distribution en espèces par unité

($) Fréquence de paiement Portefeuille de FNB équilibré Franklin - Séries de FNB CBL Gestion active 0,120159 Trimestriel Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin - Séries de FNB CNV Gestion active 0,154118 Trimestriel Portefeuille FNB d'actions Franklin - Séries de FNB EQY Gestion active 0,060190 Trimestriel Fonds d'optimisation du revenu durable Franklin Brandywine Global - Séries de FNB FBGO Gestion active 0,084129 Chaque mois Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge - Séries de FNB FCII Gestion active 0,015878 Chaque mois Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin - Séries de FNB FGOV Gestion active 0,064141 Chaque mois Fonds d'obligations canadiennes à très court terme Franklin - Séries de FNB FHIS Gestion active 0,060094 Chaque mois Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Franklin - Séries de FNB FLCI Gestion active 0,076338 Chaque mois Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin - Séries de FNB FLCP Gestion active 0,068770 Chaque mois Fonds d'obligations de base mondiales Franklin - Séries de FNB FLGA Gestion active 0,041962 Chaque mois Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin - Séries de FNB FLSD Gestion active 0,059064 Chaque mois FINB indiciel de dividendes canadiens élevés à faible volatilité Franklin FLVC Passif 0,033608 Chaque mois FINB indiciel de dividendes internationaux élevés à faible volatilité Franklin FLVI Passif 0,086227 Chaque mois FINB indiciel de dividendes américains élevés à faible volatilité Franklin FLVU Passif 0,077064 Chaque mois Portefeuille FNB de croissance Franklin - Séries de FNB GRO Gestion active 0,098195 Trimestriel

La plateforme novatrice et diversifiée de FNB de Franklin Templeton a été conçue pour offrir les meilleurs résultats aux clients pour l'éventail de conditions des marchés et les opportunités d'investissement. La gamme de produits comprend des FNB à gestion active, à bêta intelligent et passive dans de multiples catégories d'actifs et secteurs géographiques. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site franklintempleton.ca/fnb.

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 150 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Par l'intermédiaire de ses gestionnaires de placements spécialisés, la société offre une spécialisation à l'échelle mondiale grâce à des capacités étendues en matière de titres à revenu fixe, d'actions, de solutions alternatives et de solutions multiactifs. Avec plus de 1 500 professionnels en placement et des bureaux dans les principaux marchés financiers du monde entier, la société établie en Californie compte plus de 75 ans d'expérience en placement et son actif sous gestion se chiffrait à 1 580 milliards de dollars américains (2 280 milliards de dollars canadiens) au 28 février 2025. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca.

Les FNB et séries de FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. Les investisseurs devraient examiner attentivement les objectifs et les stratégies de placement, les risques, les frais et les charges d'un FNB ou d'une série de FNB avant d'y investir. Cette information est présentée dans le prospectus et la fiche de renseignements du FNB. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du fonds du FNB attentivement avant d'investir. Les parts des FNB et des séries de FNB sont négociées comme des actions, leur valeur de marché fluctue et elles peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les frais des FNB et des séries de FNB réduisent le rendement. Les FNB et les séries de FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

