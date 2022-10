TORONTO, le 25 oct. 2022 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui son intention de retirer le FINB multifactoriel de marchés émergents Franklin (FLEM) de la cote de la Bourse de Toronto (TSX) pour l'inscrire à la cote de la Bourse NEO.

L'entreprise a reçu l'approbation conditionnelle de la Bourse NEO pour y inscrire les parts du FINB multifactoriel de marchés émergents Franklin.

Conformément au paragraphe 720 (b) (i) du guide de la TSX à l'intention des sociétés, il n'est pas nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts du FINB multifactoriel de marchés émergents Franklin pour le radier de la liste de la Bourse de Toronto, car il existe (ou existera) un autre marché acceptable pour les titres cotés en bourse, aux environs de la date de radiation proposée.

Par conséquent, Franklin Templeton Canada prévoit que le FINB multifactoriel de marchés émergents Franklin sera volontairement radié de la Bourse de Toronto à la clôture des marchés le 5 décembre 2022 et inscrit à la Bourse NEO le 6 décembre 2022. Par la suite, les parts du FINB multifactoriel de marchés émergents Franklin ne pourront être négociées que sur la Bourse NEO.

Le 21 septembre 2022, il a également été annoncé qu'une assemblée extraordinaire des porteurs de parts du FINB multifactoriel de marchés émergents Franklin aura lieu le 9 décembre 2022 pour voter une proposition de changement à l'objectif de placement et au fournisseur d'indices pour le FNB. Si la proposition est approuvée, le nom du fonds changera, mais le symbole restera le même.

La plateforme novatrice et diversifiée de FNB de Franklin Templeton a été conçue pour offrir les meilleurs résultats aux clients pour l'éventail de conditions des marchés et les opportunités d'investissement. La gamme de produits comprend des FNB à gestion active, à bêta intelligent et passive dans de multiples catégories d'actifs et secteurs géographiques. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site franklintempleton.ca/fnb.

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 155 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Nous réunissons un ensemble sans égal de gérants d'investissement spécialisés indépendants afin d'offrir à nos clients une expertise approfondie et une spécialisation dans toutes les classes d'actifs, toutes les régions et tous les styles d'investissement. Et ces experts peuvent compter sur une infrastructure mondiale dotée de capacités à grande échelle en matière de recherche, d'analyse des données et de service. Avec des bureaux dans plus de 30 pays et environ 1 300 professionnels en placement, la société californienne compte 75 ans d'expérience en placement et environ 1,3 billion de dollars américains (environ 1,8 billion de dollars canadiens) d'actifs sous gestion au 30 septembre 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

Les FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. Avant d'investir dans un FNB, les investisseurs doivent examiner avec soin les objectifs de placement, stratégies, risques, frais et charges du FNB. Cette information est présentée dans le prospectus et la fiche de renseignements du FNB. Veuillez lire le prospectus et la fiche de renseignements du FNB avant d'investir. Les FNB se négocient comme des actions, leur valeur marchande fluctue et leurs parts peuvent se négocier à un cours inférieur ou supérieur à la valeur nette de l'actif du FNB. Les commissions de courtage et les frais des FNB réduisent le rendement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

