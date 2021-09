TORONTO, le 3 sept. 2021 /CNW/ - Franklin Templeton Canada annonçait aujourd'hui les distributions en espèces de septembre 2021 pour certains FNB disponible aux investisseurs Canadiens.

Comme détaillé au tableau ci-dessous, les détenteurs de parts inscrits en date du 14 septembre 2021 recevront une distribution en espèces par unité payable le 21 septembre 2021.

Nom du fonds Symbole Type Distribution en espèces par unité ($) Fréquence de paiement FNB actif d'optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine FBGO Gestion active 0,039747 Chaque mois FINB FTSE États-Unis Franklin FLAM Passive 0,102795 Trimestriel FNB équilibré de base Franklin Liberty FLBA Active 0,136330 Trimestriel FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin FLCD Passif 0,169798 Trimestriel FNB d'obligations de qualité de sociétés canadiennes Franklin Liberty FLCI Gestion active 0,055000 Chaque mois FNB d'obligations essentielles plus Franklin Liberty FLCP Gestion active 0,040000 Chaque mois FNB d'obligations totales mondiales Franklin Liberty (couvert en $ CA) FLGA Gestion active 0,040694 Chaque mois FINB de dividendes mondiaux Franklin LibertyQT FLGD Bêta intelligent 0,050000 Chaque mois FNB d'actions canadiennes à risque géré Franklin Liberty FLRM Gestion active 0,148027 Trimestriel FNB d'obligations à duration courte Franklin Liberty FLSD Gestion active 0,030000 Chaque mois FNB d'obligations de qualité de sociétés américaines Franklin Liberty (couvert en $ CA) FLUI Gestion active 0,069176 Chaque mois FINB d'actions américaines Franklin LibertyQT FLUS Bêta intelligent 0,137542 Trimestriel

Modification des frais

Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, les modifications des frais pour les séries institutionnelles* de certains fonds entreront en vigueur aux dates indiquées :

Nom du fonds Tranche Actuels (%) Nouveaux (%) Date d'entrée en vigueur en 2021 Fonds du marché monétaire Franklin Bissett 1** 0,45 0,35 17 sept. Fonds du marché monétaire Franklin Bissett 2*** 0,35 0,30 17 sept. Fonds de leaders américains durables Franklin ClearBridge 3**** 0,60 0,65 1er déc. Fonds d'innovation Franklin 3**** 0,70 0,75 1er déc. Fonds d'opportunités américaines Franklin 3**** 0,65 0,75 1er déc.



* Comme défini dans les prospectus simplifiés des fonds.

** S'applique aux premiers 2,5 millions de dollars canadiens investis dans le fonds.

*** S'applique aux prochains 2,5 millions de dollars canadiens investis dans le fonds.

**** S'applique à tout montant supérieur à 5 millions de dollars canadiens investis dans le fonds.

