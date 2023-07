TORONTO, le 10 juill. 2023 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui la réalisation de la fusion de certains fonds.

À la fermeture des bureaux le 7 juillet 2023, les parts de chaque fonds identifié comme un fonds dissous dans le tableau suivant ont été échangées contre des parts du fonds continu correspondant sur une base imposable et ont été radiées de la bourse de Toronto (TSX). Aujourd'hui, le 10 juillet 2023, les parts de chaque fonds maintenu correspondant étaient inscrites à la Bourse de Toronto, sous le même symbole.

Fonds en dissolution Fonds maintenu Symbole FNB actif d'obligations de sociétés Franklin Bissett Fonds d'obligations de sociétés Franklin Bissett FLCI FNB actif d'obligations de base plus Franklin Bissett Fonds d'obligations de base plus Franklin Bissett FLCP FNB actif d'obligations à duration courte Franklin Bissett Fonds d'obligations à duration courte Franklin Bissett FLSD FNB actif d'optimisation du revenu durable Franklin Brandywine Global Fonds d'optimisation du revenu durable Franklin Brandywine Global FBGO FNB actif de revenu d'infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge FCII FNB actif de croissance internationale durable Franklin ClearBridge Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge FCSI FNB actif de croissance mondiale Franklin Fonds de croissance mondiale Franklin FGGE FNB actif d'innovation Franklin Fonds d'innovation Franklin FINO FNB actif d'obligations de base plus Franklin Western Asset Fonds d'obligations de base plus Franklin Western Asset FWCP

Dans chaque fusion, la quasi-totalité des actifs du fonds dissous ont été transférée au fonds prorogé (après avoir réservé une part suffisante de l'actif pour couvrir le passif estimé, le cas échéant, du fonds en dissolution en date de la fusion), en échange d'un nombre de parts du fonds prorogé égal au nombre de parts du fonds dissous alors en circulation.

Distributions finales

Le 7 juillet 2023, les porteurs de parts inscrits des fonds en dissolution ont reçu les distributions notionnelles finales (en dollars canadiens) indiquées dans le tableau suivant.

Fonds en dissolution Symbole Distribution

notionnelle finale par part ($) FNB actif d'obligations de sociétés Franklin Bissett FLCI 0,103602 FNB actif d'obligations de base plus Franklin Bissett FLCP 0,007702 FNB actif d'obligations à duration courte Franklin Bissett FLSD 0,056131 FNB actif d'optimisation du revenu durable Franklin Brandywine Global FBGO 0,052916 FNB actif de revenu d'infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge FCII 0,052207 FNB actif de croissance internationale durable Franklin ClearBridge FCSI 0,000000 FNB actif de croissance mondiale Franklin FGGE 0,000000 FNB actif d'innovation Franklin FINO 0,000000 FNB actif d'obligations de base plus Franklin Western Asset FWCP 0,048885

Les distributions notionnelles réinvesties n'ont pas été versées en espèces, mais plutôt réinvesties dans des parts additionnelles et déclarées comme des distributions imposables, avec une augmentation correspondante du prix de base ajusté des parts du fonds en dissolution particulier dont les porteurs détenaient des parts immédiatement avant la fusion. Les parts additionnelles ont été immédiatement regroupées de façon à ce que le nombre de parts détenues par le porteur, les parts en circulation et la valeur liquidative de chaque fonds en dissolution ne soient pas modifiés en raison de la distribution réinvestie.

Les investisseurs sont encouragés à discuter de ce changement avec leur conseiller financier. L'équipe du service à la clientèle de Franklin Templeton est également disponible de 8 h à 17 h (HAE) au 1-800-897-7281 ou à [email protected].

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 155 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Par l'intermédiaire de ses gestionnaires de placements spécialisés, la société offre une spécialisation à l'échelle mondiale grâce à des capacités étendues en matière de titres à revenu fixe, d'actions, de solutions alternatives et de solutions multiactifs. Avec des bureaux dans plus de 30 pays et environ 1 300 professionnels en placement, la société établie en Californie compte plus de 75 ans d'expérience en placement, et son actif sous gestion se chiffrait à environ 1 400 milliards de dollars américains (environ 1 900 milliards de dollars canadiens) au 31 mai 2023. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

Les placements dans des fonds communs de placement et des FNB peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion, de frais de courtage et de dépenses. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du fonds ou du FNB avant d'investir. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leurs valeurs changent fréquemment. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur.

