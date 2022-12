TORONTO, le 19 déc. 2022 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui la réalisation de la fusion du FNB actif d'obligations de qualité de sociétés américaines Franklin (couvert en $ CA) (FLUI) dans le FNB actif d'obligations de base plus Franklin Western Asset (FWCP).

Le 16 décembre 2022, les parts du FLUI ont été échangées contre des parts du FWCP sur une base imposable selon le ratio indiqué ci-dessous.

Nom du FNB Symbole Ratio

d'échange FNB actif d'obligations de base plus Franklin Western Asset FWCP 1,049822

Le nombre de parts du FWCP reçues par un porteur de parts du FLUI a été déterminé en multipliant le nombre de parts du FLUI détenues par ce porteur par le ratio d'échange (qui est égal à la valeur liquidative par part du FLUI en date du 16 décembre 2022 divisée par la valeur liquidative par part du FWCP en date du 16 décembre 2022) et en arrondissant le résultat au nombre entier le plus près.

À la fermeture des bureaux le 16 décembre 2022, le FLUI a été retiré de la Bourse de Toronto.

Distributions finales

Le 16 décembre 2022, les porteurs de parts inscrits du FNB en dissolution et du FNB maintenu ont reçu la distribution notionnelle finale (en dollars canadiens) indiquée ci-dessous.

Nom du FNB Symbole Distribution

notionnelle

finale

par part

($) FNB actif d'obligations de qualité de sociétés américaines Franklin (couvert en $ CA) FLUI 0,121954 FNB actif d'obligations de base plus Franklin Western Asset FWCP 0,100016

Les distributions notionnelles réinvesties, le cas échéant, ne seront pas versées en espèces, mais plutôt réinvesties dans des parts additionnelles et déclarées comme des distributions imposables, avec une augmentation correspondante du prix de base ajusté des parts des FNB dont les porteurs détiennent des parts. Les parts de FNB additionnelles seront immédiatement regroupées de façon à ce que le nombre de parts détenues par le porteur, les parts en circulation et la valeur liquidative des FNB ne soient pas modifiés en raison de la distribution réinvestie.

Les investisseurs sont encouragés à discuter de ce changement avec leur conseiller financier. L'équipe du service à la clientèle de Franklin Templeton est également disponible de 8 h à 17 h (HNE) au 1-800-897-7281 ou à [email protected].

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 155 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Par l'intermédiaire de ses gestionnaires de placements spécialisés, la société offre une spécialisation à l'échelle mondiale grâce à des capacités étendues en matière de titres à revenu fixe, d'actions, de solutions alternatives et de solutions multiactifs. Avec des bureaux dans plus de 30 pays et environ 1 300 professionnels en placement, la société établie en Californie compte plus de 75 ans d'expérience en placement, et son actif sous gestion se chiffrait à environ 1 400 milliards de dollars américains (environ 1 900 milliards de dollars canadiens) au 30 novembre 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

Les FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. Avant d'investir dans un FNB, les investisseurs doivent examiner avec soin les objectifs de placement, stratégies, risques, frais et charges du FNB. Cette information est présentée dans le prospectus et la fiche de renseignements du FNB. Veuillez lire le prospectus et la fiche de renseignements du FNB avant d'investir. Les FNB se négocient comme des actions, leur valeur marchande fluctue et leurs parts peuvent se négocier à un cours inférieur ou supérieur à la valeur nette de l'actif du FNB. Les commissions de courtage et les frais des FNB réduisent le rendement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

