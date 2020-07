TORONTO, le 10 juill. 2020 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle procédera à la cessation des FNB de prêts privilégiés Franklin Liberty (couvert en $ CA) (FLSL) aux alentours du 17 septembre 2020.

Franklin Templeton Canada examine régulièrement ses solutions de placement afin de s'assurer que sa gamme de fonds demeure concurrentielle et répond aux besoins changeants des investisseurs et des conseillers. Dans le cadre de cet effort, l'entreprise a décidé de dissoudre les FLSL.

À compter d'aujourd'hui, le 10 juillet 2020, aucune autre souscription directe de parts de FLSL ne sera acceptée. Les parts de FLSL continueront d'être inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) jusqu'à ce qu'elles en soient radiées à la fermeture des bureaux, le 14 septembre 2020 ou vers cette date.

Aux alentours du 17 septembre 2020, Franklin Templeton Canada vendra et convertira le portefeuille de FLSL en espèces, et les actifs restants - après le règlement des passifs et des obligations des FNB - seront distribués aux porteurs de parts du FNB, au prorata. Les porteurs de parts qui ne vendent pas ou qui ne rachètent pas leurs parts avant la fermeture des bureaux le 14 septembre 2020 recevront un montant en espèces pour leurs parts correspondant à leur quote-part de FLSL le 18 septembre 2020 ou vers cette date.

Franklin Templeton est toujours résolue à offrir aux Canadiens une vaste gamme de FNB à revenu fixe à gestion active : FNB d'obligations de qualité de sociétés canadiennes Franklin Liberty (FLCI), FNB d'obligations essentielles plus Franklin Liberty (FLCP), FNB d'obligations totales mondiales Franklin Liberty (couvert en $ CA) (FLGA), FNB d'obligations à duration courte Franklin Liberty (FLSD) et FNB d'obligations de qualité de sociétés américaines Franklin Liberty (couvert en $ CA) (FLUI).

Franklin LibertyShares, la plateforme mondiale de FNB de Franklin Templeton, permet aux investisseurs d'atteindre leurs objectifs grâce à une gamme de FNB à gestion active, à bêta intelligent et à gestion passive. Soutenue par la solidité et les ressources de l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au monde, la plateforme de FNB mondiale gérait, au 30 juin 2020, plus de 7,9 milliards de dollars américains en FNB à l'échelle mondiale.

Des commissions, des frais de gestion et d'autres frais peuvent s'appliquer aux placements dans des FNB. Avant d'investir dans un FNB, les investisseurs doivent examiner avec soin les objectifs de placement, stratégies, risques, frais et charges du FNB. Cette information est présentée dans le prospectus et la fiche de renseignements du FNB. Veuillez lire le prospectus et la fiche de renseignements du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Franklin Templeton Canada) est une filiale de Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN], une société mondiale de gestion de placements exerçant ses activités, conjointement avec ses filiales, sous le nom de Franklin Templeton. L'objectif de Franklin Templeton est d'offrir de meilleurs résultats en fournissant des services de gestion de placements à l'échelle nationale et internationale à des clients de détail ainsi qu'à des investisseurs institutionnels et au secteur des fonds souverains dans plus de 170 pays. Grâce à ses équipes spécialisées, la société possède une expertise dans toutes les catégories d'actif - y compris les fonds d'actions, les fonds de titres à revenu fixe, les solutions alternatives et les solutions multiactifs personnalisées. Les plus de 600 professionnels en placement de la société sont appuyés par son équipe internationale intégrée de professionnels de la gestion du risque et son réseau mondial de pupitres de négociation. Avec des employés dans plus de 30 pays, la société ayant son siège social en Californie compte plus de 70 ans d'expérience en placement. Au 31 mai 2020, son actif géré s'élevait à plus de 617 G$ US (plus de 850 G$ CA). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca .

