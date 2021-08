TORONTO, le 27 août 2021 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui que les investisseurs ont approuvé les changements relatifs aux objectifs de placement de certains fonds, qui ont fait l'objet d'un vote lors d'une assemblée extraordinaire qui a eu lieu virtuellement aujourd'hui, le 27 août 2021.

Par conséquent, après la fermeture des bureaux le 17 septembre 2021, ces fonds seront désignés de la façon suivante et poursuivront les objectifs de placement suivants :

Le fonds d'optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine vise un revenu élevé et la préservation du capital en investissant principalement dans des titres de créance d'émetteurs durables partout dans le monde.

Le fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge vise une plus-value en capital à long terme en investissant surtout dans des titres de capitaux propres d'émetteurs durables situés à l'extérieur du Canada et des États-Unis.

et des États-Unis. Le fonds d'actions mondiales durables Franklin Martin Currie vise une plus-value en capital à long terme en investissant surtout dans des titres de capitaux propres d'émetteurs durables de partout dans le monde.

Il est recommandé aux investisseurs de discuter de ces changements avec leur conseiller en placement. L'équipe du service à la clientèle de Franklin Templeton est également disponible de 9 h à 17 h (HAE) au 1-800-897-7281 ou à [email protected].

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Franklin Templeton Canada) est une filiale de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 165 pays. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Grâce à ses gestionnaires de placements spécialisés, l'entreprise possède des capacités étendues en matière d'actions, de titres à revenu fixe, de solutions multi-actifs et alternatives. Avec des bureaux dans plus de 30 pays et environ 1 300 professionnels des placements, l'entreprise basée en Californie a plus de 70 ans d'expérience en placements et de plus de 1,5 billion de dollars américains (de plus de 1,9 billion de dollars canadiens) en actifs gérés au 31 juillet 2021. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

1. De même, le fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge II visera une plus-value en capital à long terme en investissant une partie considérable de son actif dans des parts du fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge, qui investit principalement dans des titres de capitaux propres d'émetteurs durables situés à l'extérieur du Canada et des États-Unis.

2. Parallèlement, le fonds d'actions mondiales durables Franklin Martin Currie II visera une plus-value en capital à long terme en investissant une partie considérable de son actif dans des parts du fonds d'actions mondiales durables Franklin Martin Currie, qui investit principalement dans des titres de capitaux propres d'émetteurs durables partout dans le monde.

