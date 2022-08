TORONTO, le 19 août 2022 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui que les investisseurs ont approuvé les nouveaux objectifs en matière de développement durable de certains FNB et fonds à l'occasion des assemblées extraordinaires des investisseurs tenues aujourd'hui, le 19 août 2022.

À compter du ou vers le 16 septembre 2022, les FNB et les fonds énumérés ci-dessous adopteront de nouveaux objectifs de placement qui refléteront mieux leur engagement à l'égard des placements durables.

Fonds mondial d'obligations totales Franklin - nouvel objectif de placement : Le fonds cherche à maximiser le rendement total en investissant principalement dans des titres de créance d'émetteurs partout dans le monde, tout en suivant une approche de placement durable. Le fonds peut investir dans ces titres de créance directement, ou indirectement en investissant dans des parts du FNB actif d'obligations totales mondiales Franklin (couvert en $ CA) (FLGA).

FNB actif d'obligations totales mondiales Franklin (couvert en $ CA) (FLGA) - nouvel objectif de placement : Le FNB vise à maximiser, conformément à une gestion prudente des placements, le rendement total en investissant principalement dans des titres de créance d'émetteurs situés partout dans le monde, tout en suivant une approche de placement durable.

Fonds d'innovation Franklin - nouvel objectif de placement : Le fonds a pour objectif d'obtenir une appréciation du capital en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs dont les perspectives de croissance sont soutenables et axées sur l'innovation, tout en suivant une approche de placement durable.

FNB actif d'innovation Franklin (FINO) - nouvel objectif de placement : Le FNB cherche à obtenir une appréciation du capital en investissant dans des titres de participation d'émetteurs ayant des perspectives de croissance soutenables et axées sur l'innovation, tout en suivant une approche de placement durable, en investissant directement dans ces titres et/ou dans des parts du Fonds d'innovation Franklin (ou de son fonds successeur).

Fonds d'opportunités américaines Franklin - nouvel objectif de placement : Le fonds recherche une appréciation du capital en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs américains qui font preuve de croissance accélérée, de rentabilité accrue ou de croissance ou de potentiel de croissance supérieurs à la moyenne par rapport à l'ensemble de l'économie, tout en suivant une approche de placement durable.

Fonds d'obligations de base plus Franklin Western Asset - nouvel objectif de placement : Le fonds vise à maximiser le rendement total en investissant principalement dans des titres de créance de qualité supérieure d'émetteurs situés partout dans le monde, tout en suivant une approche de placement durable.

FNB actif d'obligations de base plus Franklin Western Asset (FWCP) - nouvel objectif de placement : Le FNB vise à maximiser le rendement total en investissant dans des titres de créance de qualité supérieure d'émetteurs situés partout dans le monde, tout en suivant une approche de placement durable, en investissant directement dans ces instruments et/ou dans des parts du Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Western Asset (ou de son fonds successeur).

Fonds de marchés émergents Templeton - nouvel objectif de placement : Le fonds recherche une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des actions d'émetteurs des marchés émergents, tout en suivant une approche de placement durable.

Fonds mondial équilibré Templeton - nouvel objectif de placement : Le fonds cherche à obtenir un revenu courant et une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de créance et des titres de participation d'émetteurs partout dans le monde, tout en suivant une approche de placement durable. De plus, le fonds sera renommé Fonds mondial équilibré durable Templeton le 16 septembre 2022.

Il est recommandé aux investisseurs de discuter de ces changements avec leur conseiller en placement. L'équipe du service à la clientèle de Franklin Templeton est également disponible de 9 h à 17 h (HE) au 1-800-897-7281 ou à [email protected].

