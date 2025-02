La société a également annoncé la prolongation de l'exonération des frais pour le FLVI et le FLVU et des modifications à la fréquence des distributions

TORONTO, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui des réductions de frais pouvant atteindre 35 points de base pour diverses séries du Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge. Avec une cote Morningstar de 4 étoiles pour son rendement sur 3 ans et 5 ans1, le Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge a surpassé ceux de la catégorie des actions canadiennes à petite et à moyenne capitalisation et de l'indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX2 sur 1, 3 et 5 ans3.

« Notre équipe de Calgary s'engage à investir activement dans ses idées les plus prometteuses en matière de petite capitalisation sur le marché canadien, tout en utilisant un processus de placement cohérent et rigoureux pour cette stratégie de petite capitalisation récompensée par Lipper4 », a déclaré Dennis Tew, chef de la distribution et de la stratégie commerciale.

À compter du 1er mars 2025, les frais de gestion et d'administration du Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge seront réduits pour chaque série de fonds, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.



















NOUVEAUX FRAIS



Nom du fonds Série

Frais de gestion % Frais d'administration % Frais combinés %

Réduction des frais % Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge A

2,10 0,15 2,25

-0,35 F

1,10 0,15 1,25

-0,35 PA

2,10 0,15 2,25

-0,15 PF

1,10 0,15 1,25

-0,15 O5

- - 1,25

-0,15 O6

- - 1,20

-0,10 O7

- - 1,15

-0,10

5. S'applique aux premiers 2,5 millions de dollars canadiens investis dans le fonds.

6. S'applique aux prochains 2,5 millions de dollars canadiens investis dans le fonds.

7. S'applique à tout montant supérieur à 5 millions de dollars canadiens investis dans le fonds.

Possédant plus de 30 ans d'expérience en investissement dans les petites capitalisations canadiennes, le Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge est géré conjointement par l'équipe de placement de ClearBridge de la société établie à Calgary, dirigée conjointement par Garey Aitken, chef, Actions canadiennes, et Michael Richmond, gestionnaire de portefeuille. Ils comptent 33 et 24 ans d'expérience dans l'industrie, respectivement.

L'exonération des frais se poursuit dans la gamme de FNB indiciels de dividendes élevés à faible volatilité

Les frais de gestion de deux FNB de la gamme de FNB indiciels de dividendes élevés à faible volatilité continueront de faire l'objet d'une renonciation pouvant atteindre 15 points de base jusqu'au 30 juin 2026, comme indique dans le tableau ci-dessous.

Nom du fonds Symbole

Frais de gestion après

renonciations %

Renonciation aux frais % FNB indiciel de dividendes internationaux élevés à faible volatilité Franklin FLVI

0,25

-0,15 FNB indiciel de dividendes américains élevés à faible volatilité Franklin FLVU

0,12

-0,15

Ahmed Farooq, vice-président principal et chef de la distribution des FNB de détail, Franklin Templeton Canada, a déclaré : « Cette gamme de FNB à faible coût propose une stratégie combinant des dividendes élevés durables à une faible volatilité, qui vise à procurer un revenu plus élevé et à réduire le risque global d'un portefeuille. »

Changements apportés aux fréquences de distribution du FLVI et des portefeuilles de FNB multiactifs

À compter du 31 mars 2025, la fréquence de distribution passera de mensuelle à trimestrielle pour le FNB indiciel de dividendes internationaux élevés à faible volatilité Franklin (FLVI) et la fréquence de distribution passera d'annuelle à trimestrielle pour les séries A, F, O et les séries de FNB de tous les portefeuilles de FNB multi-actifs de Franklin.

Nom du fonds Symbole Fréquence

actuelle Nouvelle

fréquence FNB indiciel de dividendes internationaux élevés à faible volatilité Franklin FLVI Mensuelle Trimestrielle Portefeuille FNB de base Franklin CBL Annuelle Trimestrielle Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin CNV Annuelle Trimestrielle Portefeuille FNB d'actions Franklin EQY Annuelle Trimestrielle Portefeuille FNB de croissance Franklin GRO Annuelle Trimestrielle

Les portefeuilles de FNB multi-actifs de Franklin, sous forme de FNB ou de fonds commun de placement, sont évalués à 18 points de base, se classant parmi les moins coûteux de leur groupe de pairs. Les portefeuilles de FNB sont gérés par l'équipe de Franklin Templeton Investment Solutions au Canada et appuyés par son équipe multi-actifs mondiale, qui gère des portefeuilles pour des clients de la gestion de patrimoine privée, des investisseurs finaux de détail et des grandes caisses de retraite. Franklin Templeton Canada gère des solutions multiactifs au Canada depuis 1996.

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 150 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Par l'intermédiaire de ses gestionnaires de placements spécialisés, la société offre une spécialisation à l'échelle mondiale grâce à des capacités étendues en matière de titres à revenu fixe, d'actions, de solutions alternatives et de solutions multiactifs. Avec plus de 1 500 professionnels en placement et des bureaux dans les principaux marchés financiers du monde entier, la société établie en Californie compte plus de 75 ans d'expérience en placement et son actif sous gestion se chiffrait à environ 1 600 milliards de dollars américains (environ 2 300 milliards de dollars canadiens) au 31 janvier 2025. Pour en savoir plus, veuillez visiter le franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur LinkedIn, X et Facebook.

Les placements dans des fonds communs de placement, des séries de FNB de fonds communs de placement (séries de FNB) et des FNB peuvent tous être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion, de frais de courtage et de dépenses. Avant d'investir, les investisseurs doivent examiner avec soin les objectifs de placement, stratégies, risques, frais et charges des fonds communs de placement, des séries de FNB et des FNB. Le prospectus simplifié, le prospectus et l'aperçu du fonds ou du FNB contiennent notamment ces renseignements; nous vous conseillons de lire ces documents attentivement avant d'investir. Les parts des séries de FNB et des FNB négociées comme des actions, leur valeur de marché fluctue et elles peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les frais des séries de FNB et des FNB réduisent le rendement. Ces investissements ne sont pas garantis, et leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

La présente annonce ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres. La diversification n'est ni une garantie de profit ni une protection contre une perte sur le marché. Tous les placements comportent des risques, dont une perte possible de capital, et rien ne garantit que les objectifs de placement seront réalisés. Les rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs.

1. Source: Morningstar Research Inc., au 31 janvier 2025. Tous droits réservés. La présente information est exclusive à Morningstar ou à ses fournisseurs de contenu, ne peut être copiée ni diffusée et ne peut être garantie sur le plan de l'exactitude, de l'intégralité ou de l'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de la présente information. La cote Morningstar des rendements corrigés du risque est un classement par étoiles qui est fait mensuellement et établit le rendement corrigé du risque d'un fonds par rapport à celui des fonds de sa catégorie. Le classement par étoiles est la mesure du rendement historique excédentaire annualisé d'un fonds (l'excédent est mesuré en fonction d'un placement sans risque dans les bons du Trésor du gouvernement canadien) ajusté au risque historique du fonds. Le classement global par étoiles d'un fonds correspond à la moyenne pondérée de ses rendements sur trois, cinq et dix ans. Ce classement global fait l'objet d'un rajustement si le fonds compte moins de cinq ou dix ans d'existence. Un fonds qui se classe entre les tranches supérieures de 10,1 % à 22,5 % de sa catégorie de fonds reçoit quatre étoiles. Le Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge est coté au sein de la catégorie actions canadiennes à petite et moyenne capitalisation Morningstar. Toutes les données de rendement visent les parts de série F et PF du fonds. Veuillez consulter le morningstar.ca pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque. Pour les périodes de rendement sur 3 ans, 5 ans et 10 ans, il y a eu un total de 170 pour les périodes de 3 ans, 154 pour les périodes de 5 ans et 114 pour les périodes de 10 ans, respectivement, dans la catégorie Morningstar actions canadiennes à petite et moyenne capitalisation. Veuillez consulter le morningstar.ca pour les données sur 1 an.

2. STANDARD & POOR'SMD, S&PMD et S&P 500MD sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC. Standard & Poor's ne parraine, ne recommande et ne vend aucun produit lié à un indice de S&P ni n'en fait la promotion.

3. Au 31 décembre 2024.

4. Le Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge - série F a remporté le prix Lipper 2024 décerné par LSEG dans la catégorie des actions canadiennes à petite et à moyenne capitalisation pour la période de trois ans se terminant le 30 septembre 2024, sur un total de 167 fonds. Les prix Lipper, décernés annuellement, mettent en lumière les fonds et les sociétés de fonds qui ont obtenu un solide rendement corrigé du risque par rapport aux fonds comparables. Les prix Lipper s'appuient sur les notes Lipper Leader de rendement constant, qui correspondent à une mesure de rendement corrigé du risque calculée sur 36, 60 et 120 mois. Les fonds d'une même catégorie qui se classent dans la tranche supérieure de 20 % obtiennent le titre Lipper Leader ou la note 5 de rendement constant. Les fonds de la tranche suivante de 20 % obtiennent la note 4; de la tranche de 20 % du milieu, la note 3; de l'avant-dernière tranche de 20 %, la note 2; et de la dernière tranche de 20 %, la note 1. Le meilleur fonds Lipper Leader pour son rendement constant dans chaque catégorie remporte le prix Lipper. Les notes Lipper Leader changent tous les mois. Pour en savoir plus, consultez lipperfundawards.com.

