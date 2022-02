Regroupements et nouvelles désignations de séries pour certains fonds

TORONTO, le 28 févr. 2022 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui des réductions combinées des frais, des regroupements de séries et des nouvelles désignations de séries pour certains fonds.

« Toujours dans le cadre de nos réformes des frais annoncées en janvier 2022, nous offrons d'autres réductions de frais pour un certain nombre de nos fonds nationaux et mondiaux, a déclaré Duane Green, président et chef de la direction, Franklin Templeton Canada. Nous sommes déterminés à ce qu'il soit plus facile de faire affaire avec nous et, pour cela, nous rationalisons notre plateforme et nous offrons des frais concurrentiels pour nos solutions de placement de grande qualité. »

Réduction des frais

Comme l'indique le tableau ci-dessous, les réductions de frais combinées suivantes seront mises en œuvre pour les séries de chaque fonds le 1er mars 2022, à l'exception des séries FT (couvertes) du Fonds américain de revenu mensuel Franklin, qui seront mises en œuvre le 6 mai 2022.

Regroupements de séries

Grâce aux réductions de frais ci-dessus et au regroupement de séries ci-dessous, les investisseurs auront accès aux frais les plus bas disponibles dans les séries respectives, tout en profitant d'une navigation plus facile sur la plateforme.

Comme l'indique le tableau ci-dessous, les séries des fonds suivants seront regroupées avec report de l'impôt dans les séries correspondantes à la fermeture des bureaux le 6 mai 2022. Avant cela, les séries faisant l'objet d'un regroupement seront fermées aux nouveaux placements à la fermeture des bureaux le 5 mai 2022.

Nom du fonds Séries à

regrouper Séries

maintenues Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett PA A PF F PT T Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett PA A PF F PT T Fonds de revenu élevé Franklin I / PA A PF F Fonds américain de revenu mensuel Franklin A PA A (couverte) PA (couverte) F PF F (couverte) PF (couverte) FT PFT T PT T (couverte) PT (couverte) T-USD PT-USD Fonds d'opportunités américaines Franklin PA A PF F Fonds américain de croissance des dividendes Franklin PA A PA (couverte) A (couverte) PF F PF (couverte) F (couverte)

PT T PT (couverte) T (couverte) Fonds de marchés émergents Templeton I / PA A PF F

Nouvelle désignation de séries

La nouvelle désignation de séries de certains fonds prendra effet à la fermeture des bureaux aux dates indiquées dans le tableau ci-dessous.

Nom du fonds Séries

À renommer Renommée

Séries Date

d'entrée en

vigueur

en 2022 Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett PFT FT 6 mai Fonds américain de revenu mensuel Franklin PA A 9 mai PA (couverte) A (couverte) 9 mai PF F 9 mai PF (couverte) F (couverte) 9 mai PFT FT 9 mai PT T 9 mai PT (couverte) T (couverte) 9 mai PT-USD T-USD 9 mai Fonds américain de croissance des dividendes Franklin PFT FT 6 mai

Il est recommandé aux investisseurs de discuter de ces changements avec leur conseiller en placement.L'équipe du service à la clientèle de Franklin Templeton est également disponible de 9 h à 17 h (HNE) au 1 800 897-7281 ou à [email protected].

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 155 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Nous réunissons un ensemble sans égal de gérants d'investissement spécialisés indépendants afin d'offrir à nos clients une expertise approfondie et une spécialisation dans toutes les classes d'actifs, toutes les régions et tous les styles d'investissement. Et ces experts peuvent compter sur une infrastructure mondiale dotée de capacités à grande échelle en matière de recherche, d'analyse des données et de service. Avec des bureaux dans plus de 30 pays et environ 1 300 professionnels en placement, la société californienne compte 75 ans d'expérience en placement et plus de 1,5 billion de dollars américains (plus de 1,9 billion de dollars canadiens) d'actifs sous gestion au 31 janvier 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

Les montants investis dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou la fiche de renseignements sur le fonds avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

© 2022. Franklin Templeton. Tous droits réservés.

SOURCE Placements Franklin Templeton

Renseignements: Personne-ressource pour les médias: Sarah Kingdon, Communications d'entreprise, Franklin Templeton, 416-957-6191, [email protected]