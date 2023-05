TORONTO, le 17 mai 2023 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui une réduction de frais pour le Portefeuille de croissance Franklin Quotentiel. De plus, l'entreprise a annoncé des changements à la cote de risque de certains fonds communs de placement et FNB.

Réduction des frais

À compter du 1er juillet 2023, les frais de gestion et d'administration du premier niveau des parts de série O du Portefeuille de croissance Franklin Quotentiel seront réduits, comme l'indique le tableau ci-dessous.

Série Total des frais de

gestion et

d'administration % Réduction des

frais % O1 0,85 -0,05 O2 0,80 s. o. O3 0,70 s. o.

1 S'applique aux premiers 2,5 millions de dollars canadiens investis dans le fonds. 2 S'applique aux prochains 2,5 millions de dollars canadiens investis dans le fonds. 3 S'applique à tout montant supérieur à 5 millions de dollars canadiens investis dans le fonds.



Changements aux niveaux de risque de certains fonds communs de placement et FNB

Les changements à la cote de risque ci-dessous, qui entreront en vigueur aujourd'hui, le 17 mai 2023, seront intégrés au nouveau prospectus de chaque fonds commun de placement et FNB.

Ces modifications sont le résultat de l'examen annuel de la société et ne découlent pas de changements qui auraient été apportés aux objectifs de placement, aux stratégies ou à la gestion de portefeuille des fonds.

Nom du fonds et FNB Cote

de risqué

actuel Nouvelle

cote

de risque Fonds canadien Franklin ActiveQuant De faible à modéré Modéré Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett De faible à modéré Modéré Fonds équilibré durable Franklin Brandywine Global Faible De faible à modéré Fonds d'innovation Franklin Modéré De modéré à élevé FINB multifactoriel d'actions internationales Franklin De faible à modéré Modéré Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel Faible De faible à modéré FINB multifactoriel d'actions américaines à grande capitalisation Franklin De faible à modéré Modéré Fonds d'opportunités américaines Franklin Modéré De modéré à élevé Portefeuille de gestion privé revenu équilibré FT Faible De faible à modéré Fonds mondial d'obligations Templeton Faible De faible à modéré Fonds de croissance Templeton De faible à modéré Modéré



Méthode de classification des risques d'investissement

La méthode utilisée pour établir la cote de risque de chaque fonds commun de placement et FNB est fondée sur la méthode de classification des risques d'investissement des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). Vous trouverez un résumé de cette méthodologie et des objectifs et stratégies de placement de chaque fonds commun de placement ou FNB dans le prospectus simplifié pour les fonds communs de placement ou le prospectus des FNB. Il est également possible d'obtenir cette méthode en communiquant avec l'équipe du Service à la clientèle de Franklin Templeton Canada au 1-800-897-7281 ou en envoyant un courriel à l'adresse [email protected].

Conformément à la méthode normalisée de classification des risques d'investissement prescrite par les ACVM, Franklin Templeton Canada évalue les niveaux de risque au moins une fois par année, de même que lorsqu'un fonds commun de placement ou FNB fait l'objet d'un changement important.

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 155 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Par l'intermédiaire de ses gestionnaires de placements spécialisés, la société offre une spécialisation à l'échelle mondiale grâce à des capacités étendues en matière de titres à revenu fixe, d'actions, de solutions alternatives et de solutions multiactifs. Avec des bureaux dans plus de 30 pays et environ 1 300 professionnels en placement, la société établie en Californie compte plus de 75 ans d'expérience en placement, et son actif sous gestion se chiffrait à environ 1 400 milliards de dollars américains (environ 1 900 milliards de dollars canadiens) au 30 avril 2023. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

Les placements dans des fonds communs de placement et des FNB peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion, de frais de courtage et de dépenses. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du fonds ou du FNB avant d'investir. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leurs valeurs changent fréquemment. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur.

