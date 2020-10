TORONTO, le 16 oct. 2020 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui des mises à jour concernant la réunion des investisseurs prévue le vendredi 30 octobre 2020.

Les investisseurs admissibles sont fortement encouragés à voter par anticipation, et ceux qui souhaitent participer aux réunions sont invités à le faire au moyen des transmissions vidéo en direct qui seront accessibles aux heures suivantes à partir des liens ci-dessous :

Vous pourrez accéder à une assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires du Fonds de croissance Templeton, Ltée dès 9 h (HE) à l'adresse franklintempleton.ca/tgfmeeting.

Une assemblée extraordinaire des actionnaires de 21 catégories d'actions de la Catégorie de société Franklin Templeton , Ltée est prévue à 10 h 30 (HE). Vous pouvez y accéder à l'adresse franklintempleton.ca/ccmeeting.

Vote

Comme il a été annoncé le 20 août 2020, les investisseurs admissibles peuvent exercer leur droit de vote avant les dates limites des votes par procuration au moyen de l'une ou l'autre des méthodes décrites dans le document de notification et d'accès qui leur a été envoyé. Les investisseurs qui participent à une réunion de façon virtuelle pourront poser des questions tout au long de la webdiffusion. Cependant, il ne sera pas possible de voter pendant la réunion. Par conséquent, nous encourageons vivement les investisseurs à voter par anticipation.

Réunions



En raison de la pandémie de COVID-19, la participation en personne à ces réunions sera strictement limitée. Au moment des réunions, nous devrons peut-être restreindre davantage l'accès à la salle de réunion afin de respecter les dernières directives des autorités de la santé publique et du gouvernement au sujet des protocoles de distanciation physique. Les participants ne seront pas autorisés à entrer dans les bureaux de Franklin Templeton avant le début de la réunion et seront tenus de quitter les lieux immédiatement après la fin de la réunion.

Si les circonstances entourant la COVID-19 devaient s'aggraver davantage, nous plaçant devant l'obligation d'ajourner l'une ou l'autre des réunions concernant le Fonds de croissance Templeton, Ltée et la Catégorie de société Franklin Templeton, Ltée, Franklin Templeton Canada communiquera ces changements au moyen d'un communiqué de presse et sur son site Web à l'adresse franklintempleton.ca/mergers.

Ordre du jour de la réunion sur le Fonds de croissance Templeton, Ltée



Bien que la réunion concernant le Fonds de croissance Templeton, Ltée soit à la fois une assemblée annuelle et une assemblée extraordinaire des actionnaires, l'ordre du jour de cette réunion sera strictement limité, sans présentation sur les placements. L'accent sera mis sur l'examen du rapport annuel du Fonds de croissance Templeton, Ltée pour l'exercice se terminant le 30 avril 2020, l'élection des administrateurs, la nomination de l'auditeur pour le prochain exercice et l'adoption d'une résolution visant à approuver la fusion du Fonds de croissance Templeton, Ltée avec le Fonds de croissance Templeton.

À propos de Franklin Templeton

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Franklin Templeton Canada) est une filiale de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 165 pays. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Grâce à ses gestionnaires de placements spécialisés, la société apporte des capacités étendues en matière d'actions, de titres à revenu fixe, de placements non traditionnels et de solutions multiactifs personnalisées. Ayant des bureaux dans 30 pays et comptant 1 300 professionnels du placement, la société domiciliée en Californie possède plus de 70 ans d'expérience en placement. Au 30 septembre 2020, son actif géré s'élevait à environ 1,4 billion de dollars américains (environ 1,9 billion de dollars canadiens). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

