TORONTO, le 4 sept. 2020 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de septembre 2020 pour certains FNB Franklin LibertySharesMD et les dates importantes concernant la cessation du FNB de prêts privilégiés Franklin Liberty (couvert en $ CA).

Comme le présente en détail le tableau ci-dessous, les porteurs de parts inscrits en date au 15 septembre, 2020 recevront une distribution en espèces par part payable le 22 septembre 2020.

Liquidation du FNB de prêts privilégiés Franklin Liberty

Comme annoncé précédemment le 10 juillet 2020, le FNB de prêts privilégiés Franklin Liberty (couvert en $ CA) (FLSL) sera dissous le 17 septembre 2020 ou vers cette date.

Voici les dates importantes concernant la cessation :

14 septembre 2020 : Le dernier jour où les FLSL seront inscrits à la Bourse de Toronto (TSX); l'inscription des FNB sera retirée à la clôture du marché.





17 septembre 2020 : Franklin Templeton Canada vendra et convertira le portefeuille de FLSL en espèces, et les actifs restants - après le règlement des passifs et des obligations des FNB - seront distribués aux porteurs de parts du FNB, au prorata.





18 septembre 2020 : Les porteurs de parts qui ne vendent pas ou qui ne rachètent pas leurs parts avant la fermeture des bureaux le 14 septembre 2020 recevront un montant en espèces pour leurs parts correspondant à leur quote-part de FLSL. Toute distribution finale déclarée sur les parts de FLSL sera versée avec les produits du rachat le 18 septembre 2020 ou vers cette date.

Franklin LibertyShares, la plateforme mondiale de FNB Franklin Templeton, permet aux investisseurs d'atteindre leurs objectifs grâce à une gamme de FNB à gestion active, à bêta intelligent et à gestion passive. Les FNB à gestion passive de Franklin LibertyShares sont pondérés en fonction de la capitalisation boursière et comparés aux indices nationaux ou régionaux de FTSE Russell. Pour obtenir de plus amples renseignements sur FNB Franklin LibertyShares veuillez visiter notre site web à l'adresse franklintempleton.ca/fnb.

Franklin Templeton

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Franklin Templeton Canada) est une filiale de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 165 pays. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Grâce à ses gestionnaires de placements spécialisés, la société apporte des capacités étendues en matière d'actions, de titres à revenu fixe, de placements non traditionnels et de solutions multiactifs personnalisées. Ayant des bureaux dans 30 pays et comptant 1 300 professionnels du placement, la société domiciliée en Californie possède plus de 70 ans d'expérience en placement. Au 31 juillet 2020, son actif géré s'élevait à environ 1,4 billion de dollars américains (environ 1,9 billion de dollars canadiens). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

Des commissions, des frais de gestion et d'autres frais peuvent s'appliquer aux placements dans des FNB. Avant d'investir dans un FNB, les investisseurs doivent examiner avec soin les objectifs de placement, stratégies, risques, frais et charges du FNB. Cette information est présentée dans le prospectus et la fiche de renseignements du FNB. Veuillez lire le prospectus et la fiche de renseignements du FNB avant d'investir. Les FNB se négocient comme des actions, leur valeur marchande fluctue et leurs parts peuvent se négocier à un cours inférieur ou supérieur à la valeur nette de l'actif du FNB. Les commissions de courtage et frais des FNB réduisent le rendement. Le rendement d'un FNB peut sensiblement s'écarter du rendement d'un indice en raison des coûts de transaction, des frais et d'autres facteurs. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

