TORONTO, le 20 août 2024 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui l'ajout prochain d'une stratégie américaine à rendement élevé de la part du gestionnaire de placements spécialisé de la société, Brandywine Global, à sa gamme de fonds à revenu fixe. Cette stratégie à toute épreuve vise à protéger les capitaux lors des ralentissements économiques du marché et à tirer parti des avantages du marché, le tout à des frais concurrentiels.

« L'équipe à haut rendement de Brandywine Global, qui a près de 10 ans d'expérience impressionnante aux États-Unis, est réputée pour sa vaste expertise en matière d'investissement à haut rendement », a déclaré Dennis Tew, chef des ventes, Franklin Templeton Canada. « Après son lancement aux États-Unis en 2014, nous présentons sur le marché canadien cette stratégie à rendement élevé qui a attiré les investisseurs aux États-Unis et à l'étranger. »

À compter du 26 septembre 2024, le Fonds de revenu élevé Franklin destiné aux investisseurs canadiens sera repositionné en Fonds américain à rendement élevé Franklin Brandywine. Le fonds continuera de chercher à obtenir un revenu courant élevé et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de créance à rendement élevé et à plus faible cote émis aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

L'équipe de placement de Brandywine Global, composée des gestionnaires de portefeuille Bill Zox, CFA, John McClain, CFA et Jack Parker, CFA, utilise une approche dynamique et active en matière d'investissement, en mettant l'accent sur les principes fondamentaux, la qualité du crédit et la sélection des titres.

M. Zox a ajouté : « Notre équipe a une approche différenciée en matière d'investissement à haut rendement avec des avantages structurels durables. Nous sommes des investisseurs axés sur la valeur fondamentale qui mettent l'accent sur la génération de l'alpha plutôt que sur le bêta, et nous portons une attention particulière sur le rendement supérieur dans les marchés en baisse. Nous estimons avoir un avantage en matière d'exécution qui nous permet d'exploiter les inefficacités du marché et d'améliorer notre portefeuille de placements sur le plan des marges chaque jour. « Compte tenu de nos antécédents fructueux en matière d'investissement à rendement élevé, nous sommes convaincus que notre processus continuera de bien servir les clients. »

Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 150 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Par l'intermédiaire de ses gestionnaires de placements spécialisés, la société offre une spécialisation à l'échelle mondiale grâce à des capacités étendues en matière de titres à revenu fixe, d'actions, de solutions alternatives et de solutions multiactifs. Avec plus de 1 500 professionnels en placement et des bureaux dans les principaux marchés financiers du monde entier, la société établie en Californie compte plus de 75 ans d'expérience en placement et son actif sous gestion se chiffrait à plus de 1 600 milliards de dollars américains (plus de 2 200 milliards de dollars canadiens) au 31 juillet 2024. Pour en savoir plus, veuillez visiter le franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur LinkedIn, X et Facebook.

Brandywine Global Investment Management, LLC (« Brandywine Global ») croit au pouvoir des placements de valeur. Faisant preuve de conviction et de discipline, Brandywine Global va au-delà de la pensée conventionnelle à court terme pour rechercher rigoureusement la valeur à long terme. Depuis 1986, l'entreprise propose à ses clients du monde entier une gamme de solutions différenciées en matière de titres à revenu fixe, d'actions et de placements alternatifs. Brandywine Global, gestionnaire de placements spécialisé de Franklin Templeton, gère environ 60 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion en date du 30 juin 2024. Son siège social se situe à Philadelphie, alors que les bureaux se trouvent à Columbus, à Singapour et à Londres. Visitez le site brandywineglobal.com et le blogue de premier plan de la société Around the Curve.

