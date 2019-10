Franklin Templeton annonce de nouvelles nominations dans la gestion de patrimoine privé et la gestion institutionnelle pour les activités canadiennes

TORONTO, le 15 oct. 2019 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui l'embauche de Manmeet Bhatia, CFA, comme chef de la gestion de patrimoine privé, et William (Bill) Tsotsos, CFA, comme chef de la gestion institutionnelle. M. Bhatia contribue à l'expansion des activités de gestion de patrimoine privé de la société, et M. Tsotsos contribue à la croissance et au développement de ses activités institutionnelles au Canada.

« Après 65 ans sur le marché canadien, notre engagement à fournir un service et des solutions de placement exemplaires à nos clients demeure solide », a déclaré Duane Green, président et chef de la direction, Franklin Templeton Canada. « Au fur et à mesure de l'évolution de la gestion de patrimoine privé et de la gestion institutionnelle, nous renforçons notre position de chef de file avec l'arrivée de Manmeet et Bill pour mieux répondre aux besoins variés de nos clients. »

Nouveau chef du patrimoine privé

Fort de plus de vingt ans d'expérience dans le secteur financier, M. Bhatia gère et dirige la stratégie de gestion de patrimoine privé de la société au Canada afin de répondre à l'évolution des besoins de placement et de gestion du patrimoine des clients discrétionnaires et à valeur nette élevée. Il supervise le réseau de gestion de patrimoine privé, y compris la Société Fiduciary Trust du Canada, Services aux investisseurs FTC Inc. et d'autres initiatives stratégiques, et il relève de Duane Green à Toronto.

Avant de se joindre à Franklin Templeton, M. Bhatia a occupé des postes de cadre et de haute direction dans des sociétés de gestion de patrimoine et d'actifs. Il a été vice-président principal, Courtage en ligne et Conseils numériques, et correspondant principal en gestion de patrimoine pour Patrimoine Aviso; chef de l'information et vice-président principal, Développement de produits pour Groupe financier Qtrade; et directeur, Gestion de produits chez Gestion de patrimoine Assante.

M. Bhatia détient les titres de CFA, analyste financier international agréé (LIFA), assureur-vie agréé (AVA), gestionnaire de placements canadien (CIM) et planificateur financier agréé (PFA). Il est diplômé de la I.H. Asper School of Business et détient un baccalauréat en commerce avec majeure en finance de l'Université du Manitoba.

Nouveau chef de la gestion institutionnelle

Fort de sa vaste expérience en développement des affaires institutionnelles, en service à la clientèle et relations avec les conseillers, M. Tsotsos est chargé de diriger la stratégie d'affaires institutionnelle canadienne du cabinet dans tous les domaines, notamment les ventes, la gestion des relations et les relations avec les conseillers. Basé à Toronto et relevant de M. Green, il collabore avec les gestionnaires de portefeuille, les spécialistes des produits, les équipes du service à la clientèle et du marketing de la société pour exécuter son plan de vente et faire croître les activités institutionnelles de Franklin Templeton.

Vétéran de l'industrie avec plus de deux décennies d'expérience dans le secteur des services financiers, M. Tsotsos a travaillé avec tous les types d'investisseurs institutionnels, y compris le réseau de sous-conseillers et ses consultants et conseillers. Avant de se joindre à Franklin Templeton, M. Tsotsos était vice-président principal et chef de BrightSphere Investment Group (anciennement Old Mutual Asset Management) pour le Canada, où il supervisait les activités institutionnelles. Auparavant, il a été directeur général de Baring Asset Management, où il a dirigé le développement des affaires, les relations avec les consultants et le service à la clientèle au Canada.

M. Tsotsos détient le titre de CFA et est titulaire d'un baccalauréat ès arts en économie et en sciences politiques de l'Université de Toronto, en plus d'un MBA de l'Université Queen's.

À propos de Franklin Templeton

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Franklin Templeton Canada) est une filiale de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton. L'objectif de Franklin Templeton est d'offrir de meilleurs résultats en fournissant des services de gestion de placements à l'échelle nationale et internationale à des clients de détail ainsi qu'à des investisseurs institutionnels et au secteur des fonds souverains dans plus de 170 pays. Grâce à ses équipes spécialisées, la société possède une expertise dans toutes les catégories d'actif - y compris les fonds d'actions, les fonds de titres à revenu fixe, les solutions alternatives et les solutions multiactifs personnalisées. Les plus de 600 professionnels en placement de la société sont appuyés par son équipe internationale intégrée de professionnels de la gestion du risque et son réseau mondial de pupitres de négociation. Avec des employés dans plus de 30 pays, la société ayant son siège social en Californie compte plus de 70 ans d'expérience en placement. Au 30 septembre 2019, son actif géré s'élevait à plus de 692 G$ US (plus de 917 G$ CA). Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca .

Communiquer avec Franklin Templeton Canada à l'aide de Twitter , YouTube , Facebook et LinkedIn et lire le blogue Beyond Bulls & Bears, qui présente les perspectives offertes par les professionnels du placement de Franklin Templeton de par le monde.

