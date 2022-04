L'œuvre de Frank Gehry est considérée comme l'une des plus influentes de l'architecture contemporaine. Tout au long de son illustre carrière, Frank Gehry a reçu de nombreux prix, dont le prix Pritzker, qui est le prix d'architecture le plus prestigieux au monde. Parmi les projets les plus marquants de Frank Gehry, on compte le Musée Guggenheim à Bilbao, le Walt Disney Concert Hall à Los Angeles et la Fondation Louis Vuitton à Paris.

Nommé d'après la racine latine et italienne regroupant les termes « forme », « silhouette » et « apparence », et inspiré par le mouvement d'aspect dansant des tours, le projet de construction Forma est un chef-d'œuvre audacieux, qui reste néanmoins intemporel et qui influencera à jamais l'impression que les visiteurs et les résidents auront de Toronto.

« Au fil de nos réunions avec Frank, son équipe et nos partenaires, nous avons pas pu faire autrement que d'être attirés par le nom Forma, a déclaré Amanda Wilson Watkins, première vice-présidente des ventes et du marketing, Great Gulf Group. Le terme « forme » - de la façon dont Frank Gehry l'entend - reflète, au sens propre comme au sens figuré, la ville de Toronto et rend hommage au lieu où il a grandi. »

Les formes d'art uniques de Frank Gehry sont la marque de sa reconnaissance internationale, et la conception des tours Forma crée un sentiment de mouvement qui transcendera le bâtiment. La façade irisée et la forme tordue de Forma refléteront les couleurs du soleil et la forme des bâtiments environnants afin de modifier la silhouette de Toronto.

« Forma constituera un ajout exceptionnel au sein du quartier financier et de divertissement du centre-ville, a déclaré Krystal Koo, chef des ventes et du marketing de Dream Unlimited Corp. Conçu en collaboration avec une équipe complète de créateurs talentueux de renommée locale et internationale, le projet Forma représente une source d'inspiration partout dans le monde et deviendra un nouveau centre d'intérêt pour la ville, rehaussant ainsi l'image de Toronto sur la scène internationale. »

Forma, un projet de construction à usage mixte situé au 266-284, rue King Ouest, au centre-ville de Toronto, comprendra deux tours résidentielles - l'une a 73 étages et l'autre en a 84, pour un total de 2 034 condominiums - des espaces commerciaux et résidentiels et de nouveaux locaux pour l'Université de l'EADO.

« Travailler avec une équipe internationale afin de concrétiser le projet Forma a été une véritable source d'inspiration, a ajouté Mitchell Cohen, chef de l'exploitation de Westdale Properties. Nous sommes convaincus que Forma fera de Toronto une destination architecturale de calibre mondial et nous attendons avec impatience la réalisation de la prochaine étape de ce projet de construction, alors que nous dévoilerons de plus amples détails et que nous débuterons les ventes plus tard cette année. »

À propos du Great Gulf Group

Fondé en 1975, Great Gulf Group, qui est constitué de Great Gulf Homes, un promoteur d'immeubles résidentiels de grande hauteur primé à l'échelle internationale qui fournit un « chez-soi » à près de 80 000 familles; Ashton Woods Homes, le deuxième constructeur privé en importance et le 15e en importance aux États-Unis; First Gulf, un chef de file novateur en matière de projets commerciaux durables, accessibles et axés sur le transport en commun et les installations industrielles de conception-construction à grande échelle; Tucker HiRise, une entreprise de gestion de construction de premier plan, spécialisée dans la construction de projets à forte densité et à usage mixte; H+ME Technology, une usine de fabrication de panneaux d'ingénierie de précision, et Taboo Muskoka, l'un des terrains de golf les mieux classés au Canada, est l'une des principales organisations immobilières en Amérique du Nord. Avec de grands projets au Canada et aux États-Unis, les activités pleinement intégrées de l'entreprise couvrent l'ensemble du secteur de l'immobilier. Pour en savoir plus, visitez www.greatgulfgroup.com.

À propos de Dream Unlimited

Fondée en 1994 dans le but de révolutionner la façon dont les personnes vivent et travaillent, Dream est l'une des principales sociétés immobilières au Canada. Elle possède de plus de 15 milliards de dollars d'actifs en Amérique du Nord et en Europe. Le portefeuille du groupe Dream est constitué de 371 600 m² de superficie brute de location répartie en propriétés commerciales ou résidentielles, de plus de 20 000 projets de condominiums ou de logements locatifs construits sur mesure en cours de développement et de 3 642 hectares de terrain dans l'Ouest canadien. Responsables de certains des projets les plus emblématiques et transformateurs du pays, nous investissons toujours avec raison, en faisant preuve de créativité, de passion et d'innovation, et en produisant de solides rendements, tout en ayant une incidence positive sur les collectivités et le monde qui nous entoure grâce à l'accent que nous mettons sur l'investissement d'impact.

À propos de Westdale Properties

Depuis plus de 60 ans, Westdale possède, gère et développe des biens immobiliers au Canada et aux États-Unis. En tant qu'entreprise familiale, Westdale s'engage à créer des expériences positives pour les dizaines de milliers de Nord-Américains qui ont élu domicile dans ses immeubles, ainsi que pour ceux qui travaillent et magasinent au sein de ses propriétés. Cet engagement s'étend à ses partenaires, ses fournisseurs, ses entrepreneurs et son équipe, qui est composée de plus de 1 400 employés dévoués. Comptant plus de 50 000 unités résidentielles en Ontario, au Québec et dans 11 États américains, Westdale continue d'élargir son portefeuille pour y inclure plus de 371 600 m² d'immeubles résidentiels, de bureaux, industriels, de vente d'aliments et de boissons, d'hôtels et de centres de villégiature de part et d'autre de la frontière. Westdale participe aussi activement à un certain nombre d'importants projets résidentiels urbains en Amérique du Nord, y compris des projets à Toronto, à Halifax, à Kitchener, à Atlanta, à Dallas et à Miami.

