Francophones et anglophones unis pour la réussite des élèves du Québec

QUÉBEC, le 11 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) et l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ) tiennent à réitérer leur solidarité sur le maintien des élections scolaires. Comme elles l'ont toujours fait, les commissions scolaires anglophones et francophones travaillent de concert pour la persévérance et la réussite des élèves.

La gouvernance et la démocratie dans les réseaux publics d'éducation sont importantes pour l'ensemble des élu.e.s scolaire. La participation citoyenne dans nos communautés est garante de la bonne gestion et de la répartition équitable des ressources, toujours au bénéfice des élèves. Pour nous, une réforme de la gouvernance n'est pas la priorité.

La FCSQ et l'ACSAQ sont dédiées à la réussite des élèves du Québec, francophones et anglophones.

À propos de la FCSQ et de l'ACSAQ

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes grâce à l'engagement de quelque 120 000 employés. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

L'ACSAQ est la voix de l'enseignement public anglophone du Québec et représente quelque 100 000 élèves dans 340 écoles primaires et secondaires, centres de formation pour adultes et centres de formation professionnelle à l'échelle du Québec.

