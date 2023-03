FranColloque - Premier rendez-vous sur l'état du français en enseignement supérieur au Québec

MONTRÉAL, le 16 mars 2023 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) est fière d'inaugurer aujourd'hui le FranColloque, le premier rendez-vous sur l'état du français en enseignement supérieur au Québec. S'échelonnant sur deux journées, le FranColloque permettra de faire le point sur le phénomène d'anglicisation des pratiques d'enseignement et de recherche en enseignement supérieur au Québec.

L'événement sera notamment l'occasion de rendre publics les résultats d'une étude du Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur (LIRES) sur la place du français en enseignement supérieur au Québec. Par ailleurs, l'événement permettra de mettre la lumière sur les perspectives des communautés scientifiques vivant en situation de minorité linguistique ailleurs au Canada. Enfin, la journée du 17 mars sera essentiellement consacrée aux enjeux et défis syndicaux relatifs au français dans les milieux de travail collégiaux et universitaires. « La place du français au Québec en général, et en particulier en enseignement supérieur, a toujours été une préoccupation importante pour la Centrale des syndicats du Québec », souligne Mario Beauchemin, vice-président de la CSQ.

Plusieurs personnalités du monde politique, académique et syndical seront présentes au FranColloque.

L'événement se déroule à Montréal, à la Grande Bibliothèque, et a reçu le soutien financier du ministère de la Langue française. L'animation sera assurée par la chroniqueuse Émilie Nicolas et le journaliste Matthieu Dugal.

La programmation du colloque est disponible ici : https://francolloque.lacsq.org/.

