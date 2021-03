En 1996, le Président et directeur général de la Vie en Rose, François Roberge ainsi que ses deux partenaires, Lina Di Liello et John Izzo faisaient l'acquisition de l'entreprise canadienne!

MONTRÉAL, le 23 mars 2021 /CNW/ - L'année 2021 souligne un anniversaire important au sein de la grande famille la Vie en Rose. Il y a 25 ans, le 4 février 1996, François Roberge acquérait l'entreprise, accompagné de ses partenaires, sa femme Lina Di Liello ainsi que son beau-frère, John Izzo. Rappelons que le détaillant de lingerie, vêtements de nuit et maillots de bain, pour lequel M. Roberge est toujours le Président et directeur général, représente aujourd'hui une fierté québécoise alors que le siège social ainsi que le centre de distribution se situent à Montréal, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, et employant plus de 3 000 personnes au pays.

« Cela me fait tellement chaud au cœur de constater que 2021 signifie également les 25 ans de la Vie en Rose sous notre possession. Aujourd'hui, je peux dire que de souligner un tel anniversaire pour l'entreprise est un réel exploit dans notre industrie. Le commerce de détail est loin d'être un long fleuve tranquille, et ceci est encore plus vrai que jamais avec la dernière année qui été de loin mon plus grand défi en tant qu'entrepreneur. Je demeure toujours optimiste et j'ai déjà hâte de voir ce que l'avenir nous réserve ! », affirme François Roberge.

Un parcours riche en accomplissements

L'entrepreneur François Roberge avait fait ses débuts dans l'industrie du commerce de détail pour les boutiques San Francisco. Il y a occupé de nombreux postes, dont directeur de la construction ainsi que directeur de la bannière. Alors qu'il a développé une réelle passion pour le domaine, M. Roberge a également complété un B.A.A en Finances et Marketing au HEC à la fin des années 80.

Au moment de l'acquisition de la Vie en Rose, François Roberge, qui était alors âgé de 33 ans, y voyait une occasion en or. Pour lui, le nom était fort, tout comme les emplacements. L'entreprise était alors détenue par Harry Kaner, qui l'avait fondée au Canada en 1985. Après plusieurs années de pertes annuelles par les anciens détenteurs, M. Roberge a tout de même réussi à sauver 23 boutiques sur 26 au moment de l'achat de l'entreprise de détail. Un an suivant l'achat, la Vie en Rose est redevenue rentable et des magasins ont été ouverts chaque année depuis, pour un total de 201 points de vente à travers le Canada ainsi que 89 autres situés dans 16 pays différents en 2021.

Après le lancement de la gamme de maillots de bain la Vie en Rose en 1998, la création du site web transactionnel en 2001, une étape importante est survenue pour l'entrepreneur François Roberge en 2015. Il a fait l'acquisition du détaillant de maillots de bain et vêtements de plage Bikini Village ainsi que ses 48 boutiques. La bannière représente aujourd'hui 65 points de vente au Canada.

Philanthropie et implications

En 2002, François Roberge mettait sur pied la Fondation les Roses de l'Espoir, un organisme qui allait pouvoir soutenir financièrement des organisations qui ont à cœur le bien-être des femmes. 19 ans plus tard, 2,5 millions $ ont été remis dont plus de la moitié des dons ont soutenu la lutte contre le cancer du sein ainsi que le soutien envers les femmes atteintes. La Vie en Rose redonne également à de nombreuses autres causes, notamment à des organismes présents dans son quartier, Hochelaga-Maisonneuve.

En plus de ses implications caritatives, François Roberge est aujourd'hui une référence dans le monde du commerce du détail canadien, grâce à ses nombreuses implications ainsi que ses multiples apparitions dans les médias à titre de représentant de l'industrie. Depuis 5 ans, il est Président du conseil d'administration de mmode, La Grappe métropolitaine de la mode, qui a pour mission d'améliorer la compétitivité et de contribuer à la croissance de l'industrie de la mode québécoise. M. Roberge siège également sur le comité des affaires métropolitaines et urbaines de la Chambre de Commerce du Montréal métropolitain, en plus d'agir à titre de mentor pour de nombreux entrepreneurs canadiens. Très fervent d'innovations et de développement, les projets ne manqueront pas dans les prochaines années pour François Roberge et pour la Vie en Rose, un parcours qui sera assurément très intéressant à suivre!

À propos de la Vie en Rose Inc.

Fondée en 1985, Boutique la Vie en Rose Inc. a su se démarquer comme leader canadien dans le domaine de la lingerie et des maillots depuis son acquisition en 1996 par François Roberge. Employant plus de 3 000 employés, l'entreprise basée à Montréal compte plus de 265 magasins à travers le Canada sous deux bannières distinctes, la Vie en Rose et Bikini Village. La première s'adresse aux femmes, offrant sous-vêtements, lingerie, vêtements de détente et de nuit, ainsi que de maillots et vêtements de plage de qualité à prix abordables. La seconde se positionne comme la destination de choix pour trouver la meilleure sélection de maillots de bain, de vêtements de plage et d'accessoires de marques pour femmes et pour hommes. Boutique la Vie en Rose Inc. est un véritable exemple de réussite canadienne qui a connu une expansion à l'international depuis 2004 avec l'ouverture de plus de 89 boutiques la Vie en Rose dans 16 pays.

