François Legault cible encore la fonction publique pour faire les frais de son déficit, dénonce le SFPQ

QUÉBEC, le 13 mars 2024 /CNW/ - Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) réagit fortement à la déclaration du premier ministre Legault qui souhaite faire porter sur dos de la fonction publique le poids du déficit budgétaire. Dans une conférence ce matin, le premier ministre a annoncé vouloir faire le ménage dans la « bureaucratie » pour résorber le déficit.

« Monsieur Legault cible encore une fois les fonctionnaires pour faire les frais de son budget déficitaire, alors que la négociation de nos conventions collectives n'est pas terminée, c'est insultant! Pas étonnant qu'il ne soit pas en mesure de dire à quel endroit il veut couper, car il sait très bien que cela affectera les services à la population. Depuis des années, on ne réussit pas à pourvoir tous les postes disponibles et il manque de personnel dans les centres d'appels de la Sûreté du Québec, dans les palais de justice, à la SAAQ, dans le domaine de la voirie, etc. », explique le président général du SFPQ, Christian Daigle.

Le SFPQ est un syndicat indépendant qui regroupe environ 40 000 membres à travers le Québec, dont quelque 30 000 sont issus de la fonction publique québécoise et répartis comme suit : près de 26 000 employés de bureau et techniciens et environ 4 000 ouvriers travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 10 000 autres membres proviennent du secteur parapublic.

