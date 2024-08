MONTRÉAL, le 2 août 2024 /CNW/ - Groupe de course Octane a annoncé aujourd'hui, qu'après 30 années au sein de l'organisation, le président et chef de la direction du Groupe de course Octane, François Dumontier, cède les rênes de l'organisation.

François Dumontier a été nommé coordonnateur aux opérations du Grand Prix de Formule 1 du Canada en 1994. Il est par la suite promu directeur des opérations en 1996 après avoir débuté sa carrière à la Société de l'île Notre-Dame. Il a fondé le Groupe de course Octane en 2002 et est devenu président et chef de la direction du Grand Prix de Formule 1 du Canada en 2009. François est aussi président de l'Autorité sportive nationale (ASN) du Canada et membre du Canadian Motorsport Hall of Fame (CMHF). À travers ces années, il a grandement été impliqué dans le développement des sports automobiles au Canada et a contribué à son rayonnement à l'international.

« C'est avec le sentiment du devoir accompli que je passe le volant après trente années consacrées au développement du sport motorisé au Canada et en particulier à la Formule 1 à Montréal. Je suis fier de léguer à la Ville de Montréal, au Québec et au Canada, un événement d'envergure mondiale et le plus important événement sportif au Canada. La Formule 1 est plus populaire que jamais; je souhaite le meilleur succès à l'organisation pour que Montréal continue de prendre sa place au sein d'un circuit en plein développement. »

- François Dumontier, président et chef de la direction sortant, Groupe de course Octane

Pour assurer une transition harmonieuse, François Dumontier agira à titre de conseiller stratégique. Il continuera également d'assurer ses fonctions au sein des comités de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), soit le Circuit Sport Committee et le Single-Seater Committee.

Jean-Philippe Paradis devient président et chef de la direction de Groupe de course Octane

Jean-Philippe Paradis assumera le leadership du Groupe de course Octane à compter d'aujourd'hui, en plus de son rôle actuel chez Bell Média. Jean-Philippe est un dirigeant expérimenté et avisé, doté d'une vaste expérience en affaires et en gestion. Comme vice-président chez Bell Média, il a collaboré depuis les deux dernières années avec le Groupe de course Octane à l'organisation et au rayonnement du Grand Prix de Formule 1 du Canada. Jean-Philippe est passionné par le sport et son importance dans nos communautés.

« Je suis honoré d'être nommé président et chef de la direction du Groupe de course Octane. Le Grand Prix de Formule 1 du Canada est l'un des plus importants événements sportifs et touristiques du Canada, attirant des amateurs du monde entier, et je suis très enthousiaste à l'idée de diriger cette formidable équipe. Je tiens à remercier François Dumontier pour son leadership au cours des trois dernières décennies : son impact sur le sport automobile canadien est immense. Je lui souhaite bonne chance pour l'avenir et je me réjouis de continuer à collaborer avec lui en tant que conseiller stratégique. »

- Jean-Philippe Paradis, nouveau président et chef de la direction, Groupe de course Octane

Sandrine Garneau est promue au poste de cheffe de l'exploitation, marque et stratégie

Sandrine Garneau, actuellement directrice générale, marque et stratégie du groupe de course Octane sera promue au poste de cheffe de l'exploitation, marque et stratégie à compter d'aujourd'hui. Sandrine fait partie de l'équipe du Groupe de course Octane depuis 2014. Elle a commencé sa carrière en tant que coordinatrice des communications et du marketing et a rapidement gravi les échelons. Elle joue un rôle déterminant dans le rayonnement du Grand Prix de Formule 1 du Canada. Grâce à ses compétences en matière de leadership et à sa connaissance approfondie de la Formule 1 elle sera un élément clé qui permettra au Grand Prix de Formule 1 du Canada d'atteindre de nouveaux sommets.

À propos de Groupe de course Octane

Entreprise canadienne établie à Montréal, Groupe de course Octane est le promoteur du GRAND PRIX DE FORMULE 1 DU CANADA, en vertu d'une entente conclue avec Formula One Administration Limited et Formula 1 World Champion hip Limited (ensemble, le détenteur des droits de commercialisation de la F1). En 2021, Bell a fait l'acquisition des activités du Groupe de course Octane qui fonctionne comme entité autonome au sein du groupe d'entreprises Bell.

