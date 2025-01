Francisation Québec - Plus de 960 classes de francisation ouvertes en janvier

MONTRÉAL, le 16 janv. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier de poursuivre ses efforts pour la francisation des nouveaux arrivants. Dans la semaine du 6 janvier, Francisation Québec a démarré une nouvelle session de cours, soit celle de l'hiver à temps partiel avec 964 groupes, ce qui représente 18 400 élèves. Il s'agit d'une augmentation de 21 % du nombre de groupe par rapport à la même session l'an passé. En janvier 2024, Francisation Québec avait ouvert 798 groupes à temps partiel.

Si l'on tient compte des autres sessions de cours, ce sont au total 37 600 élèves qui suivent un cours avec Francisation Québec en ce début d'année 2025. Des 37 600 élèves de Francisation Québec, 27 100 élèves (72 %) suivent un cours à temps partiel et 10 500 élèves (28 %) suivent un cours à temps complet. De ce total, 24 900 élèves (66 %) suivent un cours chez un mandataire de Francisation Québec, soit un cégep, une université ou un organisme communautaire et 12 700 élèves (34 %) suivent un cours dans un centre de services scolaire ou dans une commission scolaire.

L'offre de services gouvernementaux d'apprentissage du français est en croissance. Du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, 71 869 personnes distinctes ont bénéficié de l'offre de services de francisation en suivant des cours en classe, à distance ou en ligne. Ce record de participation sera dépassé, puisque déjà, du 1er avril 2024 au 30 novembre 2024, 76 974 personnes distinctes ont suivi un cours avec Francisation Québec.

Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration a augmenté sa capacité pour offrir des services de francisation aux personnes qui ont des besoins d'apprentissage du français pour mieux s'intégrer à la société québécoise et y contribuer. Francisation Québec poursuit ses efforts pour apporter des améliorations à son offre de services pour qu'elle réponde davantage aux besoins de la clientèle et s'appuie sur le potentiel des innovations pédagogiques, qu'il s'agisse d'enseignement à distance, de formation en ligne ou d'autres modalités flexibles de progression.

Lien utile :



Pour connaître les dernières données sur Francisation Québec, consultez le site : Québec.ca/francisation

SOURCE Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630, mé[email protected]