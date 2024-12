Francisation Québec - 10 M$ pour soutenir les efforts de francisation

QUÉBEC, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge, annonce un montant de 10 millions de dollars versés au ministère de l'Éducation du Québec (MEQ) pour augmenter l'offre de francisation dans le réseau des centres de services scolaires (CSS). Cette somme permettra à plus de 5 000 élèves supplémentaires d'avoir accès à des cours de français d'ici le 31 mars 2025.

L'ampleur de l'augmentation de la demande pour les services de francisation a mené des partenaires du réseau de l'éducation à utiliser une part importante de leur budget au cours de la première moitié de l'année, ce qui a entraîné la fermeture de plusieurs groupes au cours des dernières semaines. Pour répondre à cette situation, le gouvernement du Québec a pris la décision de réinvestir des fonds supplémentaires qui s'ajouteront à l'enveloppe de 104,4 M$ déjà transférée au réseau scolaire pour 2024-2025. Le retrait de l'allocation allouée aux élèves pour leur participation à des cours de français à temps partiel permet cette réallocation.

Les fonds seront injectés dans des régions affectées par un bris de services ou sur les territoires desquelles un point de service du MIFI ne se trouve pas à proximité d'un centre de services scolaire qui a procédé à la fermeture de ses groupes ou qui n'a pas la capacité d'en accueillir de nouveaux.

« Ce réinvestissement démontre la volonté réelle de notre gouvernement de répondre à la demande soutenue en francisation, dans toutes les régions du Québec. Il est essentiel que les nouveaux arrivants puissent apprendre la langue française, notre langue commune, pour mieux s'intégrer à la société québécoise et y contribuer. Nous avons toujours dit que nous étions en mode solution pour permettre aux élèves affectés de reprendre les cours rapidement. Ce réinvestissement en est la preuve. Avant notre arrivée, moins de 30 000 personnes étaient francisées annuellement. Aujourd'hui, nous francisons près de 80 000 personnes par année. J'en suis très fier ! »

Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels, ministre responsable de la Laïcité

« Le français est notre langue commune. Nous devons en prendre soin et la transmettre aux prochaines générations de Québécois. À nos enfants certes, mais aussi aux nouveaux arrivants afin qu'ils puissent s'intégrer et contribuer pleinement à la société québécoise. Ce réinvestissement de 10 M$ est une réponse concrète et nécessaire à l'augmentation de la demande en francisation. Je suis fier que notre gouvernement soutienne le travail des centres de services scolaires qui jouent un rôle crucial en francisation. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

Pour connaître les dernières données sur Francisation Québec, consultez le site : Québec.ca/francisation

