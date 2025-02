WENDAKE, QC, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Les Chef-fes de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), réunis à Lac-Beauport cette semaine, ont élus, Monsieur Francis Verreault-Paul au poste de chef de l'APNQL.

Il s'agit d'un premier mandat pour Francis Verreault-Paul, qui succède à Chef Ghislain Picard, ayant occupé ce poste avec dévouement pendant 33 ans. Cette élection est le résultat d'une course électorale lancée à la mi-février opposant quatre candidats : Constant Awashish, Monik Kistabish, Cathy Martin et Francis Verreault-Paul.

« La confiance que m'accordent la table des Grand.es Chef.fes et Chef.fes de l'APNQL est un privilège immense. Une responsabilité que j'accueille avec engagement et humilité. Je tiens également à saluer les candidats et les candidates qui ont enrichi cet exercice démocratique par leurs visions et leur détermination. Les enjeux et les priorités seront définis en concertation avec l'ensemble des chefs afin de garantir que les intérêts et besoins de chaque communauté soient pleinement pris en compte. Il est essentiel d'avancer ensemble, dans un esprit de collaboration et de solidarité, pour faire progresser des dossiers communs et défendre nos droits collectifs avec force et détermination. Je m'engage aujourd'hui à être une voix unificatrice, à écouter, à agir et à porter nos revendications avec conviction, » indique Francis Verreault-Paul,Chef de l'APNQL.

Avant de convoiter le poste de Chef régional, Chef Verreault-Paul évoluait à titre de Chef du cabinet politique de l'APNQL. Son parcours, marqué par un engagement profond envers l'autodétermination et l'éducation, pour ne nommer que ceux-ci, témoigne de sa volonté de faire avancer les Premières Nations Québec-Labrador sur la voie du progrès et de la reconnaissance de leurs droits.

