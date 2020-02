Franc succès pour la première édition des Journées Québec Bogota !

MONTRÉAL, le 10 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec dresse un bilan positif des premières Journées Québec Bogota, qui se sont tenues dans la capitale de la Colombie les 25 et 26 janvier derniers. Au total, plus de 3 000 personnes ont manifesté leur intérêt, espérant décrocher l'un des 144 postes offerts. Les emplois à pourvoir provenaient de divers secteurs comme l'aérospatiale, la métallurgie, le manufacturier, les technologies de l'information, la santé, le génie, la sidérurgie et l'électromécanique.

Les Journées Québec mettent en lien des entreprises québécoises à la recherche de candidats d'expérience qui aspirent à acquérir une expérience professionnelle au Québec. Les entreprises qui se déplacent à l'étranger sont soutenues par une équipe du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI). De plus, des représentants de Montréal International et de Québec International étaient sur place, avec le Ministère, pour répondre aux questions des candidats.

Les Journées Québec : une initiative gagnante

Depuis la première édition en France en 2008, les Journées Québec ont permis à des centaines d'entreprises de recruter des travailleuses et des travailleurs étrangers pour répondre aux besoins de main-d'œuvre dans leur secteur. Puisque plusieurs entreprises ont toujours un intérêt en la matière, le MIFI a organisé des Journées Québec dans plusieurs pays au fil des années.

Citation

« Le succès de cette première édition des Journées Québec Bogota démontre, encore une fois, que les missions de recrutement à l'étranger peuvent contribuer à répondre aux besoins des entreprises à la recherche de main-d'œuvre dans plusieurs régions du Québec. Ces missions à l'étranger s'inscrivent parmi les services que le MIFI offre aux employeurs québécois pour les accompagner dans leur recrutement, leur embauche et les démarches mises en œuvre pour favoriser l'intégration des personnes immigrantes à la société québécoise. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la Langue française

Faits saillants :

Première édition des Journées Québec Bogota, les 25 et 26 janvier 2020 :

14 employeurs du Québec , provenant de 7 régions administratives du Québec soit Montréal, la Capitale-Nationale, Laval , la Montérégie, la Mauricie, le Centre-du-Québec et Chaudière-Appalaches, ont participé à cette édition des Journées Québec ;

, provenant de 7 régions administratives du Québec soit Montréal, la Capitale-Nationale, , la Montérégie, la Mauricie, le Centre-du-Québec et Chaudière-Appalaches, ont participé à cette édition des Journées Québec ; 144 postes ont été proposés aux candidats ;

proposés aux candidats ; Plus de 3000 candidatures ont été reçues ;

525 candidats ont été convoqués à des entretiens d'embauche par les employeurs.

Lien utile :

Pour en savoir davantage sur les Journées Québec, connaître le calendrier de missions à venir et entendre des témoignages de personnes représentant les entreprises et celles qui se sont portées candidates, visitez le site journeesquebec.gouv.qc.ca.

