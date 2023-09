Franc succès pour la 19e édition des Portes ouvertes Mangeons local

LONGUEUIL, QC, le 12 sept. 2023 /CNW/ - C'est dans une atmosphère chaleureuse qu'ont eu lieu dimanche dernier les Portes ouvertes Mangeons local un peu partout au Québec. De Saint-Narcisse en Mauricie jusqu'à Papineauville en Outaouais, environ 36 000 personnes ont visité l'une des 53 fermes participantes à l'événement. Ce chiffre porte à près de 2,6 millions le nombre de personnes ayant profité des Portes ouvertes depuis la toute première édition en 2003. De retour dans sa formule originale avec une date unique, cette activité incontournable a été, encore cette année, un franc succès grâce au public qui était au rendez-vous.

« Tout au long de l'année, les productrices et producteurs agricoles consacrent toutes leurs énergies afin d'assurer leur mission, celle de nourrir les Québécoises et les Québécois. Notre campagne Mangeons local plus que jamais s'est clôturée avec les Portes ouvertes, notre événement phare tant attendu. Au cours de cette journée, les petits comme les grands ont pu aller à la rencontre d'agricultrices et d'agriculteurs passionnés de partout au Québec et d'en apprendre davantage sur leur quotidien. Je tiens d'ailleurs à remercier ces derniers chaleureusement, ainsi que tous les bénévoles qui ont mis non seulement du temps, mais tout leur cœur, à faire de cette journée une réussite. L'année durant, continuons à soutenir l'agriculture d'ici » a déclaré Martin Caron, président général de l'UPA.

Volet communautaire

Soulignons que dans le cadre d'un projet-pilote, l'UPA a collaboré avec deux organismes communautaires qui œuvrent en intégration de personnes immigrantes et en alphabétisation, pour offrir à leur clientèle l'opportunité de visiter quelques fermes lors des Portes ouvertes. À bord d'un autobus en compagnie d'un représentant de l'UPA, de nombreuses familles invitées par les organismes Alpha Iota et le Frigo du coin de ville LeMoyne, et par le Centre R.I.R.E 2000 de Québec ont passé une journée inoubliable marquée par de belles rencontres et de belles découvertes.

Mangeons local plus que jamais : un mouvement qui se poursuit toute l'année

Plus besoin d'attendre les Portes ouvertes pour rendre visite aux productrices et producteurs agricoles! Le reste de l'année, l'application Mangeons local est l'outil par excellence pour planifier des activités à la ferme. La carte géolocalisée propose 1 700 points de vente : marchés publics, kiosques à la ferme, bonnes adresses de restaurants Aliments du Québec au menu, microbrasseries, distilleries et vignobles. Un calendrier des événements agroalimentaires complète l'offre de sorties gourmandes. Depuis son lancement, cette application complice des locavores a été téléchargée plus de 57 000 fois.

Les familles qui ont participé aux Portes ouvertes peuvent elles aussi poursuivre l'expérience le reste de l'année. Le jeu vidéo Kasscrout, créé par l'UPA, permet d'en apprendre davantage sur le chemin que parcourent les aliments, de la ferme à la table. Une manière ludique (et un peu loufoque!) de découvrir l'agriculture et le quotidien des producteurs agricoles et forestiers du Québec.

Merci aux partenaires

Aliments du Québec (partenaire présentateur), Provigo/Maxi, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Desjardins, Sollio Groupe Coopératif, Promutuel assurance, La Financière agricole du Québec, Agriculture et Agroalimentaire Canada, l'Association des marchés publics du Québec, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec, le Conseil des industriels laitiers du Québec, l'Association des microbrasseries du Québec, Terroir et Saveurs du Québec, la Société du réseau ÉCONOMUSÉE, les Tables de concertation bioalimentaires du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, Bonjour Québec et Maturin.

