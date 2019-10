Franc succès du 11e Grand Forum du Conseil des infrastructures

MONTRÉAL, le 29 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des infrastructures est fier de se positionner comme chef de file dans cette nouvelle ère de développement et d'appuyer ses 46 Grands Partenaires impliqués dans la réalisation de 92% des projets d'infrastructure de plus d'un milliard de dollars au Canada.

Interpellé par l'importance des enjeux du développement durable, le Conseil des infrastructures avait choisi pour son Grand Forum le thème « environnement et développement économique ». Pour l'occasion, plus de 40 experts du Canada, des États-Unis, de la Chine, du Brésil, du Chili, du Vietnam, de l'Australie et du Royaume-Uni ont pris la parole.

Selon Vincent Joli-Coeur, Président du Conseil d'administration « l'année 2020 promet d'être exaltante au niveau des infrastructures vertes au Canada ». Le monde des infrastructures a un rôle crucial à jouer tant au niveau de l'atténuation que de l'adaptation sur le plan climatique a renchéri Roger Légaré, Président et chef de la direction.

LES GRANDS PARTENAIRES DU CONSEIL PASSENT AU « VERT »

Lors de notre 11e édition du Grand Forum, nous avons pu apprécier l'implication des Grand Partenaires du Conseil dans le cadre de nombreux projets éco-responsables.

Soulignons le fantastique outil que représente la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) pour générer de la croissance économique dans ce domaine, en investissant dans de nouvelles infrastructures en collaboration avec les secteurs privé et public.

Au cours des derniers mois, cette société d'État, qui a notamment comme mandat d'investir dans les infrastructures vertes, a annoncé sa participation dans pas moins de 7 projets majeurs à travers le pays.

Chacun de ces projets comporte des bénéfices sur le plan environnemental tels que le Réseau express métropolitain (REM), le train haute fréquence entre les villes de Québec et Toronto ou encore le terminal portuaire à Contrecœur. Tous allient croissance économique et diminution des gaz à effet de serre.

En Ontario, l'un des investissements de la BIC va assurer l'accès à l'eau potable et au traitement des eaux usées de manière sécuritaire et durable. De plus, la BIC participe au développement de projets dans l'ouest canadien pour produire de l'énergie propre.

Le Conseil des infrastructures salue vivement sa complicité avec la Banque de l'infrastructure du Canada et reconnaît le succès de cette jeune société d'État. Elle joue un rôle central en matière de financement de nos infrastructures tout en préservant ce que nous chérissons le plus : notre environnement.

LE QUÉBEC, ÉPICENTRE DES GRANDS PROJETS EN INFRASTRUCTURE

Le Conseil des infrastructures est un organisme à but non lucratif, ayant pour mission de faire la promotion du développement des projets d'infrastructure en financement alternatif ou conventionnel, au Canada et partout ailleurs dans le monde.

Le Conseil agit à titre de centre d'expertise et de réflexion sur les modes de réalisation de ces projets novateurs et de lieux d'échange de connaissances à portée internationale.

SOURCE Conseil des infrastructures

Renseignements: Laura Point, 514-875-6776, Info@conseildesinfrastructures.com

Related Links

http://www.conseildesinfrastructures.com/