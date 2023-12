Frais d'améliorations aéroportuaires : ADM Aéroports de Montréal se prépare pour faire face à la croissance

MONTRÉAL, le 1er déc. 2023 /CNW/ - ADM Aéroports de Montréal a annoncé aujourd'hui une majoration des frais d'améliorations aéroportuaires (FAA) de 35 à 40 $ pour les passagers en partance de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, à compter du 1er mars 2024.

La totalité des revenus découlant des FAA sera affectée au financement de la mise à niveau des infrastructures et des installations afin de faire face à la croissance de façon à rehausser la qualité et l'expérience de ses usagers, dans un contexte où YUL continue d'enregistrer la plus importante hausse du trafic de passagers parmi les grands aéroports canadiens.

« L'achalandage record enregistré à YUL cette année aura mis en lumière des défis pour notre organisation. L'augmentation des FAA nous permettra de réaliser les investissements nécessaires pour répondre adéquatement aux besoins et aux attentes de nos passagers et de nos partenaires. En d'autres mots, nous prenons les moyens requis pour bien préparer l'avenir de notre aéroport international. Nous sommes heureux de pouvoir accueillir un aussi grand nombre de passagers et de transporteurs à notre grand aéroport international et les prévisions ne démontrent pas de signe de ralentissement. C'est pourquoi nous multiplions les efforts afin de leur offrir la meilleure expérience possible et des installations adéquates. Nous sommes persuadés que ce faisant, c'est toute la collectivité qui en bénéficiera puisqu'un site aéroportuaire fort et accueillant est essentiel à la vitalité économique de notre métropole », a déclaré Yves Beauchamp, président-directeur général d'ADM.

Les investissements prévus par ADM afin de répondre aux opportunités de croissance à venir visent notamment la réalisation d'ambitieux travaux afin d'accroître la capacité côté air avec l'ajout de barrières éloignées et d'augmenter la capacité de traitement des bagages. Ceux-ci s'ajoutent aux travaux qui seront amorcés prochainement au-devant de l'aérogare afin d'améliorer les accès à YUL par la construction de nouvelles installations durables et multimodales.

