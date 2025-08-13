MONTRÉAL, le 13 août 2025 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (« FPI PRO » ou le « FPI » (TSX : PRV.UN) a publié aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le trimestre (le « deuxième trimestre » ou le « T2 ») et le semestre clos le 30 juin 2025.

Points saillants du deuxième trimestre de 2025

Augmentation de 4,5 % du résultat d'exploitation net (REN) par rapport à l'exercice précédent

Progression du REN des immeubles comparables* de 8,2 % d'un exercice à l'autre, marquée par une hausse de 9,6 % dans le secteur des immeubles industriels

Hausse des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base par part* de 3,7 % par rapport à l'exercice précédent

Maintien du ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base* à 89,8 %, contre 93,1 % au T2 2024

Ratio du total de la dette sur le total de l'actif de 50,6 % au 30 juin 2025, contre 49,3 % au 31 mars 2025

Ratio dette ajustée/valeur comptable brute* de 50,7 % au 30 juin 2025, contre 49,5 % au 31 mars 2025

Renouvellement de 63,1 % de la superficie locative brute (SLB) de 2025 à un écart moyen de 35,7 % et de 52,5 % de la SLB de 2026 à un écart moyen de 33,8 %

Taux d'occupation de 97,8 % au 30 juin 2025 (compte tenu de la superficie réservée), contre 97,1 % à pareille date l'an dernier

Conclusion de l'acquisition déjà annoncée de six immeubles industriels avec Parkit Enterprise Inc. (« Parkit ») situés à Winnipeg , pour un prix d'achat global d'environ 96,5 M$ (exclusion faite des frais de clôture)

, pour un prix d'achat global d'environ 96,5 M$ (exclusion faite des frais de clôture) Conclusion, après la clôture du trimestre, d'un contrat exécutoire pour la vente de six immeubles de commerces de détail situés au Canada atlantique d'une SLB totale d'environ 221 000 pieds carrés, pour un produit brut de 39,8 M$

« Nous avons connu un deuxième trimestre marqué par une progression de 4,5 % du REN et de 8,2 % du REN des immeubles comparables* par rapport au T2 de l'exercice précédent, qui s'explique par les hausses de loyer intégrées et par l'augmentation des écarts de renouvellement, de même que par la vigueur de nos activités de location, a déclaré Gordon Lawlor, président et chef de la direction du FPI PRO.

« Nous poursuivons activement notre stratégie de réinvestissement des capitaux en misant sur des immeubles du secteur industriel qui viendront soutenir la croissance à long terme des flux de trésorerie et de la valeur de l'actif net, ce qui cadre avec notre objectif de devenir un FPI canadien tourné entièrement vers l'industrie légère. En tenant compte du contrat exécutoire annoncé, les ventes d'immeubles non essentiels s'élèvent à 52,2 M$ depuis de début de l'exercice, ce qui porte à 88 % la proportion pro forma du loyer de base des immeubles industriels et nous place sur la bonne voie pour atteindre notre cible à moyen terme de 90 %.

« Bien que le ratio dette ajustée/BAIIA ajusté annualisé* et certains indicateurs d'endettement aient progressé au T2, comme anticipé par suite de la transaction conclue avec Parkit, nous restons déterminés à gérer notre bilan de façon rigoureuse et à réduire notre niveau d'endettement grâce aux ventes d'actifs annoncées.

« Avec une solide présence dans les marchés clés que sont Halifax, Ottawa et Winnipeg, trois des cinq villes canadiennes affichant la plus forte croissance des loyers1, nous continuons de mener des activités de location prometteuses. Nous avons d'ores et déjà renouvelé 52,5 % de la SLB arrivant à échéance en 2026, une réalisation remarquable à un stade aussi précoce du cycle de location.

« Nous entendons poursuivre sur la lancée de notre stratégie d'investissement dans l'industrie légère en ciblant les immeubles de petite ou moyenne taille se trouvant dans des marchés secondaires prospères au Canada. Nous continuerons à saisir les occasions rentables et à créer de la valeur à long terme pour nos porteurs de parts », a conclu M. Lawlor.

*Les mesures marquées d'un « * » dans le présent communiqué désignent des mesures non conformes aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ». 1) Information tirée du rapport sur l'immobilier industriel au Canada produit par CBRE pour le deuxième trimestre de 2025.

Résultats financiers

Tableau 1 - Points saillants financiers

(En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et les montants par part et à moins d'indication contraire) Trimestre clos le

30 juin 2025 Trimestre clos le

30 juin 2024 Semestre clos le

30 juin 2025 Semestre clos le

30 juin 2024 Données financières







Produits tirés des immeubles 25 032 $ 24 595 $ 50 769 $ 50 297 $ REN 15 444 $ 14 786 $ 30 314 $ 29 608 $ REN des immeubles comparables1) 14 591 $ 13 486 $ 28 648 $ 26 871 $ Résultat net et résultat global 5 244 $ 6 620 $ 20 277 $ (2 832) $ Résultat net et résultat global par part (de base)2) 0,0860 $ 0,1092 $ 0,3334 $ (0,0467) $ Résultat net et résultat global par part (dilué)2) 0,0852 $ 0,1081 $ 0,3308 $ (0,0463) $ Total de l'actif 1 110 963 $ 990 199 $ 1 110 963 $ 990 199 $ Total de la dette 562 426 $ 486 646 $ 562 426 $ 486 646 $ Total de la dette en pourcentage du total de l'actif 50,6 % 49,1 % 50,6 % 49,1 % Dette ajustée en pourcentage de la valeur comptable brute1) 50,7 % 49,5 % 50,7 % 49,5 % Ratio de couverture des intérêts1) 2,6x 2,5x 2,6x 2,5x Ratio de couverture du service de la dette1) 1,6x 1,6x 1,6x 1,6x Ratio dette ajustée/BAIIA ajusté annualisé1) 9,8x 8,8x 10,0x 8,9x Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts hypothécaires 3,94 % 3,94 % 3,94 % 3,94 % Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, montant net 6 898 $ (211) $ 14 338 $ 9 532 $ Fonds provenant des activités d'exploitation1) 7 974 $ 7 379 $ 15 874 $ 15 101 $ Fonds provenant des activités d'exploitation de base par part1) 2) 0,1307 $ 0,1217 $ 0,2610 $ 0,2491 $ Fonds provenant des activités d'exploitation dilués par part1) 2) 0,1296 $ 0,1205 $ 0,2590 $ 0,2470 $ Fonds provenant des activités d'exploitation ajustés1) 7 640 $ 7 327 $ 14 910 $ 14 768 $ Fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base par part1) 2) 0,1253 $ 0,1208 $ 0,2452 $ 0,2436 $ Fonds provenant des activités d'exploitation ajustés dilués par part1) 2) 0,1242 $ 0,1196 $ 0,2433 $ 0,2416 $ Ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base1) 89,8 % 93,1 % 91,8 % 92,4 % Ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés dilués1) 90,6 % 94,1 % 92,5 % 93,1 %

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ». 2) Le total des parts de base est composé de parts du FPI et de parts de catégorie B (au sens donné à ce terme dans les présentes). Le total des parts diluées comprend aussi les parts de fiducie visées par les droits différés à la valeur de parts et les parts de fiducie visées par les droits à la valeur de parts temporairement incessibles qui sont attribuées dans le cadre du régime incitatif à long terme du FPI.

Au 30 juin 2025, le FPI détenait 118 immeubles de placement (dont une participation de 50 % dans 41 d'entre eux), contre 117 immeubles de placement (dont une participation de 50 % dans 42 d'entre eux) au 30 juin 2024. Au 30 juin 2025, le total de l'actif se chiffrait à 1,11 G$, contre 990,2 M$ au 30 juin 2024, soit un bond de 12,2 %.

Trimestre clos le 30 juin 2025 :

Les produits tirés des immeubles se sont élevés à 25,0 M$ au T2 2025, une progression de 0,4 M$ par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Cet accroissement est attribuable essentiellement à la hausse des loyers contractuels et des tarifs locatifs lors du renouvellement des baux et de la conclusion de nouveaux baux.

Pour le trimestre, le REN est ressorti à 15,4 M$, comparativement à 14,8 M$ au T2 de 2024. Cette progression de 4,5 % s'explique principalement par les mêmes facteurs que ceux ayant influé sur les produits tirés des immeubles dont il est question plus haut.

Le REN des immeubles comparables*, à savoir 111 des 118 immeubles du portefeuille, a atteint 14,6 M$ pour le trimestre, une progression de 1,1 M$ ou 8,2 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette hausse est principalement attribuable à l'augmentation des loyers contractuels et à la hausse des tarifs locatifs lors du renouvellement des baux et de la conclusion des nouveaux baux. Pour le trimestre considéré, le REN des immeubles comparables* dans le secteur des immeubles industriels a grimpé de 1,1 M$ ou 9,6 % comparativement à la même période de 2024.

Les fonds provenant des activités d'exploitation* ont totalisé 8,0 M$ pour le trimestre, une augmentation de 0,6 M$ ou 8,1 % comparativement à ceux de 7,4 M$ enregistrés au T2 de 2024. L'augmentation s'explique principalement par la hausse des loyers de base contractuels et par l'accroissement des tarifs locatifs lors du renouvellement des baux et de la conclusion de nouveaux baux, contrebalancés par des frais généraux et administratifs plus élevés attribuables aux honoraires pour services professionnels.

Le ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base* est ressorti à 89,8 % pour le trimestre considéré, comparativement à 93,8 % au T1 de 2025 et à 93,1 % au T2 de 2024. Ce repli s'explique surtout par une hausse des loyers de base contractuels et par l'accroissement des tarifs locatifs lors du renouvellement des baux et de la conclusion de nouveaux baux. Ces éléments sont contrebalancés par une augmentation des coûts de location stabilisés et des frais généraux et administratifs par rapport aux périodes correspondantes de 2024.

Semestre clos le 30 juin 2025 :

Les produits tirés des immeubles se sont chiffrés à 50,8 M$, une progression de 0,5 M$ par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette hausse s'explique par les mêmes facteurs que ceux évoqués ci-haut pour le trimestre.

Le REN s'est élevé à 30,3 M$, comparativement à 29,6 M$ pour la même période de 2024, une hausse de 2,4 % qui s'explique par les mêmes facteurs dont il est question ci-dessus pour le trimestre.

Le REN des immeubles comparables* s'est fixé à 28,6 M$, un bond de 1,8 M$ ou 6,6 % par rapport à la même période de l'exercice précédent, qui s'explique en grande partie par l'accroissement des loyers contractuels et la hausse des tarifs locatifs lors du renouvellement des baux et de la conclusion de nouveaux baux, malgré une légère baisse du taux d'occupation moyen pour le semestre clos le 30 juin 2025.

Les fonds provenant des activités d'exploitation* ont atteint 15,9 M$, contre 15,1 M$ au premier semestre de 2024, une hausse de 0,8 M$ ou 5,1 %. L'augmentation s'explique principalement par la hausse des loyers de base contractuels et l'accroissement des tarifs locatifs lors du renouvellement des baux et de la conclusion de nouveaux baux, contrebalancés en partie par des frais généraux et administratifs plus élevés attribuables aux honoraires pour services professionnels.

Le ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base* est ressorti à 91,8 %, comparativement à 92,4 % pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette hausse s'explique par les mêmes facteurs que ceux évoqués ci-haut pour le trimestre.

Conjoncture d'exploitation maintenue

Au 30 juin 2025, le portefeuille du FPI comptait 118 immeubles de placement, pour une SLB totale de 6,7 millions de pieds carrés. La durée restante moyenne pondérée des baux s'établit à 4,5 ans, contre 3,8 ans à pareille date l'an dernier.

Le taux d'occupation des immeubles du portefeuille demeurait solide à 97,8 % au 30 juin 2025 (compte tenu de la superficie réservée), contre 97,1 % à pareille date l'an dernier.

À la date du présent communiqué, environ 63,1 % de la SLB arrivant à échéance en 2025 a été renouvelée selon un écart moyen positif de 35,7 % et environ 52,5 % de la SLB arrivant à échéance en 2026 a été renouvelée selon un écart moyen positif de 33,8 %.

Le secteur des immeubles industriels représentait, au 30 juin 2025, 88 % de la SLB et 83,5 % du loyer de base. Si l'on inclut la vente d'un portefeuille de six immeubles de commerces de détail situés au Canada atlantique en vertu d'un contrat exécutoire conclu après la clôture du trimestre, le secteur des immeubles industriels compte pour environ 88 % du portefeuille, sur une base pro forma.

Transactions du portefeuille

Le 26 juin 2025, le FPI a conclu avec Parkit l'acquisition déjà annoncée d'un portefeuille de six immeubles industriels d'une SLB totale 678 177 pieds carrés situés à Winnipeg (Manitoba), pour un prix d'achat global d'environ 96,5 M$ (exclusion faite des frais de clôture) (la « transaction »).

Le prix d'achat de 96,5 M$ (exclusion faite des frais de clôture) a été réglé en trésorerie au moyen d'une facilité de crédit non renouvelable garantie de 3 ans fixée à 63,0 M$ et portant intérêt à un taux de swap fixe d'environ 4,54 %, ainsi que par l'émission de parts de fiducie et de parts de catégorie B d'une valeur de 40,0 M$ en faveur de Parkit à un prix de 6,20 $ la part. Une tranche d'environ 3,2 M$ de la facilité de crédit non renouvelable a servi à rembourser une partie de l'encours de la facilité de crédit renouvelable existante du FPI, et une tranche de 5 5 M$ a été utilisée pour répondre aux besoins généraux.

Dans le cadre de la transaction, le FPI et Parkit ont conclu une convention de droits des investisseurs qui confère, entre autres, certaines dispositions de blocage et de statut quo, des droits préférentiels de souscription et d'inscription, ainsi que le droit à Parkit de nommer un fiduciaire au conseil du FPI PRO. Conformément à la convention de droits des investisseur, Steven Scott, l'actuel président du conseil de Parkit, a été nommé pour occuper cette fonction.

Le 5 août 2025, le FPI a conclu un contrat exécutoire avec un tiers acheteur pour la vente de six immeubles de commerces de détail non essentiels situés au Canada atlantique d'une SLB totale d'environ 221 000 pieds carrés, pour un produit brut de 39,8 M$ (compte non tenu des frais de clôture). Le produit net de la vente sera utilisé pour rembourser environ 21,5 M$ d'emprunts hypothécaires connexes. Le solde servira à régler une partie des facilités de crédit ainsi qu'à répondre aux besoins généraux et de fonds de roulement. La clôture de la vente est prévue pour le troisième trimestre de 2025 et est assujettie aux conditions d'usage.

Situation financière

Au 30 juin 2025, le total de la dette (tranche courante et tranche non courante) s'établissait à 562,4 M$, contre 495,0 M$ au 31 mars 2025 et 486,6 M$ au 30 juin 2024.

Au 30 juin 2025, les emprunts hypothécaires venant à échéance en 2025 et en 2026 totalisaient respectivement 33,1 M$ et 155,8 M$ et portaient intérêt à un taux moyen pondéré de respectivement 4,8 % et 3,8 %.

Le ratio du total de la dette sur le total de l'actif se chiffrait à 50,6 % au 30 juin 2025, contre 49,3 % au 31 mars 2025 et 49,1 % au 30 juin 2024.

Le ratio dette ajustée/valeur comptable brute* s'élevait à 50,7 % au 30 juin 2025, contre 49,5 % au 30 juin 2024.

Le ratio dette ajustée/BAIIA ajusté annualisé* se fixait à 9,8x au 30 juin 2025, contre 8,8x au 30 juin 2024. Cette hausse était anticipée à la suite de la transaction; la dette connexe a été entièrement comptabilisée, et le BAIIA ajusté* n'a été enregistré que sur quatre jours au cours du trimestre.

Durabilité

Le 23 juillet 2025, le FPI a publié son rapport de 2024 sur la durabilité, qui souligne ses engagements, sa stratégie et ses réalisations relativement aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Le rapport a été préparé conformément aux normes reconnues, notamment les normes du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) pour le secteur immobilier et les recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC), en plus de s'appuyer sur les normes et indices de référence du secteur. On trouvera le rapport complet sur le site Web du FPI, dans la section portant sur la durabilité, au lien suivant : https://proreit.com/fr/a-propos/developpement-durable/.

Distributions

Des distributions aux porteurs de parts de 0,0375 $ la part de fiducie du FPI ont été déclarées mensuellement au cours du trimestre clos le 30 juin 2025, soit 0,45 $ la part sur une base annuelle. Des distributions équivalentes sont versées sur les parts de société en commandite de catégorie B de Société en commandite FPI PRO (les « parts de catégorie B »), une filiale du FPI.

Le 23 juillet 2025, le FPI PRO a annoncé une distribution au comptant de 0,0375 $ la part de fiducie pour le mois de juillet 2025. Cette distribution sera payée le 15 août 2025 aux porteurs de parts inscrits en date du 31 juillet 2025.

Stratégie

Le FPI poursuit la mise en œuvre de sa stratégie visant à stimuler la croissance en bonifiant son portefeuille par voie interne et au moyen d'acquisitions réfléchies, tout en optimisant son bilan et sa répartition des capitaux. La direction continue d'évaluer les acquisitions potentielles en fonction de critères stricts, tout en mettant en œuvre son programme de réinvestissement des capitaux afin d'investir ailleurs que dans des immeubles non essentiels pour se concentrer plutôt sur des marchés secondaires prospères du secteur des immeubles destinés à l'industrie légère. À moyen terme, le FPI maintient le cap sur l'atteinte de ses objectifs, soit de détenir 2,0 G$ en actifs, de tirer 90 % de ses loyers de base d'immeubles industriels et d'amener son ratio dette ajustée/valeur comptable brute* à 45 %, le tout dans un horizon de trois à cinq ans. Ces objectifs sont fondés sur les stratégies et le plan d'affaires actuels du FPI et ne constituent pas une prévision des résultats futurs. Voir la rubrique « Énoncés prospectifs ».

À propos du FPI PRO

Le FPI (TSX : PRV.UN) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d'une déclaration de fiducie sous le régime des lois de la province d'Ontario. Créé en 2013, le FPI détient un portefeuille d'immeubles commerciaux de grande qualité situés au Canada, qui se concentre principalement dans le secteur des immeubles industriels au sein de marchés secondaires prospères.

Pour en savoir plus sur le FPI, consultez son site Web à l'adresse https://proreit.com.

Mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers consolidés du FPI sont établis conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), telles qu'elles sont publiées par l'International Accounting Standards Board. Outre les mesures conformes aux IFRS utilisées dans les présentes, la pratique dans le secteur consiste à évaluer la performance des entités de placement immobilier en tenant compte notamment de certaines mesures et de certains ratios non conformes aux IFRS, ainsi que d'autres mesures financières déterminées (collectivement, les « mesures non conformes aux IFRS »). Les mesures marquées d'un « * » dans le présent communiqué désignent des mesures non conformes aux IFRS.

Dans le présent communiqué, le FPI fournit et explique, à titre de complément aux résultats présentés selon les IFRS, i) certaines mesures financières non conformes aux IFRS, notamment : la dette ajustée, le résultat avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (le « BAIIA ajusté »), les fonds provenant des activités d'exploitation ajustés, le résultat avant intérêts, impôts et amortissement ajusté annualisé (le « BAIIA ajusté annualisé »), les fonds provenant des activités d'exploitation, la valeur comptable brute, le REN des immeubles comparables et ii) certains ratios non conformes aux IFRS, y compris : le ratio dette ajustée/BAIIA ajusté annualisé, la dette ajustée en pourcentage de la valeur comptable brute, le ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base, le ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés dilués, les fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base par part, les fonds provenant des activités d'exploitation ajustés dilués par part, le ratio de couverture du service de la dette et le ratio de couverture des intérêts. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas définies par les IFRS et n'ont pas de sens normalisé aux termes de celles-ci. La méthode employée par le FPI pour calculer ces mesures non conformes aux IFRS pourrait différer de celle utilisée par d'autres émetteurs, et ces mesures pourraient ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres fiducies de placement ou émetteurs. La direction du FPI a présenté ces mesures et ces ratios non conformes aux IFRS, puisqu'elle estime qu'elles sont représentatives du rendement d'exploitation et de la performance financière du FPI.

Pour obtenir des renseignements sur les mesures comparables les plus proches présentées dans les états financiers de référence du FPI et sur la composition des mesures non conformes aux IFRS, ou pour connaître la façon dont le FPI utilise ces mesures et les raisons pour lesquelles elles fournissent de l'information utile aux investisseurs, on se reportera à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » du rapport de gestion du FPI PRO pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2025, daté du 13 août 2025. Ce rapport de gestion est intégré par renvoi dans le présent communiqué et peut être consulté sur le site Web de SEDAR, au www.sedarplus.ca, sous le profil du FPI PRO. Le rapprochement de chaque mesure non conforme aux IFRS est présenté ci-après, dans les cas où il y a lieu de le fournir. Les mesures non conformes aux IFRS ne sauraient être considérées comme des substituts du résultat net, des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, du total des actifs, du total des capitaux propres ou d'autres mesures comparables conformes aux IFRS en tant qu'indicateurs du rendement, de la liquidité, des flux de trésorerie et de la rentabilité du FPI.

Tableau 2 - Rapprochement du résultat d'exploitation net avec le résultat net et le résultat global

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

30 juin 2025 Trimestre clos le

30 juin 2024 Semestre clos le

30 juin 2025 Semestre clos le

30 juin 2024 REN 15 444 $ 14 786 $ 30 314 $ 29 608 $ Frais généraux et administratifs 1 371 1 273 2 664 2 658 Charge liée au régime incitatif à long terme 867 (140) 912 1 218 Amortissement des immobilisations corporelles 150 168 307 316 Amortissement des immobilisations incorporelles 62 62 123 123 Charges d'intérêts et coûts de financement 5 847 5 848 11 597 11 641 Distributions - Parts de catégorie B 235 147 370 299 Ajustement de la juste valeur - Parts de catégorie B (651) (871) (915) 104 Ajustement de la juste valeur - Immeubles de placement 1 598 4 591 (5 224) 17 866 Ajustement de la juste valeur - Instruments financiers dérivés 1 085 (2 520) 946 (1 015) Autres produits (1 159) (1 067) (2 076) (2 101) Autres charges 658 547 1 127 1 025 Coûts de règlement de la dette 137 128 206 306 Coûts de transaction - - - - Résultat net et résultat global 5 244 $ 6 620 $ 20 277 $ (2 832) $

Tableau 3 - Rapprochement du REN des immeubles comparables avec le REN (tels qu'ils sont présentés dans les états financiers consolidés)

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

30 juin 2025 Trimestre clos le

30 juin 2024 Semestre clos le

30 juin 2025 Semestre clos le

30 juin 2024 Produits tirés des immeubles 25 032 $ 24 595 $ 50 769 $ 50 297 $ Charges d'exploitation des immeubles 9 588 9 809 20 455 20 689 REN (résultat d'exploitation net), tel qu'il est présenté dans les états financiers 15 444 14 786 30 314 29 608 Ajustement des loyers sur une base linéaire (179) (112) (338) (254) REN après ajustement des loyers sur une base linéaire 15 265 14 674 29 976 29 354 Provenance du REN :







Acquisitions (661) (1 108) (1 220) (2 403) Cessions (13) (80) (108) (80) REN des immeubles comparables1) 14 591 $ 13 486 $ 28 648 $ 26 871 $ Nombre d'immeubles comparables 111 111 111 111 1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Tableau 4 - Sommaire du REN des immeubles comparables par catégorie d'actifs

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

30 juin 2025 Trimestre clos le

30 juin 2024 Semestre clos le

30 juin 2025 Semestre clos le

30 juin 2024 Immeubles industriels 12 076 $ 11 020 $ 23 600 $ 21 901 $ Immeubles de commerces de détail 1 916 1 949 3 821 3 851 Immeubles de bureaux 599 517 1 227 1 119 REN des immeubles comparables1) 14 591 $ 13 486 $ 28 648 $ 26 871 $ 1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Tableau 5 - Rapprochement des fonds provenant des activités d'exploitation (ajustés et non ajustés) avec le résultat net et résultat global

(En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et les montants par part et à moins d'indication contraire) Trimestre clos le

30 juin2025 Trimestre clos le

31 mars 2025 Trimestre clos le

30 juin 2024 Semestre clos le

30 juin 2025 Semestre clos le

30 juin 2024 Résultat net et résultat global de la période 5 244 $ 15 033 $ 6 620 $ 20 277 $ (2 832) $ Ajouter :









Régime incitatif à long terme 401 (104) (650) 297 556 Distributions - Parts de catégorie B 235 135 147 370 299 Ajustement de la juste valeur - Immeubles de placement 1 598 (6 822) 4 591 (5 224) 17 866 Ajustement de la juste valeur - Parts de catégorie B (651) (264) (871) (915) 104 Ajustement de la juste valeur - Instruments financiers dérivés 1 085 (139) (2 520) 946 (1 015) Amortissement des immobilisations incorporelles 62 61 62 123 123 Fonds provenant des activités d'exploitation1) 7 974 $ 7 900 $ 7 379 $ 15 874 $ 15 101 $ Déduire :









Ajustement des loyers sur une base linéaire (179) $ (159) $ (112) $ (338) $ (254) $ Investissements de maintien (99) (114) (123) (213) (186) Frais de location normalisés (1 118) (1 028) (891) (2 146) (1 779) Ajouter :









Régime incitatif à long terme 466 149 510 615 662 Amortissement des coûts de financement 364 359 342 723 731 Charge de désactualisation - Débentures convertibles 95 94 94 189 187 Coûts de règlement de la dette 137 69 128 206 306 Fonds provenant des activités d'exploitation ajustés1) 7 640 $ 7 270 $ 7 327 $ 14 910 $ 14 768 $ Fonds provenant des activités d'exploitation de base par part1) 2) 0,1307 $ 0,1303 $ 0,1217 $ 0,2610 $ 0,2491 $ Fonds provenant des activités d'exploitation dilués par part1) 2) 0,1296 $ 0,1294 $ 0,1205 $ 0,2590 $ 0,2470 $ Fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base par part1) 2) 0,1253 $ 0,1199 $ 0,1208 $ 0,2452 $ 0,2436 $ Fonds provenant des activités d'exploitation ajustés dilués par part1) 2) 0,1242 $ 0,1191 $ 0,1196 $ 0,2433 $ 0,2416 $ Distributions déclarées par part et par part de catégorie B 0,1125 $ 0,1125 $ 0,1125 $ 0,2250 $ 0,2250 $ Ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés de base1) 89,8 % 93,8 % 93,1 % 91,8 % 92,4 % Ratio de distribution des fonds provenant des activités d'exploitation ajustés dilués1) 90,6 % 94,5 % 94,1 % 92,5 % 93,1 % Nombre de parts moyen pondéré de base2) 3) 60 989 393 60 634 909 60 634 909 60 813 130 60 620 903 Nombre de parts moyen pondéré dilué2) 3) 61 522 501 61 060 134 61 260 167 61 292 594 61 137 743















1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ». 2) Les fonds provenant des activités d'exploitation et les fonds provenant des activités d'exploitation ajustés par part sont obtenus en les divisant par le nombre moyen pondéré total de parts de base ou diluées, selon le cas, auquel on ajoute le nombre moyen pondéré de parts de catégorie B en circulation au cours de la période. 3) Le total des parts de base est composé de parts de fiducie et de parts de catégorie B. Le total des parts diluées comprend aussi les parts de fiducie visées par les droits différés à la valeur de parts et les parts de fiducie visées par les droits à la valeur de parts temporairement incessibles qui sont attribuées dans le cadre du régime incitatif à long terme du FPI.

Tableau 6 - Rapprochement du BAIIA ajusté avec le résultat net et résultat global

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

30 juin 2025 Trimestre close le

30 juin 2024 Semestre clos le

30 juin 2025 Semestre clos le

30 juin 2024 Résultat net et résultat global 5 244 $ 6 620 $ 20 277 $ (2 832) $ Charges d'intérêts et coûts de financement 5 847 5 848 11 597 11 641 Amortissement des immobilisations corporelles 150 168 307 316 Amortissement des immobilisations incorporelles 62 62 123 123 Ajustement de la juste valeur - Parts de catégorie B (651) (871) (915) 104 Ajustement de la juste valeur - Immeubles de placement 1 598 4 591 (5 224) 17 866 Ajustement de la juste valeur - Instruments financiers dérivés 1 085 (2 520) 946 (1 015) Distributions - Parts de catégorie B 235 147 370 299 Loyers comptabilisés selon la méthode linéaire (179) (112) (338) (254) Charge liée au régime incitatif à long terme 867 (140) 912 1 218 Coûts de règlement de la dette 137 128 206 306 BAIIA ajusté1) 14 395 $ 13 921 $ 28 261 $ 27 772 $ BAIIA ajusté annualisé1) 57 580 $ 55 684 $ 56 522 $ 55 544 $ 1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Tableau 7 - Calcul du ratio dette ajustée/BAIIA ajusté annualisé

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

30 juin 2025 Trimestre clos le

30 juin 2024 Semestre clos le

30 juin 2025 Semestre clos le

30 juin 2024 Dette ajustée1) 566 042 $ 492 385 $ 566 042 $ 492 385 $ BAIIA ajusté1) 14 395 $ 13 921 $ 28 261 $ 27 772 $ BAIIA ajusté annualisé1) 57 580 $ 55 684 $ 56 522 $ 55 544 $ Ratio dette ajustée/BAIIA ajusté annualisé1) 9,8x 8,8x 10,0x 8,9x 1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Tableau 8 - Calcul du ratio de couverture des intérêts

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

30 juin 2025 Trimestre clos le

30 juin 2024 Semestre clos le

30 juin 2025 Semestre clos le

30 juin 2024 BAIIA ajusté1) 14 395 $ 13 921 $ 28 261 $ 27 772 $ Charge d'intérêts 5 472 $ 5 574 $ 10 887 $ 11 048 $ Ratio de couverture des intérêts1) 2,6x 2,5x 2,6x 2,5x 1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Tableau 9 - Calcul du ratio de couverture du service de la dette

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

30 juin 2025 Trimestre clos le

30 juin 2024 Semestre clos le

30 juin 2025 Semestre clos le

30 juin 2024 BAIIA ajusté1) 14 395 $ 13 921 $ 28 261 $ 27 772 $ Charge d'intérêts 5 472 5 574 10 887 11 048 Remboursements de capital 3 258 3 015 6 414 6 234 Obligations au titre du service de la dette 8 730 $ 8 589 $ 17 301 $ 17 282 $ Ratio de couverture du service de la dette1) 1,6x 1,6x 1,6x 1,6x 1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Tableau 10 - Calcul de la valeur comptable brute, de la dette ajustée et de la dette ajustée en pourcentage de la valeur comptable brute

(En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et les montants par part et à moins d'indication contraire) Trimestre

clos le

30 juin

2025 Trimestre

clos le

31 mars

2025 Trimestre

clos le

31 décembre

2024 Trimestre

clos le

30 septembre

2024 Trimestre

clos le

30 juin

2024 Trimestre

clos le

31 mars

2024 Trimestre

clos le

31 décembre

2023 Trimestre

clos le

30 septembre

2023 Total de l'actif, y compris les immeubles de placement présentés à la juste valeur 1 110 963 $ 1 005 147 $ 997 762 $ 1 003 747 $ 990 199 $ 1 001 575 $ 1 034 591 $ 1 047 114 $ Cumul des amortissements sur les immobilisations corporelles et incorporelles 4 441 4 230 4 011 3 867 3 649 3 409 3 201 3 619 Valeur comptable brute1) 1 115 404 $ 1 009 377 $ 1 001 773 $ 1 007 614 $ 993 848 $ 1 004 984 $ 1 037 792 $ 1 050 733 $ Dette (tranche courante et tranche non courante), tel qu'elle est présentée dans les états financiers 562 426 495 048 498 571 501 064 486 646 493 624 515 257 519 075 Coûts de financement non amortis 3 917 3 777 4 030 4 369 4 541 4 721 5 108 5 430 Cumul de la charge de désactualisation - Débentures convertibles2) (781) (687) (592) (498) (404) (310) (217) (124) Cumul de l'ajustement de la juste valeur - Instruments financiers dérivés3) 480 1 565 1 426 917 1 602 (918) 587 1 127 Dette ajustée1) 566 042 $ 499 703 $ 503 435 $ 505 852 $ 492 385 $ 497 117 $ 520 735 $ 525 508 $ Dette ajustée en pourcentage de la valeur comptable brute1) 50,7 % 49,5 % 50,3 % 50,2 % 49,5 % 49,5 % 50,2 % 50,0 %

1) Constitue une mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ». 2) Représente les montants cumulatifs depuis l'émission des débentures convertibles le 26 mai 2023. 3) Représente les montants cumulatifs depuis l'émission des débentures convertibles le 26 mai 2023 et la conclusion de l'entente de swap de taux d'intérêt le 26 juin 2025.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs et des informations prospectives (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés portant sur certaines attentes et projections, certains plans de croissance ou d'autres informations relatives à la stratégie d'affaires et aux plans du FPI. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI, et en conséquence desquels les résultats et événements réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs compris dans le présent communiqué portent, sans s'y limiter, sur l'exécution par le FPI de sa stratégie de croissance, sa performance financière et opérationnelle future, la conclusion de la vente prévue d'un portefeuille de six immeubles de commerces de détail aux termes d'un contrat exécutoire conclu après la clôture de l'exercice et le moment où cette conclusion aura lieu, l'utilisation du produit de la vente, l'incidence de la vente sur le portefeuille du FPI, ainsi que les objectifs à moyen terme du FPI. Les objectifs du FPI PRO et les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles voulant que i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables; ii) le niveau d'endettement futur du FPI PRO et son potentiel de croissance futur correspondront à ses attentes actuelles; iii) qu'aucune modification aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement ou aux activités du FPI PRO; iv) l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité de financement et la valeur de son actif, correspondra à ses attentes actuelles; v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada sera conforme aux attentes actuelles du FPI PRO et vi) les marchés financiers procureront au FPI PRO un accès à des titres de capitaux propres et/ou d'emprunt.

Les objectifs à moyen terme du FPI PRO, présentés sous la rubrique « Stratégie », sont fondés sur sa stratégie et son plan d'affaires actuels et ne constituent pas une prévision des résultats futurs. Les objectifs à moyen terme tiennent compte de la croissance historique et de certaines hypothèses, notamment i) la conjoncture mondiale des marchés financiers, ii) l'accès aux capitaux, iii) l'exposition aux fluctuations des taux d'intérêt, iv) la disponibilité d'immeubles industriels de grande qualité en vue d'acquisitions, v) les cessions d'immeubles de commerces de détail et de bureaux, et vi) la capacité de financer des acquisitions de façon à apporter de la valeur.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont visés expressément par cette mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont à jour à la date de ce dernier. Le FPI ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective pour tenir compte, notamment, d'une nouvelle information ou de nouveaux événements, à moins que la loi ne l'y oblige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO et à la rubrique « Risques et incertitudes » de son rapport de gestion pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2025. On trouvera ces documents sous le profil du FPI PRO sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca.

