Plus-value sur les immeubles de placement de 58,6 M$ au T4 et de 63,2 M$ pour l'exercice 2021

Hausse de respectivement 30,4 % et 11,3 % des produits tirés des immeubles pour le T4 et l'exercice 2021

Hausse de respectivement 5,5 % et 4,3 % du résultat d'exploitation net 1 des immeubles comparables pour le T4 et l'exercice 2021

des immeubles comparables pour le T4 et l'exercice 2021 Augmentation de respectivement 33,6 % et 14,2 % du résultat d'exploitation net 1 pour le T4 et l'exercice 2021

pour le T4 et l'exercice 2021 Le résultat net et le résultat global en hausse de 58,6 M$ au T4 et de 60,8 M$ pour l'exercice 2021

Augmentation de respectivement 37,0 % et 11,7 % des flux de trésorerie d'exploitation ajustés 1 pour le T4 et l'exercice 2021

pour le T4 et l'exercice 2021 La dette en pourcentage de la valeur comptable brute 1 ressort à 53,1 % à la clôture de l'exercice, en baisse par rapport à 57,8 % en 2020

ressort à 53,1 % à la clôture de l'exercice, en baisse par rapport à 57,8 % en 2020 Acquisition d'immeubles industriels d'une valeur de 296,9 M$ en 2021

Mobilisations de capitaux de 133,3 M$ en 2021

Taux d'occupation de 98,4 % à la clôture de l'exercice

Publication du premier rapport ESG

MONTRÉAL, le 23 mars 2022 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (« FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX : PRV.UN) a publié aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le trimestre (le « quatrième trimestre » ou « T4 ») et la période de douze mois (« l'exercice ») clos le 31 décembre 2021.

« Le quatrième trimestre de 2021 a été exceptionnel et marque la fin d'un exercice qui l'a été tout autant pour FPI PRO, à la fois sur le plan financier et celui de l'exploitation. Malgré les situations complexes et les perturbations découlant de la pandémie, nous avons été en mesure d'accélérer notre croissance en tant que FPI centré sur le secteur industriel en réalisant l'acquisition relutive de 34 immeubles industriels et en atteignant 990 M$ en actifs à la clôture de l'exercice. Nous y sommes parvenus tout en renforçant de manière importante notre bilan et notre facilité de crédit », a déclaré Jim Beckerleg, président et chef de la direction de FPI PRO.

« Nos assises sont solides et notre stratégie qui consiste à se concentrer sur des villes canadiennes de taille moyenne dotées d'économie robuste s'avère efficace. Notre portefeuille d'immeubles industriels, qui représente maintenant 78 % de notre superficie locative brute totale et plus de 63 % de notre loyer de base, affiche un potentiel de croissance considérable en raison principalement de la tendance à la hausse des taux de location dans les marchés du sud-ouest de l'Ontario, d'Ottawa, de Halifax et de Winnipeg, où nous bénéficions d'une forte présence. Des évaluations indépendantes d'une grande partie de notre portefeuille ont confirmé une appréciation notable de la juste valeur de nos immeubles. En raison des réévaluations de la juste valeur des immeubles qui auront cours en 2022, nous sommes confiants de pouvoir constater d'autres hausses de valeur au sein de notre portefeuille.

Compte tenu de l'augmentation du résultat d'exploitation net des immeubles comparables1 comptabilisée dans toutes les catégories d'actifs, nous sommes très satisfaits de notre performance dans les secteurs des immeubles de commerces de détail et des immeubles de bureaux dans le contexte de la COVID-19, ce qui fait ressortir la qualité de nos actifs dans ces secteurs et le faible risque associé à notre groupe de locataires.

Les capitaux records que nous avons mobilisés en 2021 au moyen d'un placement public et de placements privés ont été déployés avec succès à la clôture de l'exercice, conformément à notre objectif de créer de la valeur à long terme pour nos porteurs de parts. Nous avons poursuivi des initiatives de financement stratégique qui se sont traduites par une baisse de notre dette en pourcentage de la valeur comptable brute1, lequel ratio s'établissait à 53,1 % à la clôture de l'exercice, et nous avons terminé l'année avec un montant de 45 M$ disponible sur notre facilité de crédit. À moyen terme, nous maintiendrons notre stratégie qui consiste à abaisser ce ratio sous la barre des 50 %.

En 2021 et au début de 2022, nous avons fait un grand pas vers l'avant au chapitre des facteurs ESG avec la publication de notre premier rapport ESG, qui met en lumière les progrès réalisés jusqu'ici et indiquent les sphères où nous voulons continuer à nous améliorer.

L'année 2022 étant déjà bien entamée, notre équipe, nos actifs et notre stratégie nous permettent d'aborder l'avenir avec optimisme et confiance. Bien entendu, nous demeurons déterminés à optimiser notre situation financière déjà solide et flexible et à maintenir une approche disciplinée dans l'affectation de notre capital, mais nous avons aussi l'intention de poursuivre notre croissance stratégique dans le secteur industriel, où la tendance à la hausse des loyers se maintient, dans le but de créer de la valeur durable pour tous les porteurs de parts », a conclu M. Beckerleg.

Résultats financiers

Tableau 1 - Faits saillants financiers

(En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts, les montants par part et à moins d'indication contraire) Trimestre

clos le

31 décembre

2021 Trimestre

clos le

31 décembre

2020 Exercice

clos le

31 décembre

2021 Exercice

clos le

31 décembre

2020

Données financières







Produits tirés des immeubles 22 932 $ 17 589 $ 77 674 $ 69 810 $ Résultat d'exploitation net1) 13 358 $ 10 002 $ 46 282 $ 40 529 $ Résultat d'exploitation net des immeubles comparables1) 10 091 $ 9 560 $ 39 089 $ 37 490 $ Résultat net et résultat global 65 041 $ 6 413 $ 81 844 $ 21 072 $ Total de l'actif 989 963 $ 634 484 $ 989 963 $ 634 484 $ Dette en pourcentage de la valeur comptable brute1) 53,06 % 57,82 % 53,06 % 57,82 % Ratio de couverture des intérêts1) 2,9x 2,6x 2,8x 2,6x Ratio de couverture du service de la dette1) 1,6x 1,6x 1,6x 1,6x Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts hypothécaires 3,39 % 3,73 % 3,39 % 3,73 % Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, montant net 20 242 $ 10 273 $ 29 276 $ 23 410 $ Flux de trésorerie d'exploitation1) 6 924 $ 4 789 $ 21 934 $ 20 908 $ Flux de trésorerie d'exploitation de base par part1) 2) 0,1158 $ 0,1197 $ 0,4490 $ 0,5227 $ Flux de trésorerie d'exploitation dilués par part1) 2) 0,1136 $ 0,1169 $ 0,4389 $ 0,5112 $ Flux de trésorerie d'exploitation ajustés1) 7 354 $ 5 366 $ 25 072 $ 22 436 $ Flux de trésorerie d'exploitation ajustés de base par part1) 2) 0,1230 $ 0,1341 $ 0,5132 $ 0,5609 $ Flux de trésorerie d'exploitation ajustés dilués par part1) 2) 0,1206 $ 0,1310 $ 0,5017 $ 0,5486 $ Ratio de distribution des flux de trésorerie d'exploitation ajustés de base1) 91,5 % 83,9 % 87,7 % 88,3 % Ratio de distribution des flux de trésorerie d'exploitation ajustés dilués1) 93,3 % 85,9 % 89,7 % 90,2 %

1) Mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS ». 2) Le total des parts de base est composé de parts du FPI et de parts de catégorie B (au sens donné à ce terme dans les présentes). Le total des parts diluées comprend également les parts de fiducie visées par les droits différés à la valeur de parts et les parts de fiducie visées par les droits à la valeur de parts temporairement incessibles qui sont attribuées dans le cadre du régime incitatif à long terme du FPI.

Au 31 décembre 2021, FPI PRO détenait 120 immeubles de placement, contre 91 à la clôture de l'exercice 2020. Le total de l'actif s'établissait à 990,0 M$ au 31 décembre 2021, contre 634,5 M$ au 31 décembre 2020, une hausse de 355,5 M$, ou de 56 %. Le FPI a acquis 34 immeubles de placement et vendu 5 immeubles de placement non stratégiques au cours de la période de douze mois close le 31 décembre 2021.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

Les produits tirés des immeubles se sont élevés à 77,7 M$, contre 69,8 M$ à l'exercice précédent, une augmentation de 7,9 M$, ou 11,3 %, qui s'explique surtout par les produits additionnels tirés des acquisitions nettes réalisées au cours des douze derniers mois.

Le résultat d'exploitation net des immeubles comparables 1 a atteint 39,1 M$, une augmentation de 1,6 M$, ou 4,3 %, par rapport à l'exercice précédent. Exclusion faite des charges engagées en raison de la COVID-19 et des produits non récurrents de 0,4 M$ tirés des immeubles de bureaux comptabilisés en 2020, le résultat d'exploitation net des immeubles comparables a augmenté de 3,1 % en 2021 par rapport à l'exercice précédent, ce qui témoigne de la hausse globale de l'occupation, des hausses de loyer contractuelles et de l'augmentation des loyers lors du renouvellement des baux.

a atteint 39,1 M$, une augmentation de 1,6 M$, ou 4,3 %, par rapport à l'exercice précédent. Exclusion faite des charges engagées en raison de la COVID-19 et des produits non récurrents de 0,4 M$ tirés des immeubles de bureaux comptabilisés en 2020, le résultat d'exploitation net des immeubles comparables a augmenté de 3,1 % en 2021 par rapport à l'exercice précédent, ce qui témoigne de la hausse globale de l'occupation, des hausses de loyer contractuelles et de l'augmentation des loyers lors du renouvellement des baux. Le résultat d'exploitation net 1 s'est élevé à 46,3 M$, contre 40,5 M$ en 2020, une augmentation de 5,8 M$, ou 14,2 %, qui est attribuable aux acquisitions d'immeubles nettes réalisées au cours des douze derniers mois.

s'est élevé à 46,3 M$, contre 40,5 M$ en 2020, une augmentation de 5,8 M$, ou 14,2 %, qui est attribuable aux acquisitions d'immeubles nettes réalisées au cours des douze derniers mois. Les flux de trésorerie d'exploitation ajustés 1 ont totalisé 25,1 M$, comparativement à 22,4 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent, une hausse de 2,7 M$, ou 11,7 %, qui découle principalement des acquisitions nettes réalisées au cours des douze derniers mois.

ont totalisé 25,1 M$, comparativement à 22,4 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent, une hausse de 2,7 M$, ou 11,7 %, qui découle principalement des acquisitions nettes réalisées au cours des douze derniers mois. Le ratio de distribution des flux de trésorerie d'exploitation ajustés de base1 ressort à 87,7 %, contre 88,3 % pour l'exercice précédent. L'amélioration est principalement due aux acquisitions nettes réalisées au cours des douze derniers mois et à la réduction des distributions mensuelles qui a commencé en avril 2020, lesquelles ont contrebalancées en partie par la hausse des dépenses d'investissement de maintien, des coûts de location et des frais généraux et administratifs.

Pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2021 :

Les produits tirés des immeubles se sont élevés à 22,9 M$, une augmentation de 5,3 M$, ou 30,4 %, par rapport aux 17,6 M$ générés lors de la période correspondante de l'exercice précédent. La hausse est principalement attribuable aux produits additionnels tirés des acquisitions nettes réalisées au cours des douze derniers mois.

Le résultat d'exploitation net des immeubles comparables1 a atteint 10,1 M$, une augmentation de 0,5 M$, ou 5,5 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Exclusion faite des charges engagées en raison de la COVID-19 et des produits non récurrents tirés des immeubles de bureaux totalisant 0,05 M$ ayant été comptabilisés au quatrième trimestre de 2020, le résultat d'exploitation net des immeubles comparables a progressé de 5,0 % au quatrième trimestre de 2021 par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, ce qui témoigne de la hausse globale de l'occupation, des hausses de loyer contractuelles et de l'augmentation des loyers lors du renouvellement des baux.

Le résultat d'exploitation net 1 s'est élevé à 13,4 M$, contre 10,0 M$ à la période correspondante de l'exercice précédent, une augmentation de 33,6 % qui s'explique par les acquisitions d'immeubles nettes réalisées au cours des douze derniers mois.

s'est élevé à 13,4 M$, contre 10,0 M$ à la période correspondante de l'exercice précédent, une augmentation de 33,6 % qui s'explique par les acquisitions d'immeubles nettes réalisées au cours des douze derniers mois. Les flux de trésorerie d'exploitation ajustés 1 ont totalisé 7,4 M$, contre 5,4 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent, une progression de 2,0 M$, ou 37,0 %, qui est principalement attribuable aux acquisitions nettes réalisées au cours des douze derniers mois.

ont totalisé 7,4 M$, contre 5,4 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent, une progression de 2,0 M$, ou 37,0 %, qui est principalement attribuable aux acquisitions nettes réalisées au cours des douze derniers mois. Le ratio de distribution des flux de trésorerie d'exploitation ajustés de base1 s'établit à 91,5 %, contre 83,9 % pour la période correspondante de l'exercice précédent. Ce changement s'explique principalement par le décalage entre l'encaissement des fonds provenant des mobilisations de capitaux réalisées au cours du quatrième trimestre de 2021 et le décaissement de fonds pour l'acquisition d'immeubles pendant ce même trimestre, mais aussi par une hausse des dépenses d'investissement de maintien, des coûts de location et des frais généraux et administratifs attribuable à la croissance.

TABLEAU 2 - Rapprochement du résultat d'exploitation net avec le résultat net et le résultat global

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre

clos le

31 décembre

2021 Trimestre

clos le

31 décembre

2020 Exercice

clos le

31 décembre

2021 Exercice

clos le

31 décembre

2020 Produits tirés des immeubles 22 932 $ 17 589 $ 77 674 $ 69 810 $ Charges d'exploitation des immeubles 9 574 7 587 31 392 29 281 Résultat d'exploitation net1) 13 358 10 002 46 282 40 529 Frais généraux et administratifs 1 152 899 4 347 3 328 Charge liée au régime incitatif à long terme 840 2 112 3 060 585 Amortissement des immobilisations corporelles 97 92 357 299 Amortissement des immobilisations incorporelles 93 93 372 372 Charges d'intérêts et coûts de financement 4 554 3 877 16 887 15 382 Distributions - Parts de catégorie B 164 171 663 928 Ajustement de la juste valeur - Parts de catégorie B 89 2 104 1 083 (5 257) Ajustement de la juste valeur - Immeubles de placement (58 620) (5 604) (63 161) 4 667 Autres produits (556) (549) (2 338) (2 110) Autres charges 363 394 1 330 1 263 Coûts de remboursement de la dette 141 - 1 838 - Résultat net et résultat global 65 041 $ 6 413 $ 81 844 $ 21 072 $

1) Mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS ».

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2021, le résultat net et le résultat global s'est élevé à 81,8 M$, contre 21,1 M$ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette hausse de 60,8 M$ découle essentiellement d'un ajustement favorable hors trésorerie de la juste valeur des immeubles de placement de 67,8 M$ et d'une incidence favorable de 5,7 M$ sur le résultat d'exploitation net, lesquels ont été partiellement contrebalancés par un ajustement de la juste valeur des parts de catégorie B (au sens donné à ce terme dans les présentes), qui a eu un effet se chiffrant à 6,3 M$ pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 comparativement à 2020. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, le FPI a commandé une mise à jour des évaluations externes indépendantes pour 50 immeubles, dont 38 immeubles industriels, ce qui s'est traduit par une plus-value d'environ 63,2 M$.

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2021, le résultat net et le résultat global ont atteint 65 M$, contre 6,4 M$ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette poussée de 58,6 M$ se rapporte principalement à un ajustement hors trésorerie favorable de 53,0 M$ de la juste valeur des immeubles de placement au quatrième trimestre de 2021 par rapport à la période correspondante de 2020, ce qui a été partiellement atténué par une variation de 2,0 M$ de la charge hors trésorerie liée au régime incitatif à long terme pour le trimestre clos le 31 décembre 2021 comparativement au même trimestre en 2020. Au cours du trimestre clos le 31 décembre 2021, le FPI a commandé une mise à jour des évaluations externes indépendantes pour 37 immeubles, dont 28 immeubles industriels, ce qui s'est traduit par une plus-value d'environ 58,6 M$.

Bilan et niveaux de liquidité robustes

En 2021, le FPI a amélioré de façon stratégique son bilan, sa situation d'endettement et le crédit dont il dispose. Au 31 décembre 2021, sa facilité de crédit affichait un solde disponible de 45 M$. Le ratio de la dette en pourcentage de la valeur comptable brute1 est passé de 57,8 % au 31 décembre 2020 à 53,1 % au 31 décembre 2021. Le taux d'intérêt moyen pondéré sur les emprunts hypothécaires se chiffrait à 3,39 % au 31 décembre 2021, contre 3,73 % à pareille date en 2020.

En février 2021, le FPI a obtenu un nouvel emprunt hypothécaire de 46,6 M$, remboursable sur une durée de 10 ans au taux de 3,21 %. Le produit a servi principalement à rembourser des emprunts hypothécaires venant à échéance en 2021 et en 2022 et à réduire le crédit utilisé sur les facilités d'exploitation.

En avril 2021, le FPI a conclu avec Collingwood Investments Incorporated, membre de Bragg Group of Companies, de Nouvelle-Écosse, un placement privé de 50 M$ visant à financer en partie les acquisitions, à rembourser certaines dettes, à financer des acquisitions futures, ainsi qu'à répondre à ses besoins généraux et ses besoins en fonds de roulement.

En juin 2021, le FPI a aussi obtenu un nouvel emprunt hypothécaire de 7 ans d'un montant de 24,8 M$ à un taux de 3,70 % pour refinancer six immeubles de commerces de détail.

En octobre 2021, le FPI a conclu un appel public à l'épargne par voie de prise ferme pour un produit brut de 69 M$. Concurremment à cet appel public à l'épargne, le FPI a aussi conclu un placement privé avec Collingwood Investments Incorporated pour un produit brut additionnel de 14,3 M$. Le produit a servi à financer les acquisitions et à rembourser une partie de la facilité de crédit du FPI.

En novembre 2021, le FPI a renouvelé sa facilité de crédit, qui s'établissait auparavant à 45 M$, pour la porter à 60 M$, selon de meilleures modalités.

Croissance du portefeuille

En 2021, conformément à sa stratégie de croissance axée sur le secteur industriel, le FPI a fait l'acquisition de 34 immeubles industriels de calibre institutionnel d'une superficie totalisant 2,3 millions de pieds carrés, pour un prix d'achat global de 296,9 M$ (avant frais de clôture), le taux de capitalisation moyen se situant à 6 %. Plus précisément, 21 de ces immeubles sont situés au Canada atlantique, 10 à Winnipeg, au Manitoba, et 3 à Ottawa, en Ontario.

Le FPI a vendu cinq immeubles non essentiels totalisant 0,2 million de pieds carrés, pour un produit brut de 20,9 M$, un montant supérieur à leur valeur comptable établie selon les IFRS.

Au 31 décembre 2021, le portefeuille du FPI comptait en tout 120 immeubles totalisant une superficie de 6,6 millions de pieds carrés, et dont la durée moyenne pondérée des baux s'établit à 4,6 ans. Le secteur des immeubles industriels représentait, au 31 décembre 2021, 78 % de la superficie locative brute et 63 % du loyer de base du portefeuille du FPI.

Rendement d'exploitation

Le taux d'occupation demeure vigoureux et se situait à 98,4 % au 31 décembre 2021, en légère hausse par rapport au taux d'occupation de 98,0 % enregistré à la même date il y a un an.

Le FPI a renouvelé environ 97 % de ses contrats de location qui venaient à échéance en 2021, inscrivant une hausse moyenne de 10,2 %, et près de la moitié des renouvellements de bail en 2022 ont été effectués selon un écart positif de 10,1 %.

En 2021, le FPI a réalisé une évaluation exhaustive visant à comprendre l'importance des facteurs ESG pour ses activités et ses actionnaires. Dans son tout nouveau rapport sur les facteurs ESG, le FPI présente ses priorités et les initiatives qu'il compte entreprendre dans les années à venir. Il est possible de consulter le rapport ESG dans la section Durabilité du site Web du FPI PRO.

Distributions

Au cours du trimestre clos le 31 décembre 2021, le FPI a déclaré des distributions de 0,0375 $ par part en faveur de ses porteurs de parts, ce qui représente 0,45 $ par part sur une base annuelle. Des distributions équivalentes sont versées sur les parts de société en commandite de catégorie B de Société en commandite FPI PRO (« parts de catégorie B »), une filiale du FPI.

Renseignements sur la conférence téléphonique et la webémission à l'intention des investisseurs

Le 24 mars 2022 à 10 h30, HAE, le FPI tiendra une conférence téléphonique pour discuter des résultats de l'exercice et du quatrième trimestre de 2021. Il y aura aussi une période de questions réservée aux analystes financiers. Pour assister à la conférence téléphonique, composez le 888-664-6383, le 416-764-8650 ou le 514-225-6995. Il sera possible de réécouter la conférence jusqu'au 1er avril 2021, en composant le 888-390-0541 ou le 416-764-8677. Le code d'accès est le 151159#.

La conférence téléphonique sera également diffusée en direct sur le site du FPI à www.proreit.com ou à l'adresse https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=

1523596&tp_key=8e9ff5e39a

Assemblée annuelle des porteurs de parts

Le FPI tiendra son assemblée annuelle le 7 juin 2022. Des renseignements supplémentaires sur cette assemblée seront fournis dans la circulaire d'information du FPI, qui sera préparée pour les besoins de l'assemblée.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO (TSX : PRV.UN) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d'une déclaration de fiducie sous le régime des lois de la province d'Ontario. Créé en 2013, le FPI détient un portefeuille d'immeubles commerciaux de grande qualité situés au Canada, qui se concentre principalement dans le segment des immeubles industriels au sein de marchés secondaires prospères.

Mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers consolidés du FPI sont établis conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), telles qu'elles sont publiées par l'International Accounting Standards Board. Outre les mesures conformes aux IFRS utilisées dans les présentes, la pratique dans le secteur consiste à évaluer la performance des entités de placement immobilier en tenant compte notamment de certaines mesures et de certains ratios non conformes aux IFRS, ainsi que d'autres mesures financières déterminées (collectivement, les « mesures non conformes aux IFRS »). Dans le présent communiqué, le FPI fournit et explique, à titre de complément aux résultats présentés selon les IFRS, 1) certaines mesures financières non conformes aux IFRS, notamment le résultat avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (« BAIIA ajusté »), les flux de trésorerie d'exploitation ajustés, les flux de trésorerie d'exploitation, la valeur comptable brute, le résultat d'exploitation net et le résultat d'exploitation net des immeubles comparables, et ii) certains ratios non conformes aux IFRS, notamment le ratio de distribution des flux de trésorerie d'exploitation ajustés de base, le ratio de distribution des flux de trésorerie d'exploitation ajustés dilués, les flux de trésorerie d'exploitation ajustés de base par part, les flux de trésorerie d'exploitation ajustés dilués par part, les flux de trésorerie d'exploitation de base par part, les flux de trésorerie d'exploitation dilués par part, le ratio de la dette par rapport à la valeur comptable brute, le ratio de la couverture du service de la dette et le ratio de couverture des intérêts. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas définies par les IFRS et n'ont pas de sens normalisé aux termes de celles-ci. La méthode employée par le FPI pour calculer ces mesures non conformes aux IFRS pourrait différer de celle utilisée par d'autres émetteurs, et ces mesures pourraient ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres fiducies de placement.

La direction du FPI a présenté ces mesures et ces ratios non conformes aux IFRS, puisqu'elle estime qu'elles sont représentatives du rendement d'exploitation et de la performance financière du FPI. Pour obtenir des renseignements sur les mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables et sur la composition des mesures non conformes aux IFRS, ou pour connaître la façon dont le FPI utilise ces mesures et les raisons pour lesquelles elles fournissent de l'information utile aux investisseurs, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » du rapport de gestion du FPI pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2021 daté du 23 mars 2022 (le « rapport de gestion du quatrième trimestre »), que l'on trouvera en consultant le profil du FPI sur le site Web de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et qui est intégré par renvoi dans le présent communiqué. Le rapprochement de chaque mesure non conforme aux IFRS est présenté ci-après, le cas échéant. Les mesures non conformes aux IFRS ne sauraient être considérées comme des substituts du résultat net, des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, du total des actifs, du total des capitaux propres ou d'autres mesures comparables conformes aux IFRS en tant qu'indicateurs du rendement, de la liquidité, des flux de trésorerie et de la rentabilité du FPI.

Rapprochement du résultat d'exploitation net des immeubles comparables et du résultat d'exploitation net (tels qu'ils sont présentés dans les états financiers consolidés)

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre

clos le

31 décembre

2021 Trimestre

clos le

31 décembre

2020 Exercice

clos le 31 décembre

2021 Exercice

clos le 31 décembre

2020 Produits tirés des immeubles 22 932 $ 17 589 $ 77 674 $ 69 810 $ Charges d'exploitation des immeubles 9 574 7 587 31 392 29 281 Résultat d'exploitation net présenté dans les états financiers1) 13 358 10 002 46 282 40 529 Moins :







Ajustement des loyers sur une base linéaire 119 79 493 683 Ajustements des charges d'exploitation de l'exercice précédent - (47) (17) (72) Résultat d'exploitation net après ajustements1) 13 239 9 970 45 806 39 918









Provenance du résultat d'exploitation net1) :







Acquisitions (3 150) - (6 154) (447) Cessions 2 (410) (563) (1 981) Résultat d'exploitation net des immeubles comparables1) 10 091 $ 9 560 $ 39 089 $ 37 490 $ Rajouter :







Réductions de loyer et créances douteuses découlant de la COVID-19 - 154 - 542 Produit exceptionnel - (100) - (100) Résultat d'exploitation net des immeubles comparables, exclusion faite des réductions de loyer et des créances douteuses découlant de la COVID-19 ainsi que du produit exceptionnel 10 091 $ 9 614 $ 39 089 $ 37 932 $ Nombre d'immeubles comparables 86 86 85 85

1) Mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS ».

Rapprochement des flux de trésorerie d'exploitation ajustés et des flux de trésorerie d'exploitation avec le résultat net et le résultat global

(En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts, les montants par part et à moins d'indication contraire) Trimestre

clos le

31 décembre 2021 Trimestre

clos le

31 décembre 2020 Exercice

clos le 31 décembre 2021 Exercice

clos le 31 décembre

2020 Résultat net et résultat global 65 041 $ 6 413 $ 81 844 $ 21 072 $ Ajouter :







Régime incitatif à long terme 157 1 612 1 133 (874) Distributions - Parts de catégorie B 164 171 663 928 Ajustement de la juste valeur - Immeubles de placement (58 620) (5 604) (63 161) 4 667 Ajustement de la juste valeur - Parts de catégorie B 89 2 104 1 083 (5 257) Amortissement des immobilisations incorporelles 93 93 372 372 Flux de trésorerie d'exploitation1) 6 924 $ 4 789 $ 21 934 $ 20 908 $ Déduire :







Ajustement des loyers sur une base linéaire (119) $ (79) $ (493) $ (683) $ Investissements de maintien (192) (97) (713) (246) Frais de location normalisés (387) (155) (1 013) (348) Ajouter :







Régime incitatif à long terme 683 500 1 927 1 459 Amortissement des coûts de financement 304 408 1 592 1 346 Coûts de règlement de la dette 141 - 1 838 - Flux de trésorerie d'exploitation ajustés1) 7 354 $ 5 366 $ 25 072 $ 22 436 $ Flux de trésorerie d'exploitation de base par part1) 2) 0,1158 $ 0,1197 $ 0,4490 $ 0,5227 $ Flux de trésorerie d'exploitation dilués par part1) 2) 0,1136 $ 0,1169 $ 0,4389 $ 0,5112 $ Flux de trésorerie d'exploitation ajustés de base par part1) 2) 0,1230 $ 0,1341 $ 0,5132 $ 0,5609 $ Flux de trésorerie d'exploitation ajustés dilués par part1) 2) 0,1206 $ 0,1310 $ 0,5017 $ 0,5486 $ Distributions déclarées par part et par part de catégorie B 0,1125 $ 0,1125 $ 0,4500 $ 0,4950 $ Ratio de distribution des flux de trésorerie d'exploitation ajustés de base1) 91,5 % 83,9 % 87,7 % 88,3 % Ratio de distribution des flux de trésorerie d'exploitation ajustés dilués1) 93,3 % 85,9 % 89,7 % 90,2 % Nombre de parts moyen pondéré de base2) 3) 59 786 374 40 023 023 48 853 672 39 998 598 Nombre de parts moyen pondéré dilué2) 3) 60 964 929 40 969 595 49 975 662 40 898 852

1) Mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS ». 2) Les flux de trésorerie d'exploitation et les flux de trésorerie d'exploitation ajustés par part, selon le cas, sont obtenus en divisant les flux de trésorerie d'exploitation ou les flux de trésorerie d'exploitation ajustés par le nombre total pondéré de parts de base ou dilué, puis en ajoutant le nombre moyen pondéré de parts de catégorie B en circulation au cours de l'exercice. 3) Le total des parts de base est composé de parts du FPI et de parts de catégorie B. Le total des parts diluées comprend également les parts de fiducie visées par les droits différés à la valeur de parts et les parts de fiducie visées par les droits à la valeur de parts temporairement incessibles qui sont attribuées dans le cadre du régime incitatif à long terme du FPI.

Rapprochement du BAIIA ajusté avec le résultat net et le résultat global

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre

clos le

31 décembre

2021 Trimestre

clos le

31 décembre

2020 Exercice

clos le

31 décembre

2021 Exercice

clos le

31 décembre

2020 Résultat net et résultat global 65 041 $ 6 413 $ 81 844 $ 21 072 $ Charges d'intérêts et coûts de financement 4 554 3 877 16 887 15 382 Amortissement des immobilisations corporelles 97 92 357 299 Amortissement des immobilisations incorporelles 93 93 372 372 Ajustement de la juste valeur - Parts de catégorie B 89 2 104 1 083 (5 257) Ajustement de la juste valeur - Immeubles de placement (58 620) (5 604) (63 161) 4 667 Distributions - Parts de catégorie B 164 171 663 928 Loyers comptabilisés selon la méthode linéaire (119) (79) (493) (683) Charge liée au régime incitatif à long terme 840 2 112 3 060 585 Coûts de règlement de la dette 141 - 1 838 - BAIIA ajusté1) 12 280 $ 9 179 $ 42 450 $ 37 365 $

1) Mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS ».

Calcul du ratio de couverture des intérêts

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre

clos le

31 décembre

2021 Trimestre

clos le

31 décembre

2020 Exercice

clos le

31 décembre

2021 Exercice

clos le

31 décembre

2020 BAIIA ajusté1) 12 280 $ 9 179 $ 42 450 $ 37 365 $

Charge d'intérêts 4 250 $ 3 501 $ 15 323 $ 14 131 $ Ratio de couverture des intérêts1) 2,9x 2,6x 2,8x 2,6x

1) Mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS ».

Calcul du ratio de couverture de la dette

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre

clos le

31 décembre

2021 Trimestre

clos le

31 décembre

2020 Exercice

clos le

31 décembre

2021 Exercice

clos le

31 décembre

2020 BAIIA ajusté1) 12 280 $ 9 179 $ 42 450 $ 37 365 $

Charge d'intérêts 4 250 3 501 15 323 14 131 Remboursement du capital 3 214 2 387 10 944 9 451 Obligations au titre du service de la dette 7 464 $ 5 888 $ 26 267 $ 23 582 $ Ratio de couverture du service de la dette1) 1,6x 1,6x 1,6x 1,6x

1) Mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS ».

Calcul de la valeur comptable brute et de la dette en pourcentage de la valeur comptable brute

(En milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire) 31 décembre

2021 31 décembre

2020 Total de l'actif, y compris les immeubles de placement présentés à la juste valeur 989 963 $ 634 484 $ Cumul des amortissements sur les immobilisations corporelles et incorporelles 2 268 1 539 Valeur comptable brute1) 992 231 636 023 Dette, exclusion faite des coûts de financement non amortis 511 445 342 772 Facilité de crédit, exclusion faite des coûts de financement non amortis 15 000 25 000 Dette 526 445 $ 367 772 $ Dette en pourcentage de la valeur comptable brute1) 53,06 % 57,82 %

1) Mesure non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS ».

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs et des informations prospectives (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris les énoncés portant sur certaines attentes et projections, certains plans de croissance ou d'autres informations relatives à la stratégie d'affaires et aux plans futurs du FPI. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à bon nombre de risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de FPI PRO, en conséquence desquels les résultats et événements réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué portent notamment sur l'exécution par le FPI PRO de sa stratégie de croissance et sur le rendement financier futur de même que le rendement d'exploitation futur du FPI PRO. Les objectifs du FPI PRO et les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles voulant que i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables; ii) le niveau d'endettement futur du FPI PRO et son potentiel de croissance futur correspondront à ses attentes actuelles; iii) qu'aucune modification aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement ou aux activités du FPI PRO; iv) l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité de financement et la valeur de son actif, correspondra à ses attentes actuelles; v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada sera conforme aux attentes actuelles du FPI PRO et vi) les marchés financiers procureront au FPI PRO un accès à des titres de capitaux propres et/ou d'emprunt.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés expressément sous réserve de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont à jour à la date de ce dernier. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective pour tenir compte, notamment, d'une nouvelle information ou de nouveaux événements, à moins que la loi ne l'y oblige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO et à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion du FPI PRO pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, que l'on trouvera tous les deux sous le profil du FPI PRO sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

