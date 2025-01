MONTRÉAL, le 27 janv. 2025 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX : BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») annonce aujourd'hui qu'il publiera les résultats de ses opérations du quatrième trimestre 2024 (T4 2024), le lundi 24 février 2025, après la fermeture du marché boursier de Toronto.

La direction tiendra une conférence téléphonique le mardi 25 février 2025, à 9 h 00 afin de présenter les résultats financiers et la performance du Fonds pour le T4 2024. Veuillez s'il-vous-plait noter que les numéros d'appel habituels ont changé.

DATE : Mardi 25 février 2025 HEURE : 9h00, heure de l'Est LIEN DIRECT : https://emportal.ink/42kpmQ2 APPEL CONFÉRENCE : Montréal : (+1) 514 400 3794 (local) Toronto : (+1) 289 819 1299 (local) (+1) 800 990 4777 (Amérique du Nord, sans frais) * ENTRÉE URL : https://app.webinar.net/9BEYq9p42kP PRÉSENTATION : https://www.btbreit.com/investors/presentations#quarterly-meeting-presentation

* Ce lien permet à tout participant d'accéder à la conférence téléphonique juste en cliquant sur le lien URL et, d'entrer son nom et son numéro de téléphone. Le système appellera alors le participant et le placera instantanément dans la conférence, entièrement enregistré.

Les représentants des médias, de même que toute partie intéressée, peuvent assister à la téléconférence en mode écoute seulement.

Les opérateurs de la conférence téléphonique coordonneront la période de questions et réponses (pour les analystes seulement) et vous guideront dans les procédures relatives à celles-ci.

L'extrait audio de la conférence sera disponible en rediffusion jusqu'au 3 mars 2025, en composant le : (+1) 289 819 1450 (local) ou, (+1) 888 660 6345 (sans frais) et en utilisant le code d'accès suivant : 38021 #

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. BTB investit dans des propriétés industrielles, des bureaux de banlieue et des propriétés commerciales de première nécessité partout au Canada au profit de ses investisseurs. À ce jour, BTB possède et gère 75 propriétés, représentant une superficie locative totale d'environ 6,1 millions de pieds carrés.

Les personnes et leurs histoires sont au cœur de notre succès.

Pour de l'information plus détaillée, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com

Pour de plus amples informations : Philippine Soulié, Directrice des Communications, (T) 514-286-0188 x236, (C), [email protected]