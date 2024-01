MONTRÉAL, le 25 janv. 2024 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX : BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») est fier d'annoncer la publication de son premier rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG), fournissant un aperçu complet des activités de développement durable de l'année 2023. Parallèlement à cette étape importante, BTB est heureux de dévoiler son ambitieuse feuille de route en matière de développement durable, décrivant les initiatives clés et objectifs pour les années à venir.

Rapport ESG inaugural - 2023 (Groupe CNW/Fonds de placement immobilier BTB)

« Nous sommes ravis de présenter le premier rapport ESG de BTB, point culminant d'un projet d'un an qui illustre notre engagement inébranlable envers le développement durable et les pratiques commerciales responsables. Tout au long de ce parcours de transformation, nous avons remis en question nos méthodes, examiné nos processus et cherché sans relâche des moyens d'améliorer notre approche. Nos gestionnaires et employés comprennent non seulement l'importance de l'ESG, mais jouent également un rôle central pour nous propulser vers cette étape importante. Alors que nous publions ce rapport et dévoilons notre feuille de route prospective, nous sommes dans une position de force pour élever nos pratiques, contribuer de manière significative à un avenir plus durable pour tous et créer une valeur durable pour toutes les parties prenantes. », Michel Léonard, Président et Chef de la direction.

En tant que Fonds consciencieux et tourné vers l'avenir, nous comprenons l'importance de partager ouvertement nos performances ESG. Ce rapport souligne non seulement notre engagement en faveur du développement durable, mais jette également les bases de nos prochaines initiatives. À l'avenir, nous nous engageons à publier chaque année un rapport ESG, fournissant un aperçu complet de nos activités et présentant les réalisations qui définissent l'engagement de BTB envers des pratiques commerciales fiables. La publication annuelle de nos rapports ESG nous permettra de surveiller les réglementations émergentes et de nous tenir au courant de l'évolution des normes de développement durable.

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT ESG 2023

Gestion environnementale :

Exécution de l'évaluation des risques climatiques.

Progrès vers la collecte complète de données sur la consommation d'énergie dans nos propriétés.

Mise en place de technologies économes en énergie dans notre portefeuille.

Introduction de matériaux et de pratiques de construction durables.

Installation et entretien de 14 ruches sur toit.

(Re)certifications des propriétés de bureaux hors centre-ville et de commerces de première nécessité avec BOMA BEST et LEED

Responsabilité sociale :

Mise en place d'un programme de reconnaissance des employés.

Participation à l'engagement communautaire à travers diverses contributions à des œuvres caritatives locales et à des initiatives de développement communautaire.

Amélioration de la relation avec les clients grâce à la réalisation de sondages de satisfaction.

Priorité à la diversité, à l'équité et à l'inclusion au sein de nos effectifs.

Pratiques de gouvernance :

Renforcement de notre engagement ESG au plus haut niveau avec la participation du Conseil des fiduciaires. Lucie Ducharme , Présidente du comité des ressources humaines et de gouvernance, et Luc Martin , Président du comité d'audit, fixeront les cibles et superviseront les actions et recommandations du comité ESG interne nouvellement créé.

, Présidente du comité des ressources humaines et de gouvernance, et , Président du comité d'audit, fixeront les cibles et superviseront les actions et recommandations du comité ESG interne nouvellement créé. Consolidation des stratégies de gestion des risques et des pratiques commerciales éthiques pour garantir la responsabilité et la transparence.

FEUILLE DE ROUTE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

En plus des faits saillants présentés ci-dessus, notre rapport comprend une feuille de route détaillée décrivant nos futures initiatives, en mettant l'accent sur l'innovation, la collaboration et l'impact mesurable.

Éléments environnementaux clés de notre feuille de route :

Créer un plan d'action pour les propriétés identifiées dans l'évaluation des risques climatiques.

Compléter la collecte de données énergétiques pour les propriétés de bureaux hors centre-ville et de commerces de première nécessité et mettre en place des projets d'économie d'énergie.

Quantifier les émissions de GES pour les propriétés de bureaux hors centre-ville et de commerces de première nécessité.

Augmenter les certifications BOMA BEST et LEED à 68 % pour le portefeuille de bureaux hors centre-ville et de commerces de première nécessité d'ici la fin de 2024.

et LEED à 68 % pour le portefeuille de bureaux hors centre-ville et de commerces de première nécessité d'ici la fin de 2024. Planifier une stratégie de décarbonation.

Intégrer des clauses de bail vert.

Nous invitons les parties prenantes, notamment nos investisseurs, clients, employés et notre communauté au sens large, à explorer le rapport complet, disponible sur notre site web www.btbreit.com/impact.

BTB reste déterminé à faire progresser sa performance ESG et croit qu'en adoptant les principes ESG, nous pouvons créer un avenir positif et durable pour tous.

À PROPOS DE BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. BTB investit dans des propriétés industrielles, des bureaux situés en périphérie des centres urbains et des propriétés commerciales de première nécessité partout au Canada au profit de ses investisseurs. À ce jour, BTB possède et gère 75 propriétés, représentant une superficie locative totale d'environ 6,1 millions de pieds carrés.

Les personnes et leurs histoires sont au cœur de notre succès.

Pour en savoir plus, visitez le site web de BTB à l'adresse www.btbreit.com.

