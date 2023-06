Ronald P. Harvey , CFP ® [Planificateur financier agréé], nommé président du conseil d'administration ; Teresa Black Hughes , CFP ® , nommée vice-présidente du conseil d'administration

Harvey CFP Teresa Hughes CFP Denise McEachern, QAFP® [Planificateur financier associé qualifié], Julie Raîche, Pl. Fin. et Nira Sivakumar nommées au conseil d'administration

TORONTO, le 19 juin 2023 /CNW/ - FP Canada a le plaisir d'annoncer les changements apportés à son conseil d'administration, en vigueur depuis le 16 juin 2023.

Ronald P. Harvey, CFP, a été nommé président du conseil, succédant à Martin Dupras, Pl. Fin. qui a complété son mandat de deux ans à titre de président du conseil d'administration. M. Harvey, cadre retraité résidant à Ottawa (Ontario) qui compte plus de 30 ans d'expérience en planification financière professionnelle, est membre du conseil d'administration de FP Canada depuis 2017.

Teresa Black Hughes, CFP, a été nommée vice-présidente. Mme Black Hughes, basée à Vancouver (Colombie-Britannique), siège au conseil depuis 2020 et agit à titre de conseillère financière et directrice chez RGF Integrated Wealth Management.

Le conseil d'administration a également accueilli trois nouveaux membres : Denise McEachern, QAFP, Julie Raîche, Pl. Fin. et Nira Sivakumar, administratrice représentante du public.

Mme McEachern, qui réside à Toronto (Ontario), a 20 ans d'expérience dans le secteur des services financiers et est actuellement vice-présidente adjointe des Services de planification financière et successorale chez Sun Life. Outre la certification QAFP, elle est certifiée Agile Product Owner (responsable de produits Agile) et ceinture noire Six Sigma en amélioration de processus.

Mme Raîche, basée à Montréal (Québec), possède une vaste expérience en leadership dans l'industrie des services financiers et occupe actuellement le poste de leader de la transformation à la Banque Nationale. Bénévole engagée, elle a été présidente de l'Institut québécois de planification financière (IQPF) et est membre du comité de développement du conseil d'administration de FP Canada depuis 2019.

Mme Sivakumar, basée à Toronto (Ontario), est leader mondiale de la pratique IA chez Deloitte, et a plus de 17 ans d'expérience en conseil en gestion. Elle est conseillère stratégique auprès d'organisations de services financiers, les encourageant à être guidées par les données et tirer parti de l'IA pour transformer leurs opérations de suivi du marché et de service de post-marché en contact avec la clientèle.

« Nous sommes heureux de l'arrivée de Denise, Julie et Nira au sein du conseil d'administration de FP Canada. Le conseil et l'ensemble de l'organisation bénéficieront grandement de leur expérience et de leurs perspectives variées, déclare M. Harvey. C'est un honneur pour moi d'avoir été élu président du conseil d'administration, et je me réjouis à l'idée du travail important que notre conseil accomplira dans les mois à venir, alors que nous continuerons à poursuivre la vision IMAGINE 2030 de FP Canada visant à assurer le bien-être financier de tous les Canadiens ».

FP Canada tient à remercier M. Dupras pour ses six années de service et de leadership, dont deux années à titre de président. Nous sommes ravis que M. Dupras continue à appuyer les travaux du conseil d'administration au cours de l'année à venir en tant qu'ancien président. Par ailleurs, nous tenons à remercier les membres sortants du conseil d'administration : Dave Wild pour ses six années au sein du conseil en tant qu'administrateur représentant du public ; et Carolyn Fallis, CFP, pour ses quatre années au sein du conseil, y compris sa gestion en tant que présidente du comité des finances et de l'audit.

Les administrateurs poursuivant leur mandat sont Christopher Dewdney, CFP; Yves L. Giroux, Pl. Fin.; Susan Howe, CFP; Diana Iannetta, administratrice générale; Winston Maharaj, administrateur représentant du public; et Pierre Piché, administrateur général.

Le conseil d'administration de FP Canada travaille au nom du public canadien, des certificateurs et des autres parties prenantes pour veiller à ce que FP Canada accomplisse son objectif et son mandat. Le conseil d'administration est actuellement composé de 12 personnes venant de milieux professionnels différents, dont au moins deux administrateurs représentants du public qui pourraient ne pas être associés directement au secteur des services financiers. Les membres du conseil d'administration peuvent siéger pour un maximum de deux mandats de trois ans et le président du conseil d'administration peut siéger pour un maximum de deux mandats d'un an. Pour savoir plus sur le conseil d'administration, consultez le site web de FP Canada (disponible en anglais seulement).

À propos de FP Canada

Fondé en 1995, FP Canada est un organisme professionnel national de formation, de certification et de surveillance professionnelles à but non lucratif qui œuvre dans l'intérêt public. FP Canada est dédié à la promotion d'une meilleure santé financière pour les Canadiens en certifiant les planificateurs financiers professionnels et en assurant l'avancement de la profession de planification financière au pays.

SOURCE FP Canada

Renseignements: Relations avec les médias : Megan Harman, FP Canada, [email protected]