FP Canada[MD] annonce une nomination à son conseil d'administration

L'arrivée de la Dre Peggy Coady chez FP Canada vient renforcer l'expertise du conseil en matière d'enseignement, de normes professionnelles et de gouvernance.

TORONTO, le 19 juin 2026 /CNW/ - FP Canada annonce aujourd'hui la nomination de la Dre Peggy Coady à son conseil d'administration. Son arrivée vient enrichir l'expertise du conseil et soutenir les efforts de l'organisation visant à faire progresser la planification financière professionnelle dans l'intérêt du public canadien.

Dr. Peggy Coady (Groupe CNW/FP Canada)

Dre Coady cumule près de 30 ans d'expérience dans les domaines de l'enseignement universitaire et de la formation professionnelle. En tant que professeure agrégée à l'Université Memorial à Terre-Neuve-et-Labrador, elle enseigne notamment la comptabilité, l'audit et la méthode des cas. Au fil de sa carrière, elle a joué un rôle actif dans la formation des comptables agréés (CA) et des comptables professionnels agréés (CPA), notamment en siégeant au conseil des examinateurs de l'Institut Canadien des Comptables Agréés ainsi qu'au Conseil des femmes leaders de CPA Canada de 2011 à 2017. Ancienne gestionnaire de l'audit chez Deloitte Canada et ex-responsable de l'apprentissage et du perfectionnement au sein de l'organisation, elle possède également une vaste expérience en gouvernance. Elle préside actuellement le comité des finances et de l'audit de l'administration de l'Aéroport international de St. John's.

Par ailleurs, Nira Sivakumar, membre du conseil d'administration depuis 2023, quittera ses fonctions à l'issue de son mandat.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Peggy au sein de notre conseil d'administration, indique Teresa Black Hughes, présidente du conseil d'administration de FP Canada. Son expertise en enseignement, en normes professionnelles et en gouvernance apportera une perspective précieuse aux activités du conseil alors que nous poursuivons nos efforts pour faire progresser la planification financière au Canada. Nous tenons également à remercier Nira pour sa contribution, son engagement et la qualité de ses recommandations au sein du conseil. »

Le conseil d'administration de FP Canada agit dans l'intérêt du public canadien, des planificateurs financiers certifiés par FP Canada et de l'ensemble de ses parties prenantes. Il veille à la réalisation de la mission de l'organisation, qui consiste à promouvoir le mieux-être financier de la population canadienne en faisant progresser la planification financière professionnelle.

Le conseil est composé de personnes aux parcours et aux expertises variés, qui contribuent à la réalisation des missions de FP Canada. Outre Dre Coady, il compte actuellement parmi ses membres Teresa Black Hughes, CFPMD (présidente), Christopher Dewdney, CFP (vice-président), Paul Lalonde, Pl. Fin., Jeff Cormier, CFP, Susan Howe, CFP, Moira Klein-Swormink, Denise McEachern, QAFPMD, Winston Maharaj, Julie Raîche, Pl. Fin., et Susan Silma.

À propos de FP Canada

Fondé en 1995, FP Canada est un organisme national sans but lucratif œuvrant dans l'intérêt public. Il se consacre à la formation, à la certification et à l'encadrement professionnel afin de faire progresser la planification financière au Canada et de promouvoir le bien-être financier de la population.

SOURCE FP Canada

Contact média : Megan Harman, FP Canada, [email protected]