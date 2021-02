Fournitures scolaires - La CSQ réclame des consignes claires

MONTRÉAL, le 1er févr. 2021 /CNW Telbec/ - Au moment où le premier ministre s'apprête à annoncer de nouvelles mesures concernant la réouverture des commerces, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) réclame des consignes claires et des assouplissements permettant de se procurer du matériel scolaire et des fournitures nécessaires aux études.

« Des parents, des étudiantes et étudiants et du personnel de l'éducation ont rapporté plusieurs situations discutables au sujet de l'approvisionnement des fournitures scolaires causant des préoccupations et des soucis. Nous croyons que des consignes précises devraient être annoncées par le gouvernement afin de permettre aux commerçants de vendre ce matériel essentiel tout en réduisant les tracas et les frais d'approvisionnement inutiles », soutient Sonia Ethier, présidente de la CSQ.

Cette dernière rappelle qu'à mi-année, il est normal de renouveler certains articles, sans compter le fait qu'entre l'école à la maison et le retour en classe, bien des objets ont disparu des coffres à crayons. De plus, les frais de livraison, pour se procurer certains articles simples, viennent augmenter le fardeau financier des parents, ce qui pourrait facilement être évité.

SOURCE CSQ

Renseignements: Sébastien Marcil, Attaché de presse de la CSQ, Cellulaire : 438 356-4545

Liens connexes

http://www.lacsq.org/