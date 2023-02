Les candidatures sont ouvertes pour la prochaine cohorte FounderFuel pour les jeunes entreprises technologiques

MONTRÉAL, le 14 févr. 2023 /CNW/ - Real Ventures est fière d'annoncer le retour très attendu de FounderFuel, le principal programme d'accélération financé par le capital de risque au Canada. Dans le cadre d'un partenariat avec Panache Ventures et Inovia Capital , FounderFuel se fixe pour objectif de mener une fois de plus la prochaine génération de jeunes entreprises technologiques canadiennes vers de nouveaux sommets.

FounderFuel, qui a fait ses preuves en propulsant certaines des entreprises technologiques les plus prospères du Canada, dont BenchSci, Mejuri, Paper, Sonder, Transit App, Unsplash, et bien d'autres, est actuellement à la recherche de candidatures pour sa prochaine cohorte d'entrepreneur.e.s désirant faire prospérer leur entreprise. Nous encourageons vivement les équipes d'entrepreneur.e.s de tous horizons et de toutes expériences à se porter candidates pour mettre au point une solution technologique dans n'importe quel secteur.

« Le retour du FounderFuel est une réponse aux demandes répétées de la communauté de jeunes pousses qui ont manqué ce forum de rassemblement central pour les entrepreneur.e.s, les mentor.e.s et les investisseur.e.s. Cela témoigne de l'impact durable de FounderFuel sur l'écosystème technologique canadien », déclare Katy Yam, directrice générale de FounderFuel et associée chez Real Ventures. « Nous sommes honorés de ramener cet accélérateur inégalé en partenariat avec Panache Ventures et Inovia Capital pour soutenir la prochaine génération de leaders technologiques canadiens. »

Les cinq piliers de FounderFuel - Leadership, Narration, Apprentissage, Réseaux et Exécution - fonctionnent ensemble pour fournir une plateforme de croissance complète aux entrepreneur.e.s en phase de démarrage. En mettant l'accent sur le développement personnel et le mentorat, les entrepreneur.e.s ont accès à l'un des principaux réseaux d'entreprises en démarrage au Canada, en participant à des jumelages avec des mentor.e.s, à des discussions entre entrepreneur.e.s et à d'autres programmes de grande valeur. La pierre angulaire du programme est la Journée de démonstration, qui a lieu le mardi 11 juillet, à la veille de Startupfest, la conférence emblématique des entreprises en démarrage au Canada. Cette journée marque le lancement des parcours impressionnants de la cohorte.

« FounderFuel a été lancé à une époque où l'écosystème technologique canadien était presque inexistant, c'était un précurseur de nombreux piliers de l'écosystème que nous tenons pour acquis aujourd'hui », déclare Scott Loong, associé général de Panache Ventures. « L'équipe de Panache est très fière de soutenir le retour de FounderFuel sur la scène des jeunes entreprises québécoises et canadiennes; ce sera un événement énorme et une Journée de démonstration incontournable. »

Du 20 février au 10 mars 2023, FounderFuel organisera une tournée nationale de séances d'information au cours desquelles les entrepreneur.e.s intéressé.e.s pourront rencontrer l'équipe de l'accélérateur, ses partenaires, ses mentor.e.s et ses investisseur.e.s pour en savoir plus sur le programme, qui se déroulera du 17 avril au 4 août 2023. Visitez le site Web de FounderFuel pour de plus amples informations, y compris une liste complète des dates des séances d'information, des conditions de candidature et des délais.

« En tant que firme de capital de risque canadienne qui accompagne les entrepreneurs à toutes les étapes de leurs parcours, Inovia est fière d'alimenter la prochaine génération d'entreprises technologiques canadiennes de premier plan », déclare Magaly Charbonneau, associée chez Inovia Capital. « Je suis impatiente de poursuivre notre mission de soutenir activement des entreprises mondiales et durables grâce à notre appui au programme FounderFuel. »

Le retour de FounderFuel est possible en grande partie grâce au soutien de partenaires hors-pairs de la communauté, tels que Fasken, RBCx, BDO, Blue HF Légal, Banque Silicon Valley, EY, Osler Hoskin & Harcourt, Scale AI, BFL CANADA et Boast AI, qui ont tous à cœur de soutenir la prochaine génération d'entrepreneur.e.s canadien.ne.s de classe mondiale.

Ne manquez pas cette occasion d'accélérer le parcours de votre startup technologique avec FounderFuel 2023.

À propos de Real Ventures :

Fondée en 2007, Real Ventures est une firme de capital de risque dédiée au développement de l'écosystème canadien, de ses entrepreneur.e.s et des entreprises révolutionnaires créées au sein de celui-ci. Real Ventures se veut un allié des fondateurs.rices, en les considérant d'abord comme des êtres humains et ensuite comme des entrepreneur.e.s, en adoptant une approche qui soutient à la fois leur croissance personnelle et celle de leur entreprise. Real Ventures a investi plus de 300 millions de dollars dans ses compagnies portefeuilles et détient aujourd'hui des investissements dans plus de 70 entreprises technologiques à forte croissance, actuellement évaluées à plus de 15 milliards de dollars. www.realventures.com

À propos de Panache Ventures:

Panache Ventures est une firme de capital de risque spécialisée dans les investissements de démarrage en phase de pré-amorçage et d'amorçage avec des opérations à Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver. Panache est dirigée par une équipe d'opérateurs expérimentés, avec un solide bilan d'investisseurs providentiels, des années d'expérience en capital de risque institutionnel et un vaste réseau au Canada, dans la Silicon Valley et dans le monde. Pour plus d'informations, visitez panache.vc.

À propos d'Inovia Capital:

Inovia Capital est une firme de capital de risque qui s'associe à des entrepreneurs pour bâtir des entreprises mondiales et durables. Forte de sa mentalité entrepreneuriale, l'équipe soutient les entrepreneurs à plusieurs étapes de leur parcours, et leur offre du mentorat et un accès à un réseau international. Inovia gère plus de 2,2 G$ US et opère à Montréal, Toronto, Calgary, San Francisco et Londres. Pour plus d'informations, visitez inovia.vc/fr.

SOURCE FounderFuel

Renseignements: Lisa Séguin, Directrice du marketing et des RH, Real Ventures, [email protected]