Forum sur un cadre national pour la santé des femmes au Canada - L'AOGQ réaffirme son engagement envers la santé des femmes

OTTAWA, ON, le 26 févr. 2026 /CNW/ - L'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec (AOGQ) prend part aujourd'hui au Forum pancanadien sur la santé des femmes, qui a lieu les 25 et 26 février. Organisé par la sénatrice Danièle Henkel, en collaboration avec la Coalition pour la Santé des Femmes du Canada, cet événement réunit des acteurs du milieu de la santé, du monde économique et du milieu politique. Il vise à faire avancer les discussions entourant les enjeux majeurs qui influencent la santé des femmes tout au long de leur vie.

« La participation de l'AOGQ à ce forum s'inscrit dans notre volonté constante de promouvoir une approche intégrée, équitable et fondée sur la science en matière de santé des femmes. Ce rassemblement offre une occasion essentielle de réflexion collective et de collaboration pour faire progresser concrètement la qualité et l'accès aux soins. Les discussions qui s'y déroulent rejoignent plusieurs enjeux portés de longue date par les obstétriciens-gynécologues du Québec, notamment l'équité en recherche, la prévention et l'amélioration de l'accès aux services spécialisés », souligne Dominique Tremblay, président de l'AOGQ.

Des orientations alignées avec les priorités du terrain

Ce forum s'inscrit dans la foulée du dépôt récent du projet de loi S‑243 par l'honorable Danièle Henkel. Les échanges de ces deux journées permettront ainsi d'approfondir plusieurs des enjeux prioritaires mis en lumière par cette initiative, notamment :

-- Renforcer la formation continue des professionnels de la santé, toutes disciplines confondues, afin d'approfondir leurs connaissances et leurs compétences en santé des femmes, et ainsi mieux contrer la désinformation et protéger les femmes québécoises.

-- Consolider les services de première ligne destinés aux femmes, en mettant l'accent sur la prévention tout au long de la vie.

-- Déployer des mesures ciblées pour faciliter l'accès aux soins, notamment pour les femmes vivant en milieux ruraux ou éloignés, appartenant aux communautés autochtones, 2SLGBTQI+, aux groupes méritant l'équité ou aux minorités visibles, ou encore pour celles sans médecin traitant.

À propos de l'AOGQ

Fondée en 1966, L'Association des obstétriciens‑gynécologues du Québec (AOGQ) regroupe plus de 500 médecins spécialistes en obstétrique et en gynécologie œuvrant au Québec. Cet organisme sans but lucratif vise la promotion d'une pratique spécialisée de la plus haute qualité en santé des femmes. L'AOGQ soutient l'excellence clinique, défend les intérêts de ses membres et contribue à l'amélioration continue des soins offerts aux patientes.

SOURCE ASSOCIATION DES OBSTETRICIENS ET GYNECOLOGUES DU QUEBEC (AOGQ)

Pour tout renseignement : Béatrice Vincent, TACT, 581 246-2147, [email protected]