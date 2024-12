Forum sur le repreneuriat et le transfert d'entreprise : un levier clé pour la pérennité des entreprises d'ici

MONTRÉAL, le 9 déc. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait vendredi son Forum stratégique sur le repreneuriat et le transfert d'entreprise. Pour l'occasion, plus de 300 personnes étaient rassemblées à l'édifice Hélène-Desmarais de HEC Montréal pour s'informer de solutions sur la cession et la reprise d'entreprise. Ce rendez-vous s'est tenu en compagnie de l'honorable Rechie Valdez, ministre de la Petite Entreprise. L'événement a été rendu possible grâce à la participation du gouvernement du Québec.

« Il y a dix ans, on anticipait déjà une hausse du nombre de transferts d'entreprises en raison du vieillissement de la population. Le Forum de vendredi confirme cette prévision : la prochaine décennie sera celle du repreneuriat. Miser sur l'accompagnement des cédants et des repreneurs est essentiel pour réussir ces transmissions et maintenir la propriété de nos entreprises au Québec. Les ressources nécessaires existent. Assurer ces transferts, c'est préserver notre expertise, notre savoir-faire et notre richesse collective », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Les petites entreprises constituent l'épine dorsale de notre économie, puisqu'elles représentent 98 % de toutes les entreprises au Canada. Soutenir les propriétaires de petites entreprises tout au long de leur parcours entrepreneurial − et veiller à ce que leur héritage se perpétue − est essentiel à une économie prospère. En tant que ministre de la Petite Entreprise, je m'engage à faire de l'entrepreneuriat un cheminement de carrière viable et stimulant pour un plus grand nombre de Canadiens, en particulier les jeunes. Qu'ils démarrent leur propre entreprise ou qu'ils prennent les rênes d'une entreprise établie lorsque son propriétaire prend sa retraite, notre gouvernement est là pour les aider », a souligné Rechie Valdez, ministre de la Petite Entreprise.

« Le repreneuriat est un moteur de croissance et d'innovation pour l'économie du Québec. En soutenant la relève d'affaires, on contribue au tissu économique québécois et à la création de nouvelles occasions pour les générations futures. Je salue d'ailleurs la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour l'organisation de ce forum », a affirmé Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord.

« Le repreneuriat est un véritable levier pour assurer la pérennité des entreprises québécoises, qui créent de la richesse et offrent des services essentiels à Montréal et dans toutes nos régions. Je remercie les organisateurs de ce forum d'avoir permis à bon nombre de gens d'affaires d'échanger et de maximiser leurs chances de réussir leur projet de transfert ou de reprise d'entreprise », a soutenu Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

« La Chambre continue d'adapter son offre de services pour répondre aux besoins des entreprises. Elle développe actuellement, avec la collaboration de partenaires, une nouvelle initiative ciblant spécifiquement les petites entreprises. Ce service vise à leur fournir de l'accompagnement, de la formation et un accès à du microcrédit pour soutenir leur croissance. Je vous invite à rester à l'affût dans les prochains mois! », a conclu Michel Leblanc.

Il est encore temps de répondre à notre coup de sonde sur le repreneuriat et le transfert d'entreprise. Pour ce faire, cliquez ici.

À propos du Forum sur le repreneuriat et le transfert d'entreprise

Le Forum sur le repreneuriat et le transfert d'entreprise a été développé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il a été présenté par la Banque Nationale avec notre partenaire expert, le Centre de transfert d'entreprise au Québec, réalisé en association avec le Fonds de solidarité FTQ, en collaboration avec Familles en affaires HEC Montréal et PWC, avec le soutien de notre partenaire média, Québecor, et en partenariat avec Futurpreneur, La Presse, Montreal Gazette et Réseau Mentorat. L'événement a été rendu possible grâce à la participation du gouvernement du Québec.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Bluesky : @chambremontreal.bsky.social

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Relations publiques et médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 669-6768, [email protected]