Forum sur l'avenir énergétique et le développement de la filière batterie : diversifier notre mix énergétique est crucial pour atteindre nos objectifs de décarbonation

MONTRÉAL, le 3 mai 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait ce matin son Forum stratégique sur l'avenir énergétique et le développement de la filière batterie, qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative convertgence, codéveloppée avec BMO, une aide à la transition pour des entreprises durables.

Pour l'occasion, 450 personnes étaient réunies au Fairmont Le Reine Élizabeth en présence de Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Ce Forum sur l'avenir énergétique et la filière batterie a été un grand succès. Nous avons réuni des entreprises et des experts qui se sont prononcés sur les décisions à prendre dans la décennie en cours pour réussir notre transition énergétique. Ils ont insisté sur l'importance de diversifier de notre mix énergétique et d'assurer l'agilité réglementaire pour augmenter la production d'énergie propre et réaliser les grands projets. Nous sommes à un moment charnière de notre histoire industrielle et énergétique. C'est très porteur pour nos entreprises ainsi que notre écosystème de recherche et d'innovation », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Pour atteindre nos objectifs de réduction des GES et soutenir une croissance durable, les grands choix stratégiques doivent se faire aujourd'hui. À ce titre, je salue la volonté du ministre Fitzgibbon d'accélérer les processus pour les acteurs locaux qui veulent s'engager. Il a insisté sur son intention de faire les choses rapidement tout en donnant de la prévisibilité aux entreprises et en respectant les communautés qui accueilleront les projets. Cet équilibre est la clé pour avancer vite, tout en faisant les choses comme il faut. Ce sont des décisions majeures qui doivent être prises : elles définiront l'avenir énergétique du Québec pour les décennies à venir », a ajouté Michel Leblanc.

« La décarbonation de notre économie passe par l'électrification, et qui dit électrification, dit stockage. Le développement de la filière batterie au Québec est donc à la fois essentiel et incontournable. Une filière batterie intégrée et ouverte sur le monde peut contribuer à positionner le Québec comme leader dans la transition. Des forums comme celui d'aujourd'hui permettent de rassembler les intervenants qui propulseront le Québec vers cette ambition d'avoir, chez nous, les batteries les plus vertes au monde », a ajouté Grégoire Baillargeon, président de BMO Québec et vice-président du conseil de BMO Marchés des capitaux.

« L'électrification est au cœur du potentiel de décarbonation du Québec. Le Forum de ce matin a mis en lumière la position avantageuse que nous occupons dans ce processus grâce à notre filière batterie. Nous avons fait la preuve que nous étions capables d'attirer des joueurs de premier plan, porteurs de projets qui vont transformer notre économie. Il faut maintenant s'assurer que ces projets ne sont pas retardés par des processus administratifs et bureaucratiques trop lourds. Tous les ingrédients sont réunis pour faire du Québec un acteur clé du secteur dans le monde. Nous devons collectivement saisir cette opportunité », a conclu Michel Leblanc.

À propos du Forum stratégique sur l'avenir énergétique et le développement de la filière batterie

Ce Forum stratégique s'inscrit dans le cadre de l'initiative convertgence, codéveloppée avec BMO. Il a été réalisé en association avec Hatch et Lavery, en collaboration avec Aecon et Exportation et développement Canada, ainsi qu'en partenariat avec l'École des dirigeants des Premières Nations, Innergex, Investissement Québec et Lithion Technologies. L'événement a été réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

À propos de convertgence

convertgence est une initiative destinée à faciliter la transition vers des entreprises durables. Elle est codéveloppée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et BMO. Elle est présentée par Recyc-Québec, réalisée en association avec Hydro-Québec, en collaboration avec AtkinsRéalis, Énergir, LG2, Sun Life et YUL - Aéroport International Montréal-Trudeau, et grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Relations publiques et médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514-669-6768, [email protected]