Forum de l'industrie de la santé de Québec 2019 : Façonner un modèle de services à la mesure de notre valeur

QUÉBEC, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le président-directeur général de Québec International, M. Carl Viel, annonce la tenue de la 13e édition du Forum de l'industrie de la santé de Québec (FISQ) les 3 et 4 décembre 2019, au Manège militaire Voltigeurs de Québec. Organisé par Québec International et le créneau d'excellence Québec VITAE, le FISQ, au fil des années, s'est imposé comme le plus grand rendez-vous annuel de l'industrie de la santé destiné à promouvoir le partage de connaissances et d'expertise entre les grands joueurs, soit industriels, chercheurs, gestionnaires ou décideurs du réseau de la santé.

Cette année, l'événement vous invite à explorer les bénéfices potentiels d'un positionnement distinctif d'un modèle québécois de prestation de soins de santé axé sur la création de valeur. C'est cette prémisse qui a inspiré le thème de l'édition 2019 : « Façonner un modèle de services à la mesure de notre valeur ».

« Le FISQ se veut le lieu par excellence pour construire des ponts et établir un dialogue réel entre l'industrie qui développe les technologies et le réseau de la santé qui les utilise. Québec International est très fière de s'associer à ce Forum dédié à l'essor et à la croissance de l'écosystème des sciences de la vie et des technologies de la santé, auquel la région de Québec a un apport important » a mentionné le président-directeur général de Québec International, M. Carl Viel.

UNE PROGRAMMATION AUSSI RICHE QUE VARIÉE

Axée autour de quatre grandes thématiques, la programmation propose deux journées complètes de conférences et d'ateliers interactifs couvrant une variété de sujets portant, entre autres, sur les données : comment accéder, collecter, mesurer et quantifier pour évaluer les résultats et les coûts, l'optimisation des trajectoires de soins par un mode de financement moderne et des incitatifs alignés sur nos objectifs, l'approvisionnement fondé sur la valeur, et finalement, l'organisation des soins pour devenir un système axé sur la valeur.

Pour enrichir les échanges, le Forum peut compter sur la contribution de plus de

20 conférenciers de renom issus des organisations ci-après : Harvard T.H. Chan School of Public Health, Centre hospitalier universitaire de Québec - Université Laval, Institut national d'excellence en santé et services sociaux, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, ministère de la Santé et des Soins longue durée de l'Ontario, Agency for Health Quality and Assessment of Catalonia, Southlake Regional Health Centre, Trillium Health Centre, Ivbar Institute AB.

Quelques-unes des conférences proposées par les experts internationaux présents :

Favoriser l'innovation par l'acquisition fondée sur la valeur de solutions innovantes, leçons apprises de la Catalogne

Présenté par Ramon Maspons Bosch , Chief Innovation Officer au Agency for Health Quality and Assessment of Catalonia

Le modèle du système de santé fondé sur la valeur et son intégration dans le monde

Présenté par Rifat Atun , Professeur au Harvard T.H. Chan School of Public Health

BD - une perspective de l'industrie sur le modèle des soins de santé fondés sur la valeur

Présenté par Jamie Cundie, président-directeur général, BD ÉU et Canada

Ainsi, des conférenciers internationaux et locaux, issus des secteurs publics et privés se succéderont selon les segments de la journée en conférences, panels et ateliers thématiques afin d'approfondir différents enjeux.

De même, le 4 décembre auront lieu quatre ateliers offerts par les partenaires de programmation : BIOTECanada, Loran, Norton Rose Fulbright et TACT Intelligence-conseil, dont notamment :

Intégrer les technologies émergentes en santé, c'est possible

Présenté par Loran

Nos méthodologies actuelles nous servent bien pour les technologies que nous connaissons, mais ont plus de difficulté avec les innovations, les technologies émergentes et leurs enjeux. Comment pouvons-nous bénéficier de ces nouvelles possibilités?

Comment pouvons-nous bénéficier de ces nouvelles possibilités? Décodez les nouvelles réalités juridiques à l'ère de l'innovation technologique en santé

Présenté par Norton Rose Fulbright

Les innovations technologiques en médecine ne cessent de repousser les limites de ce que nous croyons possible et révolutionnent notre système de santé actuel. Toutefois, l'accès à de nouvelles technologies et solutions logicielles novatrices comporte certaines obligations et responsabilités pour les entreprises et leurs clients.

Toutefois, l'accès à de nouvelles technologies et solutions logicielles novatrices comporte certaines obligations et responsabilités pour les entreprises et leurs clients. Au cœur des grandes réformes du secteur de la santé

Présenté par Tact Intelligence-conseil

Regard sur de grandes réformes de la santé et le contexte dans lequel elles ont été implantées. Quelles étaient les motivations qui ont amené le gouvernement à réaliser ces grands changements? Regardons ensemble quel avenir entrevoir pour le secteur de la santé au Québec et au Canada .

Vitrine INPAQTS : succès d'intégration d'innovations en partenariat public-privé

Présentée dans le cadre du FISQ, la vitrine de projets INPAQTS vise à souligner les solutions innovantes issues d'initiatives de collaboration entre l'industrie et les établissements du réseau de la santé qui contribuent à une transformation du système de santé. La vitrine INPAQTS est notamment soutenue par le Bureau de l'Innovation, Medtech Canada et les Fonds de recherche du Québec - Santé.

Le FISQ est rendu possible notamment grâce à l'appui des partenaires suivants : Médicaments novateurs Canada, Medtronic, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, BD, GSK, Janssen, et Merck.

Pour consulter la programmation détaillée du Forum de l'industrie de la santé de Québec, visitez le www.FISQC.com.

À PROPOS DE QI

Québec International contribue au développement économique de la région métropolitaine de Québec et à son rayonnement international. À titre d'agence de développement économique régionale, Québec International favorise la croissance des entreprises, soutient les secteurs de force et attire dans la région talents et investissements. Pour en savoir plus, consultez le www.quebecinternational.ca.

