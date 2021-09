14 et 15 septembre 2021

Hôtel Plaza Universel, Montréal

MONTRÉAL, le 9 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Mouvement PHAS (Personnes handicapées pour l'accès aux services) et ses alliés organisent le forum Chez moi, mon droit les 14 et 15 septembre prochains à Montréal. Le Forum a comme double objectif d'établir un état des lieux de la situation du soutien à domicile et de l'hébergement spécialisé pour les personnes en situation de handicap et leurs proches au Québec et de travailler sur des revendications communes et des pistes d'action.

Depuis plusieurs années, et de façon particulièrement aigüe depuis le début de la pandémie, la situation de l'hébergement spécialisé et du soutien à domicile a révélé de nombreux problèmes structurels, d'accès, de fonctionnement, de qualité des services et de respect des droits pour les personnes dites vulnérables, telles les personnes aînées mais aussi les personnes en situation de handicap.

Bien que moins exposées dans l'espace public, les drames et les difficultés vécues par les personnes ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience physique se sont multipliées, que ce soit pour les personnes hébergées ou celles vivant seules ou avec leur famille. Cette population invisibilisée souffre souvent en silence et n'a que peu de moyens pour se faire entendre.

Tant les milieux de vie publics que privés sont insuffisants, manquent de ressources et ne répondent pas à l'ensemble des besoins : listes d'attente, heures de services coupées, manque de soutien aux proches, non-choix du lieu de vie, mauvaises conditions de travail du personnel ne sont que certaines des réalités vécues. Les services publics d'hébergement et de soutien à domicile, qui relèvent du Ministère de la santé et des services sociaux, vivent toujours les contre-coups des importantes compressions et des multiples réorganisations qui leur ont été imposées par les différents gouvernements.

À la lumière de ces constats, nous avons senti l'urgence d'organiser ce forum dans le but de remobiliser notre milieu, de faire des alliances avec divers partenaires, d'interpeller les décideurs et de mettre les projecteurs sur cette situation trop peu connue. Le forum Chez moi, mon droit est public et regroupera près de 150 participant-e-s dont des personnes en situation de handicap et leurs proches, des représentant-e-s d'organismes communautaires, syndicaux, citoyens ainsi que plusieurs autres personnes et organisations concernées par ces enjeux.

Le forum est rendu possible grâce à l'appui financier de l'Office des personnes handicapées du Québec.

Le Mouvement PHAS est une action collective de promotion et de défense du droit à l'accès aux services sociaux et de santé publics qui répondent aux besoins des personnes en situation de handicap, aux parents et leurs proches.

Pour la programmation et les inscriptions: https://chezmoimondroit.org/

