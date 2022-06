FORUM ADOPTION QUÉBEC - Ensemble pour bâtir une culture positive de l'adoption!

MONTRÉAL, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Réunissant près de 150 personnes, hier, à Québec, la première édition du Forum Adoption Québec a été couronnée de succès. Chercheurs, juristes, cliniciens, intervenants sociaux et représentants gouvernementaux ont partagé leur vision afin de mieux cerner les enjeux du parcours de vie adoptif et de dresser un bilan de l'adoption au Québec après le dépôt du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ).