TORONTO, le 17 janv. 2022 /CNW/ - Forty Creek Whisky est fier d'annoncer un nombre record de 14 récompenses lors des Canadian Whisky Awards 2022, présentés à Victoria, en Colombie-Britannique, la semaine dernière. Forty Creek Whisky a remporté le très convoité « Prix d'excellence en innovation » grâce à leur produit Forty Creek Master's Cut . Avec 11 médailles et trois prix, Forty Creek a dépassé son précédent record avec 5 victoires supplémentaires, gage de la qualité de sa gamme distinguée, de ses saveurs extraordinaires et de son expertise artisanale inégalée.

« Forty Creek propose un whisky pour tous les goûts, du dégustateur novice au connaisseur. Ces prix reflètent notre engagement à offrir une expérience unique et inoubliable », déclare Bill Ashburn, maître distillateur de Forty Creek, qui fête cette année ses 35 ans de création de whiskys et qui a été nommé maître distillateur de l'année au Canada en 2020 par la NYISC (New York International Spirits Competition). « Notre whisky Master's Cut est une grande source de fierté pour l'équipe de notre distillerie et nous sommes très honorés d'être reconnus en tant qu'innovateurs parmi nos pairs. »

La marque a reçu le Prix d'excellence en innovation pour leur produit Forty Creek Master's Cut lancé en septembre 2021 et qui représente leur tout premier whisky brut de fût. Distillé une seule fois en alambic, Forty Creek Master's Cut est vieilli dans un mélange d'anciens fûts de bourbon et de whisky canadien de qualité reconnue. Le résultat est un liquide magistral aux saveurs vanillées et boisées, aux arômes de fruits confits et de fleurs qui mènent à une finale épicée persistante.

Forty Creek a été récompensé lors des Canadian Whisky Awards 2022 dans les catégories suivantes :

PRIX

Prix d'excellence en innovation : Forty Creek Master's Cut

Whisky aromatisé de l'année (national) : Whisky épicé au miel Forty Creek Spike

Forty Creek Boisson à la crème de l'année : Boisson à la crème Forty Creek Nanaimo Bar Cream

MÉDAILLES

Catégorie whiskys canadiens :

Or: Forty Creek Master's Cut



Argent: Forty Creek Foxheart, Forty Creek Taproom, Forty Creek Double Barrel Reserve, Forty Creek Confederation Oak Reserve

Forty Creek Forty Creek Forty Creek

Bronze: Forty Creek Barrel Select, Forty Creek Copper Pot Reserve, Forty Creek The Forager Botanical Whisky

Forty Creek Forty Creek Catégorie whiskys aromatisés:

Or: Boisson à la crème Forty Creek Nanaimo Bar Cream



Bronze: Boisson à la crème Forty Creek, Whisky épicé au miel Forty Creek Spike

Les Canadian Whisky Awards, organisés chaque année, récompensent les meilleurs whiskys canadiens et encouragent les distillateurs à maintenir les normes de qualité les plus élevées. Pour être admissible, le whisky doit être distillé et vieilli au Canada. Un panel indépendant d'experts en whisky sélectionne les gagnants après avoir goûté chaque whisky à l'aveugle.

Pour en savoir plus sur les produits et les récompenses de Forty Creek, consultez le site fortycreekwhisky.com

À propos de Campari Group Canada

Campari Group Canada est le prolongement national de Campari Group, leader mondial du secteur des boissons. Mis sur pied pour consolider l'héritage du Campari Group à l'échelle nationale, Campari Group Canada agit comme propriétaire, importateur et distributeur d'un portefeuille diversifié de plus de 30 marques de renommée mondiale couvrant toutes les catégories de grands spiritueux. Parmi elles figure la distillerie canadienne Forty Creek Distillery Ltd., connue pour sa gamme primée de whiskys complexes, mais faciles d'approche. Comptant sur l'installation de Forty Creek située à Grimsby, en Ontario, qui sert à la fois d'usine d'embouteillage et d'entrepôt, et sur son propre siège social situé au cœur du Liberty Village de Toronto, un quartier en plein essor, Campari Group Canada poursuit son engagement indéfectible à créer des marques liées au style de vie en faisant appel à des gens passionnés. Son portefeuille comprend les marques de renommée mondiale Aperol, Appleton Estate, Bulldog Gin, Campari, Cinzano, Forty Creek, Grand Marnier, The Glen Grant, SKYY Vodka, Espolòn Tequila et Wild Turkey.

Pour en savoir plus : www.camparigroup.com/en.

Veuillez consommer nos produits de façon responsable.

À propos de Campari Group

Campari Group est un acteur majeur du secteur mondial des spiritueux, avec à son portefeuille plus de 50 marques de qualité supérieure et de prestige réparties en priorités mondiales, régionales et locales. L'axe principal du groupe demeure ses priorités mondiales, telles qu'Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey et Grand Marnier. Fondé en 1860, le groupe est aujourd'hui le sixième joueur mondial du secteur des spiritueux de qualité supérieure. Fort d'un réseau de distribution d'envergure internationale, il exerce ses activités dans plus de 190 pays en plus d'être à la tête des marchés d'Europe et d'Amérique. La stratégie de croissance du groupe vise à combiner une croissance interne basée sur le développement de marques à une croissance externe via des acquisitions sélectives de marques et d'entreprises. Le siège social est situé à Milan, en Italie, possède 22 usines dans le monde et a son propre réseau de distribution dans 22 pays. Le groupe emploie environ 4 000 personnes. Les actions de la société mère, Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI, Bloomberg CPR IM), sont inscrites à la bourse italienne depuis 2001.

Pour en savoir plus : www.camparigroup.com/en.

Veuillez consommer nos produits de façon responsable.

SOURCE Campari Group Canada

Renseignements: Pour de plus amples informations : Hill+Knowlton Stratégies, Chelsea Coubry-Forte, [email protected]