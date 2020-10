Fort dynamisme du marché du travail dans les industries des services au Québec avant la crise de la COVID-19

MONTRÉAL, le 7 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le secteur des services au Québec est fortement touché par la crise de la COVID-19. Cette situation est bien différente de celle observée de 2002 à 2019, alors que le secteur des services a créé 650 000 emplois. Ces résultats, publiés aujourd'hui dans le Bulletin marché du travail et rémunération de l'Institut de la statistique du Québec, sont tirés de l' Enquête sur la rémunération et les heures de travail (EERH) de Statistique Canada et concernent les emplois salariés.

L'industrie des soins de santé et de l'assistance sociale se démarque