De l'équipe emblématique des Canadiens de Montréal aux patinoires communautaires locales, Delmar soutient le hockey à tous les niveaux.

MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - Delmar International (www.delmarcargo.com), chef de file mondial des solutions de logistique et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, est fièrement enracinée au Canada depuis plus de 60 ans. L'entreprise souligne ce jalon important en mettant en lumière les valeurs qui ont façonné Delmar depuis ses débuts -- la communauté, la persévérance et la fierté --, des valeurs qui résonnent dans l'esprit même du hockey.

Delmar est fier d'être partenaire des Canadiens de Montréal de la LNH, l'équipe de hockey professionnel de plus haut niveau que l'entreprise soutient au Canada en cette année de célébration. Plus qu'une équipe, les Canadiens de Montréal représentent, depuis plus d'un siècle, un symbole d'excellence, de résilience et d'identité collective pour des générations de Canadiens. Des moments historiques de la Coupe Stanley aux joueurs emblématiques et aux matchs inoubliables, l'organisation a contribué à façonner la culture montréalaise et à rassembler des partisans partout au pays.

L'engagement de Delmar envers le hockey va bien au-delà du Centre Bell, domicile des Canadiens de Montréal, où son logo est présent de façon soutenue depuis plusieurs années sur la glace, le long des bandes et partout dans l'amphithéâtre.

Ayant son siège social à Montréal, au Canada, Delmar attribue son succès à long terme à des bases solides. Cette approche se reflète dans le soutien de l'entreprise au hockey à tous les niveaux -- de la LNH à la Place Bell à Laval, domicile du Rocket de Laval de la LAH ; aux Voltigeurs de Drummondville de la LHJMQ au Centre Marcel‑Dionne, ainsi qu'aux patinoires locales de Montréal et des régions avoisinantes.

Des jeunes patineurs faisant leurs premiers pas sur la glace aux ligues récréatives en soirée qui rassemblent les communautés, en passant par des événements philanthropiques liés au hockey, Delmar fait la promotion de la santé et du bien-être, de l'engagement communautaire et de l'accessibilité au sport pour les personnes de tous âges. Ces partenariats renforcent la conviction de longue date de l'entreprise : peu importe jusqu'où l'on va, se souvenir d'où l'on vient fait partie de ce qui nous rend meilleurs.

« Notre lien avec le hockey et avec les Canadiens de Montréal reflète qui nous sommes en tant qu'entreprise, » a déclaré Robert Cutler, chef de la direction du Groupe Delmar. « Nous croyons aux partenariats à long terme, à la résilience et à la constance, sans jamais perdre de vue d'où tout commence. Le hockey rassemble les gens. »

« Les Canadiens de Montréal sont fiers de s'associer à Delmar, une organisation montréalaise qui partage notre engagement envers la communauté et le développement du hockey partout au Canada, » a déclaré Luigi Carola, vice‑président principal, partenariats corporatifs chez Groupe CH. « Leur soutien à tous les niveaux du sport contribue à bâtir son avenir et celui des communautés que nous servons. »

Alors que les Canadiens de Montréal prennent part aux séries éliminatoires de la LNH 2026, Delmar partage cet engouement et cette fierté, qui résonnent à travers l'ensemble de l'organisation.

« Nous sommes fiers de soutenir les Canadiens de Montréal, nos communautés et les jeunes partisans qui rêvent grand grâce au hockey. Nous les encourageons à chaque étape du parcours », a ajouté M. Cutler. « Go Habs Go ! »

À propos de Delmar International

Fondée en 1965, Delmar propose des solutions complètes de courtage en douane, de consolidation de fret aérien et maritime, de transport terrestre, d'entreposage et de distribution, de conseil en chaîne d'approvisionnement ainsi qu'une gamme complète de services de gestion du fret. Delmar reste stratégiquement léger en actifs et possède des bureaux dans plus de 17 pays avec environ 1 500 employés.

SOURCE Delmar International Inc.

Contact média : Oliver Cutler, directeur marketing, 1-514-636-8800/[email protected]