TORONTO, le 10 août 2023 /CNW/ - Forstrong Global Asset Management Inc. (« Forstrong ») est heureuse d'annoncer l'introduction et le lancement d'une série de fonds négociés en bourse (« FNB »), activement gérés et centrés sur les placements à l'étranger. Ces quatre nouveaux FNB ont fermé leur offre initiale d'unités et commenceront à être négociés à la Bourse de Toronto (« TSX ») aujourd'hui à l'ouverture du marché :

FNB Forstrong Global Ex-North America Equity - Classe FNB (TSX : FINE) Ce FNB vise à atteindre une croissance du capital à long terme en investissant principalement de manière directe ou indirecte dans un portefeuille diversifié de titres de spéculation mondiaux à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Ce FNB utilise une stratégie descendante axée sur les actions pour identifier les changements dans les éléments fondamentaux d'un pays, les politiques ou réglementations, les tendances des devises, les règlements pour les investisseurs ou une combinaison de ces facteurs. Il est conçu pour compléter les portefeuilles traditionnels ascendants centrés sur l'Amérique du Nord.

FNB Forstrong Emerging Markets Equity - Classe FNB (TSX : FEME) Ce FNB vise à atteindre une croissance du capital à long terme en investissant principalement de manière directe ou indirecte dans un portefeuille diversifié de titres de spéculation des différents marchés émergents. Ce FNB utilise une approche ciblée pour identifier les pays émergents offrant une combinaison attrayante de facteurs démographiques, de politiques, de tendances en matière de bénéfices et de stabilité politique.

FNB Forstrong Global Income - Classe FNB (TSX : FINC) Ce FNB vise à générer une modeste plus-value en capital en investissant principalement de manière directe ou indirecte dans un portefeuille diversifié de valeurs mobilières canadiennes et mondiales. Ce FNB a été créé à l'intention des investisseurs qui cherchent à faire croître leur capital à long terme en mettant l'accent sur le revenu, tout en offrant de meilleures caractéristiques de diversification que les portefeuilles centrés exclusivement sur l'Amérique du Nord.

FNB Forstrong Global Growth - Classe FNB ( TSX : FGRW) Ce FNB vise à faire croître le capital à long terme et à générer un revenu modeste en investissant principalement de manière directe ou indirecte dans un portefeuille diversifié de valeurs mobilières canadiennes et mondiales. Ce FNB a été créé à l'intention des investisseurs qui cherchent à faire croître leur capital à long terme tout en recevant un modeste revenu et en leur donnant accès à des régions du monde en croissance.

Ces FNB ont été créés pour tirer parti des macro-analyses distinctes de Forstrong et investiront en utilisant les mêmes stratégies que celles utilisées avec les clients institutionnels et à valeur nette élevée de l'entreprise pour les aider à gérer le risque et les rendements. « Nous avons lancé ces nouveaux FNB pour offrir aux investisseurs canadiens un accès plus large aux possibilités de revenu plus élevé et de croissance qui existent dans le monde. Nous croyons qu'une gestion active sera cruciale pour tirer parti des zones de possibilités dans les différents pays, secteurs et thèmes », a déclaré Tyler Mordy, président-directeur général et directeur du placement de Forstrong.

À propos de Forstrong Global Asset Management Inc.

Fondée en 2001, Forstrong est une entreprise de confiance en gestion de macro-placement mondial s'appuyant sur une expertise internationale. Ses clients comptent sur le processus actif de macro-placement pour relever les défis actuels liés aux nouvelles réalités économiques et géopolitiques. Forstrong est une entreprise indépendante ayant des bureaux à Toronto, Montréal, Calgary et Kelowna.

Forstrong GlobalMD et le logo Forstrong GlobalMD sont des marques de commerce ou des marques déposées de Forstrong Global Asset Management Inc. au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les frais de gestion, de courtage et autres coûts peuvent tous être associés aux placements dans des FNB. Veuillez lire le prospectus qui contient de l'information détaillée sur les placements avant d'investir. Les décisions concernant la fiscalité, les placements, etc. devraient être prises uniquement, s'il y a lieu, sur les conseils d'un professionnel compétent. Les unités des FNB ne sont pas garanties, leurs valeurs changent fréquemment et il est possible qu'un rendement passé ne se reproduise pas. Les unités de FNB sont achetées et vendues au cours de la Bourse de Toronto (TSX), d'une autre bourse ou d'un autre marché, et elles ne peuvent être achetées et vendues que par l'entremise de courtiers agréés. Les commissions de courtage réduiront les rendements. Rien ne peut garantir que les unités FNB seront négociées à des prix reflétant leur valeur liquidative par unité. Si des unités FNB sont achetées ou vendues à la Bourse de Toronto ou une autre bourse, ou sur un autre marché, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur de l'actif net actuelle lors de l'achat d'unités d'un FNB et recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lors de leur vente. Rien ne garantit qu'un marché public actif pour les unités FNB se développera et durera. Rien ne garantit que les FNB atteindront les objectifs énoncés et le placement dans des FNB comporte des risques. Avant d'investir, vous devriez lire le prospectus ou les faits pertinents relatifs aux FNB et envisager soigneusement, entre autres choses, l'objectif de placement, les risques, les frais et coûts associés à chaque FNB. Une copie du prospectus et des Faits relatifs aux FNB pour chaque FNB est accessible à www.forstrongetfs.com ou www.sedarplus.com .

Certaines déclarations peuvent constituer un énoncé prévisionnel au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. L'information prévisionnelle peut porter sur une prévision et des événements ou des résultats anticipés et peut inclure des déclarations concernant leur rendement financier futur. Dans certains cas, l'information prévisionnelle peut être identifiée par des termes comme « pourrait », « fera », « devrait », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de » ou d'autres expressions portant sur des questions qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prévisionnels ne sont pas des faits historiques, mais reflètent nos attentes actuelles concernant des résultats ou des événements futurs. Ces énoncés prévisionnels donnent lieu à un nombre de risques et d'incertitudes; les résultats ou événements réels pourraient donc différer grandement des attentes actuelles. Ces risques et incertitudes de même que d'autres facteurs devraient être pris en compte de manière réfléchie et les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à de tels énoncés prévisionnels. Ces énoncés prévisionnels ont été faits à la date mentionnée dans le présent document et nous ne nous engageons pas à les mettre à jour en conséquence d'une nouvelle information, d'événements futurs ou autrement, à moins que la loi applicable ne l'exige.

Ce communiqué de presse est publié à des fins d'information et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat des valeurs mobilières auxquelles il est fait référence dans le présent document. Ce communiqué de presse n'est pas destiné à être diffusé aux États-Unis ou distribué à des services de fil de presse américains.

Pour plus d'information, veuillez vous rendre sur www.forstronge�s.com ou nous contacter à [email protected] ou au 1 888 419-6715.

