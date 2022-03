Forstrong Global Asset Management acquiert Shaunessy Investment Counsel

Forstrong poursuit son objectif de devenir un gestionnaire d'actifs mondial indépendant de premier plan au Canada

TORONTO, le 21 mars 2022 /CNW/ - La direction de Forstrong a annoncé aujourd'hui l'acquisition de 100 % des actions en circulation de Shaunessy Investment Counsel (SIC).

Créée en 2001, Forstrong gère des portefeuilles de placement mondiaux pour tirer parti des tendances macroéconomiques, géopolitiques et d'autres tendances mondiales pour certaines des plus grandes institutions financières et des investisseurs individuels du Canada.

« SIC s'aligne très fortement sur la philosophie d'investissement, la culture d'entreprise et la vision de Forstrong. La combinaison des deux sociétés augmente la profondeur de notre comité d'investissement, fournit des économies d'échelle et des ressources supplémentaires pour s'appuyer sur la structure opérationnelle de la société et, en fin de compte, élargit et améliore notre offre de service client », a déclaré Tyler Mordy, PDG et CIO.

Fondée en 2001 par le vétéran de l'industrie Terry Shaunessy, SIC a été créée pour offrir un service de conseil en placement hautement spécialisé adapté aux besoins des familles fortunées et des clients institutionnels.

"Ce partenariat fournit à la fois une envergure à notre entreprise et d'énormes avantages à nos clients, ainsi qu'un gestionnaire macro mondial dévoué et estimé", a déclaré Terry Shaunessy, fondateur de SIC. "Nos valeurs communes, notre philosophie d'investissement partagée et notre culture d'entreprise entrepreneuriale en font une excellente solution pour nous et nos clients", a-t-il ajouté.

L'équipe de direction de Forstrong reste attachée à l'intégrité de son processus d'investissement macro actif distinct. Il n'y aura aucun changement dans le personnel existant de Forstrong. James Garcelon rejoindra le cabinet en tant que président. Terry Shaunessy rejoindra le comité d'investissement de Forstrong. L'entité combinée continuera d'offrir son expertise distincte en matière d'investissement mondial aux professionnels de la finance, aux institutions et aux investisseurs individuels.

À propos de Forstrong Global

Fondée en 2001, Forstrong propose des stratégies macroéconomiques actives et sophistiquées qui aident les professionnels de la finance à offrir des rendements plus sûrs et plus prévisibles à leurs clients. Dans des marchés et des environnements économiques difficiles, les stratégies de Forstrong de faible retrait et de faible volatilité ont démontré leur importance en tant que complément intelligent aux approches d'investissement traditionnelles ascendantes et axées sur le marché national.

SOURCE Forstrong Global Asset Managment

Renseignements: Relations publiques : Omar Rayes, 438 308-6412, [email protected]