MONTRÉAL, le 31 août 2021 /CNW Telbec/ - illuxi est fière d'annoncer une entente commerciale où son système de gestion d'événements virtuels devient la plateforme de diffusion officielle des quelque 200 formations offertes par Les Affaires et Contech Bâtiment, deux des marques du Groupe Contex.

Reconnue pour sa puissante plateforme technologique d'événements virtuels et de formations interactives et immersives, illuxi continue d'innover en proposant un produit qui intègre une version « Do it Yourself » de son système de gestion d'événement virtuel (EMS), ce qui facilitera la gestion au quotidien d'organisations qui offrent plusieurs événements virtuels par an.

« Face à une demande croissante pour nos formations virtuelles, nous voulions obtenir une plateforme à la fois simple, robuste, flexible et dynamique pour offrir une expérience-participant agréable et efficace. La plateforme d'illuxi est hautement personnalisable et offre également un important degré d'autonomie qui nous permet d'optimiser les configurations selon les besoins de nos clients », explique Simon Fréchette, directeur, événements et formations chez Groupe Contex.

« Ce nouveau produit que l'on appelle EMS, permet autant aux initiés comme les firmes spécialisées en organisation d'événements qu'aux entreprises de gérer des événements virtuels et hybride de petite, moyenne, grande et très grande envergure et ce, partout sur la planète » ajoute Marc-André Lanciault, vice-président innovation et produits chez illuxi.

« illuxi est très fière d'avoir remporté ce contrat. Les Affaires et Contech Bâtiment sont des marques ayant une grande notoriété au Québec et c'est un privilège de les avoir comme client », conclut Philippe Richard Bertrand, président et chef de la direction (interim) d'illuxi.

En plus d'être intuitif, évolutif et hautement sécurisé, le nouveau produit EMS d'Illuxi offre une tarification mensuelle avantageuse, permettant au client de se familiariser avec la plateforme pour devenir complètement autonome par la suite.

Pour obtenir des informations sur le EMS, vous pouvez consulter www.illuxi.com

À propos d'illuxi

Intelligence illuxi accompagne au quotidien les professionnels et les organisations de toutes tailles à transformer leur présence virtuelle en véritable succès, via leur plateforme propriétaire développée à Montréal. Hébergement, commercialisation des contenus, système de gestion de l'apprentissage (LMS), formation en ligne, événements virtuels (EMS) et transformation digitale, illuxi propulse votre projet, suscite l'intérêt de vos auditoires et rehausse la valeur de votre marque. Experte du e-learning interactif et reconnue pour ses services centralisés et clé en main, illuxi agit comme un accélérateur et un catalyseur de la transformation numérique des organisations.

À propos de Groupe Contex

Groupe Contex, dont le nom signifie à la fois contenu et expérience, organise des formations, des conférences et des salons commerciaux, tout en éditant des publications et des sites Web prestigieux. Les principales marques du Groupe Contex, qui emploi environ 100 personnes à Montréal et à Toronto, sont Les Affaires, Contech Bâtiment, Avantages et Benefits Canada.

Plus spécifiquement :

Leader québécois en matière d'offres de contenus d'affaires francophones, Les Affaires produit des programmes de formation, plus de 40 conférences ainsi que deux salons commerciaux, et édite une publication imprimée et un site Web prestigieux, le tout ciblant les gens d'affaires du Québec issus de différents secteurs d'activité.

www.lesaffaires.com

www.lesaffaires.com Chef de file de son secteur, Contech Bâtiment produit des douzaines de programmes de formation et quatre salons commerciaux, tous destinés aux professionnels québécois de l'industrie de la construction et du bâtiment.

www.contech.qc.ca

