Formation sur mesure en esthétique automobile - Près de 95 000 $ pour un nouveau programme de formation en esthétique automobile en Montérégie

SAINTE-JULIE, QC, le 23 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, ainsi que le député de Borduas, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Simon Jolin-Barrette, annoncent une aide financière de 94 388 $ au Centre de services scolaire des Patriotes pour soutenir la mise en œuvre d'un nouveau programme de formation en esthétique automobile.

Ce programme, d'une durée de 14 semaines, a été spécialement conçu pour les jeunes de 16 ans ou plus qui sont suivis ou hébergés par le Centre jeunesse de la Montérégie. Il vise à mettre en place des conditions gagnantes pour favoriser la réussite scolaire, l'intégration au marché du travail et le maintien en emploi de jeunes qui ont interrompu leur parcours scolaire à cause de diverses difficultés. Le programme permettra à 12 jeunes de bénéficier d'un accompagnement pour obtenir une attestation de formation en esthétique automobile du Centre de formation professionnelle des Patriotes.

Le financement de ce programme est accordé dans le cadre de la Mesure de formation de la main-d'œuvre, volet individus, qui vise à aider les personnes à intégrer le marché du travail et à s'y maintenir par le biais de l'acquisition de compétences recherchées.

Citations :

« Plusieurs de nos jeunes, notamment ceux issus de clientèles vulnérables, doivent composer avec des défis accrus dans leur parcours vers la réussite. Ce nouveau programme de formation en esthétique automobile est un excellent moyen qui leur donnera les outils nécessaires pour qu'ils puissent déployer leur autonomie. C'est pourquoi votre gouvernement soutient financièrement cette formation innovante et adaptée aux besoins particuliers des jeunes et de leur milieu. Il s'agit, pour certains, du coup de pouce essentiel qui les aidera à trouver leur place de façon durable sur le marché du travail. Plus que jamais, nous avons besoin de nos jeunes pour relancer l'économie du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Cette nouvelle offre de formation est une excellente nouvelle pour les jeunes de la Montérégie et de La Vallée-du-Richelieu, notamment. Elle permettra à plusieurs adultes en devenir de retourner en formation dans un secteur où il y a de bonnes perspectives d'emploi. Il est primordial de favoriser l'égalité des chances pour les jeunes de notre communauté. Avec cet investissement, nous nous assurons d'offrir une formation dans laquelle ils seront bien entourés et surtout encouragés, des conditions essentielles pour assurer leur succès. »

Simon Jolin-Barrette, député de Borduas, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits saillants :

Les perspectives d'emploi 2019-2023 pour la profession en esthétique automobile de « nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées » sont bonnes dans l'ensemble du Québec ainsi que dans la région de la Montérégie. La région se classe au premier rang au Québec au chapitre du nombre de personnes qui exercent cette profession, avec plus de 22 % de la main-d'œuvre.

En décembre 2019, le Québec comptait 200 000 jeunes qui n'étaient ni en emploi, ni aux études, ni en formation (NEEF).

Cette formation est admissible au Programme d'aide à la relance par l'augmentation de la formation (PARAF). Ainsi, les jeunes qui répondent aux critères d'admissibilité pourraient recevoir une allocation de participation de 500 $ par semaine, pendant la durée de leur formation.

Le soutien des jeunes en matière d'emploi répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit d'augmenter l'intégration au marché du travail et le maintien en emploi.

