Formation gratuite offerte aux motocyclistes pour améliorer leur sécurité

QUÉBEC, le 26 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Société de l'assurance automobile du Québec offre aux motocyclistes, pour une deuxième saison d'affilée, une formation de rafraîchissement sur la sécurité à moto. Afin d'encourager la participation, la formation est entièrement remboursée par la Société et celle-ci est offerte dans plusieurs régions du Québec.

D'une durée de 4 heures, la formation permet aux motocyclistes d'adopter un comportement sécuritaire et de mieux repérer les dangers. Elle permet également de mettre à niveau leurs compétences et leurs techniques de conduite grâce à certains exercices axés sur la maîtrise de la moto, dont le ralenti, le contre-braquage, le freinage d'urgence et la technique de courbe. Ils pourront ainsi prendre confiance et se sentir plus à l'aise sur leur moto.

Les participants devront répondre à des questionnaires en ligne avant et après la formation ainsi qu'en fin de saison afin de mesurer les bienfaits de cette formation.

Citations :

« L'arrivée des beaux jours est synonyme du début de la saison de moto. Pour optimiser la pratique sécuritaire de ce moyen de transport, tous les conducteurs devraient toujours avoir en tête le partage de la route et la prudence. Pour les motocyclistes, ces formations de perfectionnement sont un bon outil pour leur permettre une mise à jour de leurs connaissances et de leurs compétences et ainsi favoriser une conduite sécuritaire et préventive. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La formation de rafraîchissement est un moyen concret d'augmenter la sécurité routière des motocyclistes. Cette formation s'adresse notamment à ceux qui se remettent à la moto, à ceux qui veulent rafraîchir leurs compétences ou encore à ceux qui veulent simplement acquérir davantage de confiance avec leur moto. J'invite les motocyclistes à s'inscrire en grand nombre. »

Denis Marsolais, président et chef de la direction de la Société de l'assurance automobile du Québec

Faits saillants :

La formation de rafraîchissement, d'une durée de 4 heures et d'une valeur de 125 $, est remboursée par la Société.

remboursée par la Société. Puisque la formation s'inscrit dans le cadre d'un programme d'évaluation, seul Moto Pro FMQ peut donner la formation afin que l'équipe de recherche soit assurée que celle-ci est offerte de façon uniforme.

Les inscriptions à la formation doivent se faire sur le site Web de Moto Pro FMQ et seule la formation de 4 heures offerte dans le cadre du programme d'évaluation peut faire l'objet d'un remboursement par la Société. Les motocyclistes sont invités à consulter régulièrement le site Web, car des formations sont fréquemment ajoutées au calendrier.

L'année dernière, 450 motocyclistes ont bénéficié de cette formation et du remboursement de celle-ci en participant au programme d'évaluation.

Pour la saison 2022, ce sont environ 1 000 motocyclistes qui pourront participer à la formation et recevoir le remboursement.

Le mandat de réaliser le programme d'évaluation a été confié à M. Martin Lavallière et à son équipe de recherche de l'Université du Québec à Chicoutimi à la suite d'un appel de projets lancé auprès des membres du Réseau de recherche en sécurité routière (RRSR) du Québec.

Lien :

saaq.gouv.qc.ca/formation-rafraichissement-moto

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Renseignements: Source : saaq.gouv.qc.ca, Adresse exclusive pour les médias : saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/; Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541